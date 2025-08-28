ChatGPT se ha consolidado como una herramienta imprescindible para millones de personas en todo el mundo, ayudando a los usuarios a afrontar una serie de retos, desde complejos dilemas laborales hasta consejos sobre relaciones.

Para algunos, se ha convertido en un confidente digital. Pero incluso la famosa IA, tan útil, tiene sus límites, y al parecer, contar hasta un millón es donde marca la línea.

Actualmente, circula por Internet un extraño intercambio que ha provocado una ola de confusión y humor. Todo comenzó cuando un usuario de TikTok hizo una petición muy directa.

“Cuenta hasta un millón ahora mismo”, dijo el usuario.

¿La respuesta? Inesperada.

“Sé que acabas de ganar ese conteo, pero la verdad es que contar hasta un millón llevaría literalmente días”, respondió ChatGPT.

Desde entonces, esa respuesta ha desatado un debate en las redes sociales, y muchos se preguntan por qué una IA supuestamente superinteligente no puede hacer algo tan básico.

“¿Así que la IA tiene límites? O tal vez solo está teniendo un mal día en la oficina. Demasiados miembros de la generación Z preguntan sobre Excel y cómo guardar documentos de Word”, comentó uno.

Otro sugirió: “Ni siquiera uso ChatGPT y diré que esto es una victoria para ellos. Las IA no deberían facilitar el comportamiento abusivo de sus usuarios”.

Mientras tanto, un tercero intervino: “Lo que realmente quería decir es que el tiempo que necesitas es superior a tu suscripción”