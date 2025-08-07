¿Cuántos cargadores hay en tu hogar? Estamos rodeados de dispositivos electrónicos que requieren carga: celulares, computadoras portátiles, relojes inteligentes, auriculares, bicicletas eléctricas y mucho más.

Quizás tienes un cargador de teléfono enchufado junto a la cama que nunca te molestas en desconectar o quitar de la pared cuando no lo estás usando. Tal vez ocurre lo mismo con un cargador de portátil en tu escritorio.

Pero, ¿conlleva algún riesgo? ¿Existen costos ocultos asociados con dejar los cargadores enchufados todo el tiempo?

¿Qué hay dentro de un cargador?

Desde luego, no todos los cargadores son iguales. En función de su uso y de la potencia requerida, su estructura interna puede ser desde muy simple hasta compleja.

En todo caso, un cargador típico recibe la CA (corriente alterna) del enchufe de la pared y la convierte en una CC (corriente continua) de bajo voltaje adecuada para la batería de tu dispositivo.

Para entender la diferencia entre CC y CA, pensemos en el flujo de electrones en un cable. En un circuito de corriente continua, los electrones se mueven en una única dirección y circulan de forma constante. En cambio, en un circuito de corriente alterna, los electrones no circulan y solo se mueven de un polo a otro.

La razón por la que utilizamos ambos tipos de corriente se remonta a la época en que los inventores Thomas Edison y Nicola Tesla se disputaban cuál de las dos se convertiría en el estándar por defecto.

Al día de hoy, aún no nos hemos decidido. Tradicionalmente, la electricidad se genera en forma de corriente alterna, pero los electrodomésticos modernos y las baterías requieren corriente continua. Es por eso que casi todos los aparatos eléctricos vienen con un convertidor de corriente.

Para realizar la conversión de CA a CC, un cargador típico requiere varios componentes eléctricos, como un transformador, un circuito para la conversión propiamente dicha, elementos de filtrado para mejorar la calidad del voltaje de CC de salida y circuitos de control para regulación y protección.

Los cargadores consumen energía incluso cuando no están cargando

El “consumo vampiro” es real. Si lo dejas enchufado, un cargador consumirá continuamente una pequeña cantidad de energía. Parte de esta energía se utiliza para mantener en funcionamiento los circuitos de control y protección, mientras que el resto se pierde en forma de calor.

En el caso de un pequeño cargador individual, el consumo vampiro (también conocido como consumo en espera) es ínfimo. Sin embargo, si se suman todos los cargadores que hay en casa para distintos aparatos, con el tiempo, el derroche de energía puede ser considerable.

El consumo en espera no es exclusivo de los cargadores; otros aparatos electrónicos, como los televisores, también consumen un poco de energía cuando están en modo de espera.

Dependiendo de la cantidad de cosas que dejes enchufadas, a lo largo del año, podríamos hablar de varios kilovatios-hora.

Sin embargo, los cargadores modernos están diseñados para minimizar el consumo de energía en modo de espera. Estos cargadores vienen integrados con componentes de gestión energética inteligente que los mantienen en modo de suspensión hasta que un dispositivo externo intenta consumir energía.

También hay otros riesgos

Los cargadores se desgastan con el tiempo cuando la electricidad fluye a través de ellos, sobre todo cuando la tensión de la red eléctrica sube temporalmente por encima de su valor nominal.

La red eléctrica es un entorno caótico, y de vez en cuando se producen subidas de tensión.

Cuando los cargadores quedan expuestos a estos eventos, se acorta su vida útil. Tal desgaste prematuro no debería ser motivo de alarma en los dispositivos modernos, gracias a su diseño y su control mejorados. Sin embargo, sí es preocupante en el caso de los cargadores baratos y no certificados. Por lo general, carecen de los niveles de protección adecuados y pueden presentar un peligro de incendio.

¿Cómo debo tratar mis cargadores?

Aunque los cargadores modernos suelen ser muy seguros y deberían consumir una energía mínima en modo de espera, considera la posibilidad de desenchufarlos de todos modos, si es conveniente.

Si un cargador se calienta más de lo normal, hace ruido o está dañado de algún modo, es hora de reemplazarlo. Y definitivamente no debe quedar enchufado.

Glen Farivar es profesor de Electrónica de Potencia en la Universidad de Melbourne.

Este artículo proviene de The Conversation y se publicó con la licencia Creative Commons. Lee el artículo original.

Traducción de Martina Telo