Nepal bloquea Facebook, X, YouTube y otros por no registrarse ante el gobierno

El gobierno de Nepal dijo el jueves que bloquearía la mayoría de las plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, X y YouTube, porque las empresas no cumplieron con las regulaciones que requerían que se registraran ante el gobierno.

El ministro de Comunicación e Información de Nepal, Prithvi Subba Gurung, afirmó que alrededor de dos docenas de plataformas de redes sociales ampliamente utilizadas en Nepal recibieron reiterados avisos para que se presentaran y registraran oficialmente sus empresas en el país. Las plataformas serían bloqueadas de inmediato, expresó.

TikTok, Viber y otras tres plataformas de redes sociales podrían operar en Nepal porque se han registrado ante el gobierno.

El gobierno de Nepal ha solicitado a las empresas que designen una oficina o punto de enlace en el país. Ha presentado un proyecto de ley en el parlamento que pretende garantizar que las plataformas sociales estén adecuadamente gestionadas, sean responsables y rindan cuentas.

El proyecto de ley, que aún no ha completado su trámite parlamentario, ha sido ampliamente criticado por quienes lo consideran una herramienta de censura y de castigo a los opositores que expresan sus protestas en línea. Grupos de derechos lo han descrito como un intento del gobierno de restringir la libertad de expresión y violar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Las autoridades han dicho que era necesario promulgar leyes para monitorear las redes sociales y asegurar que tanto los usuarios como los operadores sean responsables y rindan cuentas de lo que comparten y de lo que se publica o dice en estas plataformas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.