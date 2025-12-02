El impacto de la IA podría agravar las brechas entre ricos y pobres, según informe de la ONU

Detrás del revuelo en torno a las promesas de la inteligencia artificial se encuentran realidades difíciles, como la forma en la que esta tecnología podría afectar a las personas ya desfavorecidas en un mundo impulsado por datos.

Un nuevo reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que la mayoría de los beneficios de la IA probablemente serán aprovechados por las naciones ricas, a menos que se tomen medidas para utilizar su poder para ayudar a cerrar las brechas en el acceso a necesidades básicas, así como a conocimientos avanzados.

El informe publicado el martes compara la situación con la "Gran Divergencia" de la revolución industrial, cuando muchos países occidentales experimentaron una rápida modernización mientras otros se quedaban atrás.

Las preguntas sobre cómo las empresas y otras instituciones utilizarán la IA son una preocupación casi universal, dado su potencial para cambiar o reemplazar algunos trabajos realizados por personas con computadoras y robots.

Pero mientras gran parte de la atención dedicada a la IA se centra en la productividad, la competitividad y el crecimiento, la pregunta más importante es qué supondrá para las vidas humanas, señalan los autores.

Es un problema para las comunidades donde la mayoría de las personas todavía tienen problemas para acceder a capacitación, energía eléctrica y conectividad a internet, como es el caso de personas mayores, personas desplazadas por la guerra, el conflicto civil y los desastres climáticos. Al mismo tiempo, estas personas pueden ser "invisibles" en datos que no las tendrán en cuenta, dijo el informe.

"Como tecnología de propósito general, la IA puede aumentar la productividad, impulsar nuevas industrias y ayudar a los rezagados a ponerse al día", señaló el reporte.

Aplicaciones como mejores consejos sobre agricultura, análisis de radiografías en segundos y diagnósticos médicos más rápidos, pronósticos meteorológicos más efectivos y evaluaciones de daños resultan prometedoras para las comunidades rurales y áreas propensas a desastres naturales.

"Los sistemas de IA que analizan la pobreza, la salud y los riesgos de desastres permiten decisiones más rápidas, justas y transparentes, convirtiendo los datos en aprendizaje continuo y valor público", apuntó el documento.

Aun así, incluso en naciones ricas como Estados Unidos, el potencial de los centros de datos para consumir una parte demasiado grande de electricidad y agua ha generado preocupaciones. Aumentar la generación de energía para satisfacer una mayor demanda puede obstaculizar el progreso en la limitación de las emisiones de carbono de la quema de combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento global, al tiempo que causan riesgos para la salud.

La tecnología plantea preocupaciones éticas, de privacidad y ciberseguridad: los investigadores han encontrado hackers que utilizan la IA para automatizar partes de los ciberataques. También existe el problema de los deepfakes, montajes a partir de imágenes de personas reales que pueden desinformar o facilitar actividades delictivas.

Naciones asiáticas como China, Japón, Corea del Sur y Singapur están bien posicionadas para aprovechar las herramientas de IA, señala el informe, mientras que lugares como Afganistán, Maldivas y Myanmar carecen de habilidades, energía confiable y otros recursos necesarios para aprovechar el potencial informático de la IA. Las desigualdades entre regiones dentro de los países significan que algunos lugares, incluso en economías avanzadas, son propensos a quedarse atrás.

Aproximadamente una cuarta parte de la región de Asia-Pacífico carece de acceso a internet, dice el informe. Si no se cierran estas brechas, muchos millones pueden quedar excluidos de los tipos de dispositivos, sistemas de pago digital, identificaciones digitales y educación y habilidades que se requieren para participar plenamente en la economía global. Pueden quedar "varados en el lado equivocado de una economía global impulsada por la IA", dice.

Otros riesgos incluyen la desinformación y la información errónea, la vigilancia que viola los derechos a la privacidad y los sistemas que pueden actuar de forma opaca, reforzando los prejuicios contra minorías u otros grupos. Por lo tanto, la transparencia y regulaciones efectivas son salvaguardas cruciales para garantizar que la IA se utilice de manera justa y responsable, dice.

"La IA se está convirtiendo en la próxima infraestructura esencial de la región, como la energía, las carreteras y las escuelas, con beneficios más rápidos y riesgos más agudos", dice el informe, instando a los gobiernos a invertir más en proporcionar infraestructura digital, educación y capacitación, competencia justa y protecciones sociales.

"El objetivo", dice, "es democratizar el acceso a la IA para que cada país y comunidad pueda beneficiarse mientras se protege a aquellos más en riesgo de disrupción".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.