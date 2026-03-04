Desde la Macbook Neo hasta el iPhone 17e: todo lo que sabemos sobre los nuevos productos de Apple

Apple desveló una serie de nuevos productos, incluyendo un iPhone más asequible y una MacBook de nivel básico, en un esfuerzo por expandir su alcance en el mercado. Los anuncios, que el director ejecutivo Tim Cook había anticipado como una “gran semana”, se realizaron en eventos simultáneos en Nueva York, Londres y Shanghái.

Entre las novedades presentadas el miércoles se encuentran el iPhone 17e, la última adición a su línea de teléfonos más económicos, y la MacBook Neo, un modelo básico que marca la incursión más ambiciosa de la compañía en el segmento de computadoras asequibles. Estos lanzamientos llegan tras un trimestre récord en ganancias, impulsado por las robustas ventas del iPhone 17.

A pesar de este éxito comercial, Apple aún tiene pendiente cumplir su promesa de 2024 de integrar inteligencia artificial avanzada en su asistente Siri, una expectativa que sigue sin materializarse.

Los nuevos dispositivos, que también incluyen modelos actualizados de iPad Air, monitores y chipsets de alta gama, estarán disponibles para preventa a partir de este miércoles.

El nuevo iPad Air se exhibe durante el evento de lanzamiento "Special Apple Experience" en la Apple Store de Manhattan ( AFP/Getty )

A continuación, desglosamos las características de los nuevos productos y los precios en dólares estadounidenses y pesos mexicanos:

iPhone 17e

Esta versión actualizada del iPhone para compradores con presupuesto ajustado incluirá el mismo chip A19 que impulsa el iPhone 17 base y ofrece el doble del espacio de almacenamiento estándar (256 GB) que el modelo 16e anterior (128 GB).

La cámara se actualizó a un sistema de 48 megapíxeles y su módem C1X promete una mayor velocidad de conexión celular.

El 17e llega con una pantalla ligeramente más pequeña en comparación con el modelo 17 base, tiene una tasa de refresco algo menor y puede verse un poco menos brillante al ojo humano, pero aún así incorpora la pantalla Super Retina utilizada en el resto de la línea y el sistema de protección de pantalla Ceramic Shield 2 de Apple.

La compañía también incluyó MagSafe con compatibilidad con Qi2 para quienes buscan una experiencia de carga inalámbrica más conveniente.

Con un precio inicial de 599 dólares (14.999 pesos mexicanos), el iPhone 17e cuesta 200 dólares (3.000 pesos mexicanos) menos que el iPhone 17 base. Está disponible en color negro, blanco y rosa claro.

Esta versión actualizada del iPhone incluirá el mismo chip A19 que impulsa el iPhone 17 base y ofrece el doble del espacio de almacenamiento estándar (256 GB) ( AFP/Getty )

iPad Air M4

La actualización del iPad de gama media incorpora un chip M4, ligeramente más antiguo —como referencia, el iPad Pro de gama alta utiliza un chip M5. Aún así, sigue siendo lo bastante potente para mantener funciones de streaming, navegación web, correo electrónico y edición de video. Las versiones con conectividad celular del Air también incluyen el módem C1X actualizado para conexiones más rápidas.

Con lo que Apple ha anunciado esta semana, no parecería que exista escasez de RAM a nivel mundial. La compañía aumentó la RAM del Air de 8 GB a 12 GB sin subir el precio.

El iPad Air de 11 pulgadas parte de 599 dólares (14.999 pesos mexicanos), mientras que la versión de 13 pulgadas está disponible a partir de 799 dólares (19.999), cada una con 128 GB de almacenamiento.

Actualizaciones de chips y MacBook

La línea Pro de laptops de alta gama de Apple recibió actualizaciones de chips recién anunciadas (M5 Pro y M5 Max), que aseguran un mayor rendimiento para su uso intensivo y mejor rendimiento de batería. Pero estas nuevas mejoras también llegan con un precio más alto.

La MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 Pro incluye 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Su precio es de 2.199 dólares (49.999 pesos mexicanos), 200 dólares (3.000 pesos mexicanos) más en comparación con la M4 Pro base de 2024. Con un costo adicional, existe la opción de elevar el nivel al M5 Pro o pasar al chip M5 Max. También se puede aumentar la RAM del sistema hasta 48 GB.

La MacBook Pro de 16 pulgadas viene de serie con el nivel más alto del chip M5 Pro, y parte con 24 GB de RAM y 1TB de almacenamiento. Su precio es de 2.699 dólares (59.999 pesos mexicanos), un aumento de 200 dólares (3.000 pesos mexicanos) respecto al modelo anterior. También existe la opción de actualizar al chip M5 Max y aumentar la RAM.

La pantalla no cambió en ambos modelos, así como tampoco la cámara frontal. Pero Apple mejoró sus capacidades de conectividad para admitir Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

En el evento presencial del miércoles se dio a conocer la nueva MacBook Neo de nivel básico. Esta nueva laptop de 13 pulgadas viene equipada con el chip A18 Pro de Apple (también presente en el iPhone 16 Pro), 256 GB de almacenamiento, dos puertos USB-C, pero solo 8 GB de RAM. El modelo de 512 GB incluye un sensor TouchID.

La nueva laptop de 13 pulgadas viene equipada con el chip A18 Pro de Apple y 256 GB de almacenamiento ( AFP/Getty )

Con esta nueva laptop, resulta evidente que Apple intenta afianzarse en el segmento de computadoras portátiles económicas, que actualmente está inundado de Chromebooks de Google y equipos Microsoft Windows de bajo costo.

El modelo de 256 GB está disponible por 599 dólares (12.999 pesos mexicanos), mientras que el modelo mejorado cuesta 699 dólares (14.999 pesos mexicanos). Estudiantes y otros educadores pueden reservar cualquiera de los dos modelos con un descuento de 100 dólares (2.000 pesos mexicanos).

También se anunció una renovada MacBook Air. Esta máquina, más orientada al presupuesto, se actualizó al chip M5 base de la compañía. El almacenamiento base también se duplicó a 512 GB. Mantiene 16 GB de RAM, pero ahora incorpora las mismas mejoras de conectividad que los modelos Pro.

Debido a las actualizaciones, el precio de la Air de 13 pulgadas es de 1.099 dólares (24.999 pesos mexicanos), 100 dólares (2.000 pesos mexicanos) más que el modelo Air con M4. El Air de 15 pulgadas parte de 1.299 dólares (29.999 pesos mexicanos).

Monitores Studio Display y Studio Display XDR

La sorpresa de la semana es el anuncio de sus dos monitores 5K, el Studio Display de 27 pulgadas y el Studio Display XDR.

Ambos monitores de 27 pulgadas tienen resoluciones de 5.120 x 2.880, cámaras integradas Center Stage de 12 MP, sistemas de audio de seis altavoces, dos puertos Thunderbolt 5 y dos puertos USB-C.

El nuevo, y más costoso, modelo XDR va un poco más allá con retroiluminación mini-LED, mejor contraste y zonas de atenuación, y una tasa de refresco mejorada de 120Hz (la edición estándar está limitada a 60Hz), una actualización que debería complacer a los gamers y amantes del HDR.

El Studio Display base tiene un precio de 1.599 dólares (34.999 pesos mexicanos), mientras que su variante XDR asciende a unos contundentes 3.299 dólares (70.999 pesos mexicanos). Hay opciones de actualización disponibles para ambos monitores.