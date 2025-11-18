“Desbloquear Cloudflare”: falla técnica afecta a usuarios de ChatGPT, X y otros servicios de Internet

Personas de todo el mundo están recibiendo mensajes extraños en sus computadoras. Y todo tiene que ver con Cloudflare, la empresa de infraestructura web que impulsa gran parte de Internet.

Cuando los usuarios intentaron hablar con ChatGPT el martes por la mañana, por ejemplo, no fueron recibidos por el habitual chatbot excesivamente amistoso. Más bien, encontraron un breve mensaje de error: “Please unblock challenges.cloudflare.com to proceed” (Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar).

Muchos de los sitios web más importantes del mundo — incluido, por ejemplo, el propio Truth Social de Donald Trump — incluyeron su propia versión del mensaje. Pero no dieron muchas explicaciones sobre lo que significaba realmente desbloquear “challenges.cloudflare.com”.

Los usuarios que intentaron visitar el sitio web de apuestas Bet365 vieron un mensaje aún más preocupante. “¡Se necesita atención!”, decía. “Lo siento, ha sido bloqueado”.

Una explicación debajo decía a los usuarios que la “acción que acaba de realizar activó la solución de seguridad” y que el bloqueo había entrado en vigor para proteger la página web.

Aunque todos los mensajes de error sugieren que los visitantes del sitio web pueden tomar alguna medida para solucionar el problema o, de hecho, pudieron haber hecho ya algo para causarlo, no es cierto. No hay nada que una persona normal pueda hacer para resolver el problema.

Eso es porque las fallas son de hecho el resultado de los problemas en Cloudflare. La empresa admitió que está sufriendo importantes problemas técnicos que dejaron fuera de servicio sus productos clave.

Dichos productos protegen muchos de los sitios web más populares del mundo, y normalmente lo hacen de forma invisible. Sin embargo, cuando fallan, los problemas se pueden propagar bastante rápido, como ocurrió el martes.

Cuando esos productos funcionan, garantizan que los sitios web no se vean invadidos por grandes cantidades de tráfico u otros peligros para la seguridad. Esa es la razón del texto ligeramente amenazador en algunos de los mensajes de error: si Cloudflare funciona como debería, entonces solo deberían mostrarse a personas que utilizan Internet de forma sospechosa.

Sin embargo, al estar desactivados, aparecen para los usuarios regulares que no han hecho nada malo. Y esos mismos usuarios no pueden hacer nada más que esperar a que los servicios vuelvan a estar en línea.