Las redes sociales están repletas de afirmaciones de que algo dramático acaba de suceder en el entorno en línea.

Varias publicaciones afirman que el tráfico de bots rusos disminuyó drásticamente en internet. Y, según estas publicaciones, también disminuyó el número de publicaciones y respuestas de cuentas automatizadas en sitios como X (antes Twitter) y Facebook.

Esto dio lugar a una tendencia en X, donde los usuarios publican lo que llaman una “prueba de bot”: una opinión o afirmación que normalmente provocaría una avalancha de respuestas automáticas. Algunos usuarios afirman haber observado una reducción sustancial en el número de respuestas de cierto tipo y utilizan esto para sugerir que las respuestas anteriores provenían de cuentas automatizadas y que el número de dichas cuentas se redujo.

Esto se produce tras los ataques a los centros de datos gestionados por Yandex, la empresa a la que a menudo se denomina el Google ruso. Estos ataques forman parte de una amplia campaña de Ucrania para atacar la infraestructura de internet del país.

Es cierto que, tras el ataque, el tráfico procedente de sistemas automatizados disminuyó. Los datos de la empresa de infraestructura de internet Cloudflare muestran, por ejemplo, una ligera reducción del tráfico de bots en los últimos días.

Esto se nota especialmente en el tráfico de Yandex, que suele generar una gran cantidad de tráfico automatizado en Rusia. Los datos de Cloudflare muestran el impacto del ataque de forma drástica: el domingo por la mañana, tras el ataque, el tráfico cayó prácticamente a cero y aún no se recuperó a niveles normales.

Esto coincide con las declaraciones de Yandex, que afirma estar trabajando para restablecer el acceso a sus servicios. Algunos de ellos siguen completamente fuera de servicio, según indicó en un comunicado el domingo.

Pero esto no implica necesariamente que los bots que publican en redes sociales hayan reducido su actividad, ni que haya habido una disminución significativa en la cantidad de desinformación o publicaciones de dichas cuentas. Si bien algunos usuarios informaron que ven menos publicaciones y cuentas de este tipo, esto no es necesariamente cierto para todos y puede no tener relación con los ataques a Yandex.

Esto se debe a que los datos de “bots” de Cloudflare miden el tráfico proveniente de fuentes automatizadas y no humanas en general. Y este tipo de bots puede utilizarse para todo tipo de fines, tanto buenos como malos.

Esa actividad ilícita es bien conocida y variada. Además de utilizar cuentas automatizadas en redes sociales para difundir rápidamente desinformación u otras publicaciones problemáticas, también pueden usarse para buscar información personal en internet o lanzar ciberataques más específicos.

Sin embargo, los bots también se utilizan para muchos fines buenos o moralmente neutros. Uno de los principales responsables de este tráfico de bots son los “rastreadores”, que exploran internet para recopilar datos.

Esto puede utilizarse para actualizar los motores de búsqueda o para recopilar datos que sirvan para entrenar sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo. Yandex realiza ambas actividades, de forma muy similar a como las utilizan Google y otros competidores.

Por lo tanto, esos gráficos tan difundidos no implican necesariamente que vaya a haber menos actividad por parte de los sistemas automatizados que publican en redes sociales. Y no hay nada que indique necesariamente que los ataques hayan tenido algún impacto en ese sentido.

Traducción de Olivia Gorsin