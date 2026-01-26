Egipto restringirá el acceso de los menores a redes para combatir el "caos digital"

El Parlamento de Egipto está estudiando formas de regular el acceso de menores a redes sociales para combatir lo que los legisladores llamaron "caos digital", siguiendo el ejemplo de algunos países occidentales que están considerando prohibir a los adolescentes jóvenes el uso de las redes sociales.

La Cámara de Representantes dijo en un comunicado el domingo por la noche que trabajará en una legislación para regular el uso de las redes sociales por parte de niños y "poner fin al caos digital al que nuestros niños se enfrentan, y que impacta negativamente en su futuro".

Los legisladores consultarán con el gobierno y organismos expertos para redactar una ley que "proteja a los niños egipcios de cualquier riesgo que amenace sus pensamientos y comportamiento", según el comunicado.

El comunicado se produjo después de que el presidente Abdul Fatá el Sisi instara el sábado a su gobierno y a los legisladores a considerar una legislación que restrinja el uso de las redes sociales por parte de los niños, "hasta que alcancen una edad en la que puedan manejarlas adecuadamente".

Los comentarios televisados del presidente instaron a su gobierno a observar a otros países, incluidos Australia y Reino Unido, que están trabajando en legislaciones para "restringir o prohibir" a los niños el uso de las redes sociales.

Aproximadamente el 50% de los niños menores de 18 años en Egipto utilizan plataformas de redes sociales donde es probable que estén expuestos a contenido dañino, ciberacoso y abuso, según un informe de 2024 del Centro Nacional de Investigación Social y Criminológica, un grupo de expertos vinculado al gobierno.

En diciembre, Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales para niños menores de 16 años. La medida desencadenó intensos debates sobre el uso de la tecnología, la privacidad, la seguridad infantil y la salud mental, y ha llevado a otros países a considerar medidas similares.

El gobierno británico dijo que considerará prohibir a los adolescentes jóvenes el uso de las redes sociales mientras endurece las leyes diseñadas para proteger a los niños de contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a su gobierno a acelerar la tramitación para asegurar que una prohibición de las redes sociales para niños menores de 15 años pueda ser aplicada al inicio del próximo año escolar en septiembre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.