Cuando era niño, JoeBen Bevirt, el fundador de la compañía de taxis eléctricos voladores Joby Aviation, tenía que tomar dos autobuses urbanos y caminar 5 millas por un camino de tierra para llegar a casa desde la escuela. Esa casa era una comuna en las secuoyas de Santa Cruz, California, que no tenía electricidad. Es seguro decir, entonces, que tiene un conocimiento profundo de cómo el espacio, el transporte y los recursos se combinan para impactar la vida de las personas.

Ahora, está al frente de una empresa que podría haber cambiado su mundo y el de muchas más personas si logra sus ambiciosos objetivos. Fundada en 2009, Joby es parte de un grupo de startups al rojo vivo que invierten miles de millones de dólares en lo que alguna vez fue un sueño similar a los Jetsons: helicópteros totalmente eléctricos y autos voladores que podrían alterar radicalmente el sistema de transporte y hacerlo menos dependiente de los combustibles fósiles.

Aunque ninguna de estas empresas, incluidas firmas como Archer, Kitty Hawk, Sunum, Lilium y otras, todavía opera comercialmente a gran escala en los Estados Unidos, algunas ya se han hecho públicas, acumulando miles de millones en nuevo capital. Han atraído inversiones de alto perfil de empresas de primera línea como Toyota, Boeing, Lockheed y Airbus. Se prevé que la demanda de estas naves, muchas de las cuales son vehículos de despegue y aterrizaje verticales con energía eléctrica (eVTOL) estilo Osprey, será de 850 mil millones de dólares para 2040, según Morgan Stanley. Cuando Joby salió a bolsa en agosto, Bevirt se convirtió en el primer multimillonario de la industria.

Los impulsores de la tecnología eVTOL, al igual que con muchos de los esfuerzos anteriores que fueron la próxima gran cosa en Silicon Valley, hablan de estos aviones con un celo evangélico. Se presentan como una solución utópica a los problemas del estancamiento urbano y el desastre climático global, todo entregado en un estilo de alta ciencia ficción.

"En el nivel macro, las ciudades en constante crecimiento crean una creciente necesidad de movilidad de los ciudadanos en esas ciudades", dijo a la BBC Fabien Nestmann, vicepresidente de asuntos públicos de Volocopter de Alemania. "Eso lleva a repensar la ciudad, porque construir todo alrededor del automóvil no mejora la calidad de vida". Sebastian Thrun de Kitty Hawk dijo a The New York Times: "Nuestro sueño es liberar al mundo del tráfico". El lema de Joby es "salvar mil millones de personas por hora, todos los días".

Estas máquinas voladoras, con sus elegantes diseños y su variedad de rotores, son indudablemente futuristas. Pero el tipo de futuro que anuncian está abierto a debate: uno en el que hemos logrado innovar una nueva tecnología que resuelve problemas globales, o simplemente hemos creado otra ronda de dispositivos para que los millonarios eviten interactuar con ellos.

La nave insignia de Joby, como muchas en la industria, es una aeronave que puede despegar verticalmente como un helicóptero y luego volar lateralmente como un avión. Sus seis hélices lo envían volando por el cielo a una velocidad máxima de aproximadamente 200 mph, más rápido que la mayoría de los helicópteros comerciales, y tiene un alcance de aproximadamente 150 millas, con suficiente espacio en el interior para cuatro personas más un piloto.

Los viajes aéreos comerciales contribuyen entre el 3 y el 4 por ciento de las emisiones de carbono de Estados Unidos y Joby espera que su nave eléctrica, que genera cero emisiones mientras está en uso, marcará el comienzo de una "era de la aviación eléctrica" con bajas emisiones de carbono. Hasta ahora, incluso las aerolíneas más preocupadas por el carbono solo podían volverse neutrales en carbono comprando compensaciones de carbono. Ahora, aerolíneas como JetBlue y United están invirtiendo en aviones eléctricos, y las nuevas empresas de automóviles voladores prometen hacer que esta tecnología sea accesible para la gente común.

“Históricamente, resolver las emisiones en la aviación ha sido un gran desafío. La aviación eléctrica es realmente la primera vez que existe la oportunidad de que no haya emisiones de escape”, dijo a The Independent Greg Bowles, jefe de relaciones gubernamentales de Joby. "Eso es de vital importancia para el planeta".

Joby prevé ofrecer vuelos al estilo Uber a pedido para 2023, lo que, según ellos, ayudará a los estadounidenses a recuperar parte de las más de 4 mil 500 millones de horas que pasan en el tráfico cada año, al tiempo que encuentran nuevas formas de acceder a infraestructura infrautilizada como techos y aeropuertos regionales como pistas de aterrizaje.

Sin embargo, más que eso, otras compañías de aviación eléctrica presentaron sus productos como una innovación más profunda para toda la sociedad. Argumentan que estos eVTOL abrirán nuevos caminos, rutas de vuelo más largas que un taxi tradicional pero más cortas que un avión, y cambiarán radicalmente el mundo mismo en el proceso. Archer, fabricante de eVTOL, afirma que podría convertirse en "una de las empresas más importantes del mundo". Como dijo una vez Bevirt, la tecnología como el helicóptero de Joby ayudaría a las personas a "trabajar en el trabajo de sus sueños mientras viven donde quieren vivir".

"La oportunidad de que esta tecnología introduzca nuevos grados de libertad para resolver problemas de movilidad es notable", dijo Eric Allison, jefe de producto de Joby. “Lo hemos visto suceder varias veces a lo largo de los últimos 100 años, 150 años”.

La élite empresarial y política ciertamente ha aceptado esta visión. Toyota ha invertido $394 millones en Joby y Uber ha invertido más de $100 millones. Los patrocinadores de Joby incluyen a Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, y la compañía se asoció con agencias federales como la NASA y la Fuerza Aérea, con las que Joby ha pagado contratos. Otras startups y conceptos de autos voladores tienen inversiones de uno de los fundadores de Google y gigantes automotrices como Audi.

Todo eso plantea la pregunta, dado que las instituciones más poderosas en Estados Unidos y más allá están apostando por la promesa de los autos voladores, y apostando a lo grande: ¿estas empresas realmente beneficiarán al público estadounidense?

La primera gran pregunta es el precio. La mayoría de las compañías de autos voladores afirman que, una vez que alcancen las economías de escala, el precio de un viaje será comparable al de un viaje compartido de lujo como Uber Black, o incluso más barato.

Sin embargo, no está claro cómo empresas como Joby y Volocopter lograrán sus objetivos de “democratizar” la aviación, como dijo Bowles de Joby. Incluso su cliente hipotético parece más un capitalista de riesgo adinerado o un cabildero que un viajero cotidiano.

“Bueno, solo piensa en, dentro de un par de años, cuando quiero cenar, y pienso, ‘Sería muy bueno salir a cenar este fin de semana. ¿Le gustaría conducir hasta el viñedo o algo así, tal vez una hora, hora y media?’”, dijo Bowles, imaginando un viaje ideal. "Es un viaje de cinco minutos [en un avión Joby], ¿quieren ir a hacer eso realmente rápido? Tu círculo de 30 minutos se mueve de 15 millas a 80 millas". Otro ejecutivo de Joby describió una hipotética excursión desde Los Ángeles al destino turístico en el desierto de Palm Springs.

Pero si se analiza detenidamente la economía de tales vuelos, se empiezan a plantear dudas sobre cómo los vuelos eléctricos masivos y baratos podrían llegar a ser una industria sostenible en un sentido comercial. Joby ha afirmado que después de que sus servicios se desplieguen en algunas ciudades, podría comenzar a generar $1 mil millones en ganancias brutas después de dos años. En este momento, sin embargo, podría perder hasta $150 millones al año, según una de sus presentaciones para inversores. Incluso los gigantes de transporte con presencia mundial como Uber no obtienen ganancias, pierden miles de millones de dólares al año, y no operan una flota de helicópteros integrada verticalmente.

Joby se negó a revelar cuánto cuesta construir sus aviones, pero cada uno estará tripulado por un piloto profesional, y las naves más pequeñas de sus competidores cuestan cientos de miles de dólares cada una. En unos pocos años, los clientes de autos voladores pueden llamar a un vuelo como llaman Lyft, y de hecho Joby compró la división de taxis voladores de Uber, Uber Elevate en 2020, pero la economía de un automóvil compartido y un avión compartido no podría ser más diferente. Los vuelos iniciales en un Geman Volocopter, que ahora acepta reservas para viajes de prueba en 2022, cuestan alrededor de 350 dólares.

Kevin DeGood, director de política de infraestructura del Center for American Progress (CAP), un grupo de expertos liberales, dice que es muy dudoso que empresas como Joby puedan cumplir alguna vez su promesa de fácil acceso sin montones de dinero en efectivo para inversores o subsidios públicos. Argumenta que los autobuses eléctricos, por ejemplo, son una forma mucho más eficiente de mover a las personas por una ciudad congestionada que un pequeño avión eléctrico con pocos asientos, que en realidad no debería considerarse un transporte público en absoluto.

“Es asequible. Es radicalmente eficiente. Está limpio. Un autobús de 40 pies puede transportar aproximadamente de 50 a 60 personas en el espacio que normalmente ocupan dos automóviles de pasajeros conducidos por una sola persona”, dijo. "El beneficio de los autos voladores se acumulará solo para los usuarios".

Sin embargo, para algunos, el problema más importante de cómo se representan los autos voladores es la sustentabilidad ambiental. Estas naves todavía requieren una enorme cantidad de carbono para fabricarse, y es probable que las personas las utilicen para viajes no esenciales al principio, ya que la infraestructura y la cobertura de vehículos voladores integrales tardarán años en construirse.

“Hay menos contaminación en el punto de uso que un helicóptero que tiene un motor de combustión interna. Eso no lo hace sostenible”, dijo DeGood. “Los viajes que la gente hará en el auto volador son fundamentalmente aditivos. No son sustitutos".

También está la cuestión de la frecuencia con la que estas embarcaciones tendrán clientes adentro en primer lugar. Los autos voladores usan una cantidad desproporcionada de energía al despegar y aterrizar, por lo que los viajes más largos son más eficientes en cuanto a recursos, sin embargo, esos viajes más largos también podrían significar autos voladores vacíos mientras regresan al siguiente grupo de clientes en espera. La investigación sugiere que los autos de Uber y Lyft están vacíos casi la mitad del tiempo.

"No estamos hablando de tomar un auto volador o un eVTOL para llevarlo de casa al cine", dijo Panagiotis Anastasopoulos, profesor de ingeniería estructural y ambiental en la Universidad Estatal de Nueva York, Buffalo, quien ha investigado sobre volar carros. "Sería mucho más razonable tomarlo si vive, digamos, en los suburbios para ir a 100 millas de distancia al aeropuerto".

Y si los desarrollos futuros se construyeran teniendo en cuenta los autos voladores, eso podría exacerbar la exclusión y el desperdicio inherentes a la expansión suburbana, encontró un análisis de CAP.

También hay razones para desconfiar de las afirmaciones de la industria de los autos voladores, dado que los autos autónomos y las compañías de transporte, el tránsito respaldado por Next Big Things en Silicon Valley, ambos no han cumplido sus promesas clave. Algunos de los mismos ejecutivos de los principales actores de esas industrias anteriores (Uber, Google, Toyota) ahora están involucrados en el mundo eVTOL.

A mediados de la década de 2010, compañías como General Motors, Google, Toyota y Honda predijeron que ya tendríamos millones de autos autónomos en la carretera, cuando en realidad solo hay unos pocos proyectos piloto esporádicos en los Estados Unidos y unos pocos. de fabricantes de automóviles como Tesla con algunas funciones sin conductor integradas.

“Hemos estado hablando de ellos durante los últimos 20 años”, dijo el profesor Anastasopoulos. "Aún no hemos visto un progreso significativo en la penetración real en el mercado".

Los principales actores en el espacio como Uber y Lyft han vendido o abandonado sus propios esfuerzos de vehículos autónomos, y un análisis de Pitchbook sugiere que los principales fabricantes de automóviles necesitarán invertir decenas de miles de millones de dólares más en el desarrollo para que esta tecnología llegue al público. Mientras tanto, la industria se ha visto afectada por desagradables demandas y accidentes de propiedad intelectual, como cuando un Uber autónomo golpeó y mató a un peatón en Arizona en 2018. La naciente industria de los automóviles voladores ha visto su propia parte de demandas, reorganizaciones y choques de prototipos de propiedad intelectual.

Mientras tanto, los viajes compartidos proporcionan una comparación aún más directa, ya que las principales compañías de automóviles voladores están emulando explícitamente el modelo de Uber o trabajando con la propia compañía.

Una de las principales promesas de las empresas de transporte privado era que reducirían la congestión urbana, promoverían el uso compartido de vehículos sostenibles e impulsarían el uso del transporte público. La investigación sugiere que nada de eso ha sucedido, y que compañías como Uber y Lyft en realidad han empeorado la congestión al sacar a los pasajeros del transporte público, aunque ambas compañías lo niegan.

Prometer demasiado y no cumplir con los beneficios sociales es un sello distintivo de la cultura de Silicon Valley, según el profesor de Stanford Fred Turner, autor de From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism.

"Es una gran parte del agua", dijo Turner a The Wall Street Journal.

Leer más: Primera tripulación espacial totalmente civil regresa a la Tierra

Joby Aviation compró recientemente una gran parcela en un aeropuerto municipal en Marina, California, no lejos de las dunas de la Bahía de Monterey. El área alguna vez se jactó de una robusta economía de clase media, gracias a su proximidad a Fort Ord, una de las bases militares más grandes del país, antes de que la región comenzara a luchar cuando la instalación cerró en 1994.

Es un hogar apropiado para una industria cautivadora, una que contiene dentro de sí la promesa de deslumbrantes logros técnicos y dinamismo económico, así como el potencial de auge y luego quiebra. Los marcadores de coches voladores han descubierto cómo fabricar aviones que antes se consideraban imposibles. Ahora tienen la tarea aún más difícil de estar a la altura de sus propias expectativas.