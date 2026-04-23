Acciones asiáticas retroceden y el petróleo supera los 100 dólares pese a récords en Wall Street

Las acciones retrocedieron en Asia el jueves después de un salto inicial que llevó al índice Nikkei 225 de Japón por encima de los 60.000 por primera vez, mientras los precios del petróleo subían por encima de los 100 dólares por barril, a medida que los inversionistas reaccionaban a las inciertas perspectivas de nuevas conversaciones para poner fin a la guerra con Irán.

Los futuros de Estados Unidos también retrocedieron después de que los índices en Wall Street subieran hasta niveles récord un día antes, impulsados por robustos resultados corporativos.

Los mercados de Japón y Corea del Sur tocaron brevemente nuevos récords, impulsados por compras de acciones tecnológicas. El Nikkei 225 de Tokio perdió un 0,8% y se ubicó en 59.140,23, después de haber subido hasta 60.013,98.

El Kospi de Corea del Sur cerró con un alza del 0,9% en 6.475,81, tras superar brevemente los 6.500. El gobierno informó una tasa de crecimiento económico anual del 1,7% para el trimestre de enero a marzo, mejor de lo esperado, impulsada por fuertes exportaciones, en particular de chips de computadora utilizados en el auge de la inteligencia artificial.

El Hang Seng de Hong Kong bajó un 1% a 25.901,38, mientras que el índice compuesto de Shanghái cayó un 0,3% a 4.093,25.

El S&P/ASX 200 de Australia descendió un 0,6% a 8.793,40.

El Taiex de Taiwán perdió un 0,4% y el Sensex de India se hundió un 1%.

Una creciente sensación de inquietud sobre las perspectivas de un fin de la guerra con Irán, que está en su octava semana, está pesando sobre el ánimo de los inversionistas incluso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendiera un alto el fuego. No está claro si habrá y cuándo se realizará otra ronda de conversaciones de paz.

Irán disparó el miércoles contra tres barcos en el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos comenzara a imponer la semana pasada un bloqueo marítimo de los puertos iraníes, y Trump afirmó que Estados Unidos mantendría su bloqueo a los puertos iraníes.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra, sigue en gran medida paralizado, y la probabilidad de su reapertura se debilitó después de que la Guardia Revolucionaria de Irán se apoderara de dos de los tres barcos que fueron atacados.

Los precios mundiales de la energía se han disparado por el impacto energético de la guerra con Irán. El crudo Brent, el referente internacional, subía un 1,4% a primera hora del jueves, a 103,34 dólares por barril. Estaba alrededor de 70 dólares por barril antes de que la guerra con Irán comenzara a finales de febrero.

El crudo de referencia de Estados Unidos subía 1,5% a 94,35 dólares por barril.

A medida que se desvanecen las esperanzas de una resolución entre Estados Unidos e Irán y las conversaciones de paz se estancan, el mercado petrolero “tiene que volver a fijar el precio de las expectativas”, señalaron los estrategas del banco ING, Warren Patterson y Ewa Manthey, en una nota de investigación.

“Si no se logra ningún avance, el mercado se volverá cada vez más insensible al ruido y a los titulares que han dictado recientemente la acción de los precios”, escribieron.

Wall Street marcó más récords el miércoles tras una serie de sólidos resultados corporativos y una extensión del alto el fuego en la guerra con Irán, con el S&P 500 de referencia subiendo 1% a 7.137,90, superando su anterior máximo histórico establecido el viernes. El promedio industrial Dow Jones avanzó un 0,7% a 49.490,03, mientras que el compuesto Nasdaq también estableció un récord, al ganar un 1,6% a 24.657,57.

Las acciones de GE Vernova se dispararon un 13,7% después de que la empresa reportara ganancias trimestrales superiores a lo esperado. El fabricante de equipos energéticos también se está beneficiando del auge de la IA con sólidos pedidos de equipos, incluidos los destinados a centros de datos. Boeing subió un 5,5% y Philip Morris International avanzó un 7%, también tras resultados mejores de lo previsto.

En otras operaciones a primera hora del jueves, los precios del oro y la plata bajaron. El oro cayó un 0,5% a 4.728,60 dólares por onza. La plata perdió un 2,6% a 75,95 dólares por onza.

El dólar de Estados Unidos subió a 159,66 yenes japoneses desde 159,48 yenes. El euro se cotizaba a 1,1701 dólares, por debajo de 1,1705.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.