Instagram finalmente agrega ‘reposts’ para compartir imágenes de otras cuentas

Instagram finalmente permitirá a los usuarios “republicar” las fotos de sus amigos.

La plataforma al fin incorpora una función que ya estaba presente en la mayoría de las otras redes sociales, así como en algunas partes de Instagram.

Sin embargo, el cambio sigue teniendo restricciones significativas. Por ejemplo, una foto republicada no aparecerá en el perfil del usuario, sino en una pestaña específica del perfil.

Sin embargo, esto significará que los usuarios podrán compartir reels o publicaciones públicas y que estas podrán aparecer en los feeds de sus amigos.

Instagram también tomará prestada otra función que ya existe en otras plataformas, como TikTok, de donde tomó el concepto de los reels. Los usuarios de Instagram ahora podrán abrir Reels y ver un feed con las publicaciones de sus amigos únicamente, algo que se ofrece desde hace tiempo en la plataforma original.

Esa pestaña de amigos también mostrará las publicaciones que han comentado o que les han gustado, por ejemplo. Los usuarios pueden desactivar esa función si no quieren que sus propios likes aparezcan en ese feed, y también pueden silenciar los likes o los comentarios de personas específicas.

En medio de la creciente popularidad de TikTok, Instagram lanzó Reels en 2020, una de las muchas funciones tomadas de otras plataformas de redes sociales muy utilizadas. Desde entonces se ha vuelto muy popular, en particular tras la prohibición de TikTok en gran parte del mundo.

Los cambios forman parte de un intento por hacer que el feed de Instagram incluya más contenido que realmente interese a los usuarios, según afirmó la empresa. En los últimos años, la empresa ha sido objeto de controversia por su feed de noticias y ha respondido de diversas maneras, como minimizando el contenido político en favor de las publicaciones de los amigos.

El cambio ya está disponible en Estados Unidos y se está implementando a nivel mundial, según informó Instagram.