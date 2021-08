Los funcionarios estadounidenses pensaron que el gobierno del Reino Unido estaba "loco" por contemplar una estrategia de inmunidadcolectiva cuando apareció por primera vez el coronavirus, reveló un nuevo libro sobre la respuesta global a la pandemia.

Se dice que los funcionarios de la administración de Donald Trump dijeron a sus homólogos británicos que tal estrategia sería "una locura" a medida que se aclaró la escala de la amenaza del COVID-19.

“Pensamos que estaban locos. Les dijimos que sería un enfoque absolutamente devastador para hacer frente a la pandemia”, declaró un funcionario estadounidense a los autores del libro, Thomas Wright, miembro principal de Brookings Institution, y Colin Kahl, que ahora es subsecretario de defensa para políticas en la administración del presidente Biden, en Aftershocks: Pandemic Politics and the End of the Old International Order.

“Pensamos que estaban locos y ellos pensaron que estábamos locos. Resulta que, al final, teníamos un poco más de razón que ellos".

Las afirmaciones siguen a las repetidas críticas a Boris Johnson por retrasar la implementación del primer confinamiento nacional. El primer ministro no anunció una cuarentena a gran escala hasta el 23 de marzo, casi tres semanas después de que Public Health England dijera que la transmisión generalizada del virus en el Reino Unido era "muy probable".

Los autores del libro afirman que los científicos británicos parecían "extrañamente pesimistas" sobre las posibilidades del país de derrotar al COVID-19 mediante medidas como la prohibición de las reuniones masivas.

Mientras tanto, Trump había anunciado un confinamiento nacional el 11 de marzo. El libro, visto antes de su publicación por The Guardian, afirma que funcionarios y científicos estadounidenses lo presionaron para que tomara medidas después de que se rompieron relaciones con el presidente chino Xi Jinping. "Estos tipos nos han jodido y me han jodido a mí personalmente", supuestamente le dijo al personal de la Casa Blanca.

En otra parte, el libro detalla los intentos fallidos del G7 de montar una respuesta unificada al brote. Se afirma que los funcionarios franceses pidieron consejo a Washington, pero se sorprendieron al descubrir que "la Casa Blanca no tenía ideas propias".

Los líderes del G7 luego no pudieron ponerse de acuerdo sobre una declaración conjunta tras una videoconferencia el 26 de marzo debido a que Mike Pompeo, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, exigió que las referencias al coronavirus fueran reemplazadas por el “virus de Wuhan”.

Un plan posterior para celebrar una cumbre en persona en Camp David, acordada por Johnson, Trump y Emmanuel Macron, fue abandonado debido a la decisión de Angela Merkel de no asistir, afirma el libro. Se dice que la canciller alemana temía que la actitud hostil de Trump hacia ella afectara cualquier acuerdo elaborado en la cumbre.

Cuando Merkel le dijo a Trump su decisión de no asistir el 28 de mayo, supuestamente él le gritó y colgó el teléfono. “Cuando hablaron, se descarriló. Todo lo que tenía que hacer era estar presente”, dice el libro.

Poco después de su conversación, el presidente canceló la cumbre y cuestionó públicamente la relevancia del G7, incluso sugiriendo que Rusia debería ser readmitido, luego de su expulsión del grupo en 2014 en respuesta a su anexión de Crimea.

Se dice que la respuesta de Trump y la falta de organización de la cumbre convencieron a los funcionarios franceses de que era imposible lograr una respuesta internacional a la pandemia.

"Con los europeos ahora completamente alejados de los Estados Unidos, para todos los propósitos prácticos, el G7 dejó de existir", escribieron Wright y Kahl. "A medida que COVID-19 se extendió por todas las partes del mundo en 2020, sería cada nación por sí misma".

Aftershocks: Pandemic Politics and the End of the Old International Order se publicará el próximo martes.