Instagram lanza nueva función de mapas que muestra tu ubicación y los usuarios están furiosos

La última función de mapas en tiempo real de Instagram ha provocado una fuerte reacción entre usuarios que temen por su privacidad, ya que la herramienta permite compartir tu ubicación actual con amigos dentro de la aplicación, algo que muchos consideran una invasión.

Meta, la empresa detrás de Instagram y Facebook, presentó el miércoles varias actualizaciones, entre ellas las republicaciones (o reposteos), un mapa interactivo y una nueva pestaña de “Amigos” en Reels.

Estas funciones son similares a las de otras redes sociales populares, como el reposteo de TikTok o los mapas de Snapchat. Pero la función del mapa, en particular, causó polémica: la aplicación muestra en tiempo real dónde están tus amigos.

“Sí, el mapa de Instagram va a hacer que maten a alguien”, afirmó un usuario en X.

Según Meta, el nuevo mapa de Instagram permite a los usuarios activar voluntariamente la opción de compartir su última ubicación activa con los amigos que elijan. Esta función se puede desactivar en cualquier momento.

“Desde ver historias de amigos que fueron a un concierto hasta descubrir nuevos lugares para pasar el rato gracias a un reel de un creador local, hay contenido que te ayuda a conectar con el mundo que te rodea junto a tus amigos”, dijo Meta al hacer el anuncio.

La nueva función de mapas en tiempo real de Instagram ha desatado indignación entre usuarios que temen por su privacidad ( AP )

Aunque Meta insiste en que el mapa solo se comparte con las cuentas que el usuario elige y que se puede desactivar en cualquier momento, muchos usuarios en redes sociales criticaron duramente la nueva función, calificándola de “peligrosa” y una amenaza para la seguridad.

“Instagram lanzó una función PELIGROSA que muestra tu ubicación exacta a cualquiera”, advirtió una persona en X.

“Instagram perdió la maldita cabeza al agregar esa función de mapas… ¿cuál es la obsesión con querer compartir nuestra ubicación con todo el mundo? ¡NO, GRACIAS!”, escribió otro usuario molesto.

Otro usuario advirtió sobre las posibles consecuencias de usar esta función y escribió: “La nueva función de mapa de Instagram es el sueño de cualquier ladrón. Apaguen su ubicación. No dejen que el mundo sepa dónde están o cuándo su casa está vacía”.

“Es una función rara que agregaron a Instagram en una actualización; ahora muestra tu ubicación a cualquiera que te siga”, se quejó otro usuario. También compartió una grabación de pantalla en la que se le ve haciendo zoom en un mapa para ver publicaciones de otras personas en ubicaciones etiquetadas.

“La forma de desactivarlo: Configuración y actividad > Historia, en vivo y ubicación > Compartir ubicación en el mapa de Instagram > Nadie”, agregó la publicación.

Meta anunció una nueva función de mapa en Instagram que ya está disponible para los usuarios. Sin embargo, algunas personas pidieron desactivarla debido a preocupaciones de seguridad. (Meta) ( Meta )

Meta respondió a algunas de estas preocupaciones al presentar la función y aseguró que el uso compartido de la ubicación está desactivado por defecto, a menos que el usuario decida activarlo.

“El mapa de Instagram está desactivado por defecto, y tu ubicación en tiempo real nunca se comparte a menos que elijas activarla. Si lo haces, solo las personas que tú también sigues, o una lista privada y personalizada que selecciones, podrán ver tu ubicación”, dijo un vocero de la empresa a The Independent.

Meta también explicó que los usuarios pueden elegir con quién compartir su ubicación: seguidores a los que siguen de vuelta, amigos cercanos, un grupo de personas seleccionadas o nadie.

Además, podrán ocultar su ubicación en lugares específicos o ante ciertas personas.

En el caso de cuentas supervisadas por padres o tutores, serán ellos quienes controlen el uso compartido de la ubicación, agregaron desde la compañía.

“Recibirás una notificación si tu hijo adolescente comienza a compartir su ubicación, lo que te da la oportunidad de tener conversaciones importantes sobre cómo hacerlo de forma segura con amigos”, señalaron. “Puedes decidir si tu hijo tiene acceso a la función de ubicación en el mapa y ver con quién la está compartiendo”.

Incluso si los usuarios deciden no compartir su ubicación, igual podrán usar el mapa para explorar contenido basado en ubicaciones que otras personas hayan compartido de forma pública.

Traducción de Leticia Zampedri