Los republicanos se unen en torno al ex presidente Donald Trump como su candidato para 2024 solo unos meses después de que muchos de ellos condenaron sus acciones el 6 de enero.

La semana pasada, Trump despotricó sobre los resultados de las elecciones y repitió viejos rencores en un retiro del NRSC (Comité Senatorial Republicano Nacional), el principal brazo de campaña del Partido Republicano para elegir a los contendientes de su partido y defender a los senadores en ejercicio. Del mismo modo, Trump también encabezará la cena de otoño para la contraparte del NRSC en la Cámara, el NRCC (Comité Nacional Republicano del Congreso).

"Los votantes republicanos apoyan en general que Trump se postule de nuevo para presidente y lo apoyan en gran medida", dijo a The Independent Ron Bonjean, socio republicano de Rokk Solutions que ayudó a guiar la confirmación del juez Neil Gorsuch durante la administración Trump. "Si los funcionarios electos republicanos escuchan que sus electores prefieren que Donald Trump se postule para presidente, entonces la gravitación natural es hacia lo que quieren sus electores".

Los republicanos mostraron su apoyo unificado a Trump durante un mitin en Des Moines, Iowa, a principios de este mes.

El gobernador republicano de Iowa, Kim Reynolds; el presidente del partido del estado, Jeff Kaufmann; los representantes Mariannette Miller-Meeks y Ashley Hinson y el senador Chuck Grassley, se unieron para apoyar al ex presidente.

"Es posible que haya nacido de noche, pero no nací anoche", dijo Grassley, quien busca un octavo mandato en 2022, después de que Trump lo invitó a subir al escenario. "Si no aceptara el respaldo de una persona que tiene la preferencia del noventa y uno por ciento de los votantes republicanos en Iowa, no sería demasiado inteligente".

"Grassley ve el paisaje muy claro", comentó Bonjean.

Esto se produjo después de que Grassley dijera en febrero que solo porque no votó para condenar a Trump durante el juicio político, su "voto en este juicio político no hace nada para excusar o justificar esas acciones".

“Ha habido muchos más acuerdos que desacuerdos”, insistió Jason Miller, quien asesoró las campañas de Trump, a The Independent. "Él estuvo allí cuando de verdad importó".

Y Grassley no es el único republicano que ha cambiado de opinión.

Hinson, una republicana de primer año, dijo en enero que Trump "tiene la responsabilidad y es por eso que lo insté personalmente a despedir a los que asaltaban de forma violenta el Capitolio".

Pero en Des Moines, Hinson elogió de forma efusiva al ex presidente.

"Permítanme decirles, al trabajar en un Congreso liderado por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y la administración del presidente Biden, me alegro de que el presidente Trump regrese a Iowa", dijo.

De hecho, en los últimos meses se ha presentado un flujo constante de legisladores que respaldan a Trump.

El representante Barry Loudermilk de Georgia, el representante Jason Smith, un republicano de Missouri que sopesa una candidatura al Senado y el representante Jeff Van Drew en el estado pendular de Nueva Jersey, dijeron hace poco a CNN que apoyaban tal medida.

Mientras tanto, solo unos pocos republicanos selectos, como el gobernador Asa Hutchison de Arkansas y el senador Bill Cassidy de Louisiana, que votaron para acusarlo, han dicho que no apoyarían una candidatura de Trump en 2024.

Como era de esperar, los partidarios más vocales de Trump en el Congreso le comentaron a The Independent que apoyarían otra postulación.

El representante Dan Crenshaw de Texas dijo que era una "pregunta estúpida" si apoyaría al ex presidente.

La representante Marjorie Taylor Greene de Georgia dijo que apoyaría "de forma absoluta" a Trump, "porque casi todo el mundo apoya al presidente Trump".

“Es el presidente más grande que hemos tenido. Siempre lo apoyo”, declaró a The Independent. "Siempre lo he hecho y siempre lo haré."

La representante Lauren Boebert de Colorado dijo que ella también lo haría.

"El presidente Trump es el único presidente que ha defendido la verdad y de hecho ha sido, en mi vida, el presidente más efectivo", comentó a The Independent.

Incluso aquellos que no declararán de forma oficial a favor de Trump, tampoco lo harán en su contra.

El representante Michael McCaul de Texas votó en contra del juicio político, pero agregó: "Condeno de forma enérgica la retórica del presidente y su comportamiento".

Pero McCaul fue cauteloso cuando se le preguntó al respecto en octubre.

"Sabes, está tan lejos, veamos quién es el nominado", declaró a The Independent. "Siempre apoyo al nominado, pero de nuevo, está muy lejos".

De manera similar, la representante Beth Van Duyne de Texas, quien proviene de un distrito que votó por Biden, dio una respuesta evasiva.

"Mucha gente busca postularse en 2024", le comentó a The Independent. "Creo que tenemos que averiguar quién se postulará".

Y puedes ver por qué.

Las encuestas muestran que Trump aún es demasiado popular entre los votantes republicanos. Una encuesta de Morning Consult/Politico a principios de este mes encontró que el sesenta y siete por ciento de los republicanos quieren que Trump se presente de nuevo en 2024. Otra encuesta de la Universidad de Quinnipiac mostró que el setenta y ocho por ciento de los republicanos cree que Trump debería postularse para presidente en 2024.

Miller le declaró a The Independent que los republicanos apoyan a Trump debido a su atractivo único para los votantes que de otra manera no formarían parte de la coalición republicana.

“Ya se ha demostrado que los votantes de Trump solo se presentan para votar por el presidente Trump, de ahí su nombre, votantes de Trump”, declaró. “En 2020, vimos al presidente Trump recibir un número récord de votos de afroamericanos, latinoamericanos, asiáticoamericanos, y esto les da a los candidatos republicanos en general una oportunidad mucho mayor de ganar sus propias elecciones”.

La pregunta sigue siendo si Trump está lo bastante animado por este apoyo reciente para hacerlo.

Durante su mitin en Des Moines, lanzó una nueva versión de su eslogan "Make America Great Again".

“Se suponía que iba a ser 'Keep America Great', pero Estados Unidos no es genial en este momento, por lo que estamos usando el mismo eslogan: Make America Great Again”, declaró. "E incluso podemos agregarle algo, pero lo mantendremos:" Make America Great Again, Again".

Del mismo modo, en junio, le dijo a Newsmax que "haría un anuncio en un futuro no muy lejano".

Al mismo tiempo, todavía faltan tres años para 2024 y es posible que surja otro candidato. También, una nueva encuesta mostró que Biden y Trump están codo a codo en una revancha para 2024. Grover Cleveland es el único presidente que ha cumplido mandatos no consecutivos.

Pero Trump todavía tiene un fuerte control sobre el Partido Republicano.

"Se presentó a sí mismo con una serie de opciones: una es hacer campaña y parecer que se postula para presidente. Si elige no hacerlo, puede decidir eso, pero parece que prepara todo para postularse", agregó Bonjean.

Sin importar lo que esto signifique para 2024, hay algunas señales de advertencia de lo que significaría para el partido una candidatura de Trump para un segundo mandato.

Podría obstaculizar nombres más jóvenes, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien durante mucho tiempo ha sido visto como un potencial retador republicano al presidente Joe Biden en 2024.

"Creo que otros republicanos que consideran postularse a la presidencia en 2024 están muy preocupados de que Trump se postule ala presidencia porque... en este punto, abrumaría por completo al resto", comentó Bonjean.

La enorme presencia del ex presidente se produce cuando los republicanos buscan retomar la Cámara y el Senado en las elecciones de mitad de mandato de 2022. Los republicanos solo necesitan ocho escaños para ganar la Cámara y solo un escaño en el Senado para poner el Senado dividido a partes iguales a su favor.

Y Trump ha dicho cosas que podrían obstaculizar la participación del Partido Republicano en esa elección.

"Si no resolvemos el fraude en las elecciones presidenciales de 2020, los republicanos no votarán en el 22 o el 24", dijo en un comunicado el miércoles. "Es lo más importante que pueden hacer los republicanos".

Pero esas preocupaciones pueden no ser suficientes para frenar el impulso de Trump. Según Robert Graham, ex presidente del Partido Republicano de Arizona.,"La gente que comprende el valor de votar no se quedará fuera de esta elección", declaró.