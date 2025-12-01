Shopify se cae en el Cyber Monday, y llegan informes de cortes de servicio en todo el mundo

Empresarios de todo el mundo han reaccionado con indignación después de que la importante plataforma de comercio electrónico Shopify sufriera interrupciones generalizadas en el Cyber Monday, uno de los días de mayor actividad comercial en línea del año.

Miles de tiendas empezaron a informar de problemas para iniciar sesión en sus cuentas hacia las 9:00 a. m. hora Este, y los usuarios de las redes sociales calificaron el incidente de “vergonzoso”.

“Estamos al tanto de un problema con las cuentas que afecta a tiendas seleccionadas, y estamos trabajando para resolverlo”, escribió la compañía en X. Continuó: “Para obtener la información más actualizada, consulte nuestra página de estado en http://shopifystatus.com. Gracias por su paciencia”.

Según Downdetector.com, en el punto álgido del corte, hacia las 11:00 a. m. hora Este, más de 4.000 minoristas informaron de problemas con el sitio.

La firma canadiense es una de las mayores plataformas independientes de comercio electrónico del mundo, con más de cinco millones de clientes, y procesó casi 300.000 millones de dólares en transacciones en 2024, según la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU.

Aunque se le considera un espacio fácil para que las pequeñas empresas creen y gestionen tiendas en línea, también es sede de grandes minoristas como Nestlé, PepsiCo, Kraft, Heinz, Whole Foods y Red Bull.

A pesar de los febriles esfuerzos por poner en línea la plataforma, los usuarios continuaron decepcionados.

“Que Shopify se caiga el Cyber Monday es, definitivamente, uno de los mayores fracasos del año”, escribió un usuario en X.

El Cyber Monday es un importante evento especial de compras en línea que tiene lugar el lunes después de Acción de Gracias en EE. UU., en el que los minoristas ofrecen grandes descuentos, ofertas y promociones en línea.

Otra persona señaló: “Qué vergüenza, @Shopify ha estado caído toda la mañana en, literalmente, el mayor día de ventas del año para las tiendas online, y concretamente para las pequeñas empresas. ¡Deberían devolver las comisiones a todos este mes!”.

Un tercero, que utiliza la plataforma para su propio negocio, expresó: “Absolutamente increíble que hayan pasado más de dos horas de que la plataforma de tiendas de Shopify esté caída en Cyber Monday. Dos horas”.

“Tenía casi todo planeado y automatizado de antemano, pero puedo imaginar que muchos comerciantes están sufriendo, sin poder editar los precios, el texto de su tema, o cosas así”, agregó.

The Independent se ha puesto en contacto con Shopify para obtener información actualizada sobre la interrupción y la posible causa.

Traducción de Sara Pignatiello