En el otoño de 2011, cuando vivía en Mississippi, un amigo me llamó para decirme que tenía un boleto adicional para el primer partido de casa de Ole Miss, que los asientos estaban en la línea de la yarda 50 y que yo tenía la obligación de vea The Grove al menos una vez. Después de que llegamos a nuestros asientos, noté que el senador estadounidense Roger Wicker (R-Mississippi) estaba en la fila frente a nosotros, junto con dos mujeres que luego supe que eran cabilderas de combustibles fósiles.

Inmediatamente toqué a Sen Wicker en el hombro, me presenté y le pregunté por qué acababa de votar por recortes presupuestarios generales mientras grandes corporaciones como General Electric y Bank of America se salían con la suya pagando $ 0 en impuestos federales. Wicker tartamudeó y no me respondió, y los cabilderos me miraron mal. Incluso mi amigo, un demócrata acérrimo, se inclinó y me dijo: "sé que es un idiota, pero esto es un juego de fútbol".

Como senador de EE.UU., Wicker tenía que saber que eventualmente iba a suceder tener una conversación incómoda con un elector en un partido de fútbol con más de 60 mil personas presentes, sin embargo, él todavía parecía desconcertado por el encuentro, y yo estaba hecho para ser el chico malo. Diez años después, no ha cambiado mucho para los electores que quieren respuestas de sus funcionarios electos, como lo demuestran las interacciones recientes que los electores han tenido con los senadores Joe Manchin (D-West Virginia) y Kyrsten Sinema (D-Arizona).

La semana pasada, activistas de inmigración confrontaron a Sen Sinema en la Universidad Estatal de Arizona, donde imparte una clase sobre cómo pedir dinero a donantes políticos , por su negativa a apoyar la Ley Build Back Better. El proyecto de ley incluye un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers, las personas elegibles para el estatus de protección temporal (TPS), los beneficiarios de la salida forzada diferida y los trabajadores esenciales indocumentados, incluidos los trabajadores agrícolas, que han estado abogando por una reforma migratoria integral durante años (los activistas climáticos también se manifestaron contra Sinema cuando corrió el maratón de Boston el lunes).

Cuando Sinema los ignoró y entró en un baño cercano, dos mujeres del grupo la siguieron al interior y continuaron argumentando después de que ella entró en un cubículo y cerró la puerta. Sinema también ignoró a un activista que se le acercó cortésmente en un vuelo y le pidió que apoyara su camino hacia la ciudadanía. Para que conste, Sinema declaró en 2019 que los Dreamers “merecen un camino hacia la ciudadanía” y afirmó en abril que “los senadores necesitan escuchar a sus electores ”.

En lugar de criticar a la senadora Sinema por negarse a celebrar un ayuntamiento público durante más de tres años , el liderazgo demócrata del Senado criticó a los activistas por enfrentarse a su senadora en un baño (uno de los activistas defendió la interacción del baño en un hilo de Twitter que detallaba todos los demás intentos fallidos de tener una conversación con su senadora). El senador Bernie Sanders (I-Vermont), para su crédito, se negó a firmar conjuntamente ya que la declaración no incluía un lenguaje que criticara a Sinema por obstruir la agenda del presidente Biden.

No es solo Sinema quien ha estado esquivando a sus electores. Sen Manchin, que también está en contra de la Ley Build Back Better, no ha tenido un ayuntamiento público desde 2019 (organizó uno virtual en 2020 ). Recientemente, un grupo de electores que no pudieron reunirse con Manchin se dirigieron en kayak a su yate , llamado Almost Heaven, para explicar cómo la expansión de los servicios de Medicare del proyecto de ley beneficiaría a los habitantes de Virginia Occidental. Manchin sigue oponiéndose al proyecto de ley en su forma actual, diciendo que solo está a favor de 1.5 billones de dóalres en nuevos gastos (a pesar de que aprobó un plan de gastos de $ 4 billones en enero).

El senador Sanders, que preside el Comité de Presupuesto del Senado, ha declarado públicamente que sus dos colegas tuitearon: "No creo que dos personas tengan derecho a bloquear lo que quiere la mayoría de los estadounidenses". Sanders tiene razón desde el punto de vista técnico: como escribí el mes pasado, las disposiciones más notables del proyecto de ley gozan del apoyo abrumador de una gran mayoría de demócratas y republicanos. Los demócratas de la Cámara apoyan la legislación, al igual que 48 demócratas del Senado, junto con el presidente Biden. El proyecto de ley podría convertirse en ley mañana si no fuera por los senadores Manchin y Sinema, quienes han incumplido su palabra y se niegan a dar explicaciones a sus electores.

El debate sobre hasta qué punto es demasiado lejos que los electores se enfrenten a sus funcionarios electos es exclusivamente estadounidense, y no ocurriría en otros países donde los políticos temen la ira de la ciudadanía. En Francia, por ejemplo, los bomberos son conocidos por prenderse fuego y cargar contra las líneas policiales durante las manifestaciones por una mejor paga. En 2020, los guatemaltecos incendiaron su edificio legislativo nacional mientras protestaban por las medidas de austeridad propuestas a raíz de un devastador huracán. En este contexto, parece una tontería sugerir que pedir a una de las personas más poderosas de uno de los países más poderosos que simplemente haga su trabajo mientras está en un cuarto de baño está de alguna manera fuera de lugar.

Poder enfrentarse a los funcionarios elegidos en público y hacerles rendir cuentas es una parte crucial de una democracia que funciona. Si los ciudadanos sienten que sus funcionarios elegidos pueden actuar con impunidad y que es imposible acceder a ellos, pueden acabar sintiéndose acorralados y optar por la violencia para hacer valer su opinión. Y en ese momento, cualquier apariencia de democracia desaparece. Cualquiera que elija el servicio público como carrera debe estar preparado para interactuar con el público, incluso cuando le resulte incómodo.