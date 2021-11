Un congresista republicano de Arizona compartió un extraño vídeo en Twitter en el que su cara y las de varios otros miembros de extrema derecha de la Cámara se editan en los créditos iniciales del anime de Netflix, Attack on Titan, y se representan matando a un monstruo gigante con la cara de la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez.

La reacción en Twitter fue una mezcla de confusión y enojo por parte de los demócratas, con algunos argumentando que debería enfrentar repercusiones en la Cámara por su conducta.

La cuenta del representante Paul Gosar tuiteó el video de 92 segundos de duración a primera hora de la noche del domingo desde su cuenta oficial del Congreso, subtitulando el clip: “¿Algún fanático del anime por ahí?”. Fue compartido decenas de miles de veces.

El vídeo muestra a Gosar, así como a sus colegas de la derecha, Marjorie Taylor Greene y Lauren Boebert, luchando contra un imponente y desnudo “Titán” de la popular serie de anime, así como varios saltos a imágenes de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. y grandes grupos de inmigrantes; Gosar ha reiterado en los últimos días su deseo de “acabar” con la inmigración en EE.UU. por completo.

Ocasio-Cortez se ve durante unos segundos en el vídeo, ya que su cara se superpone a la del monstruo, antes de que los tres personajes de anime/miembros del Congreso den un golpe mortal en la parte posterior de la cabeza del monstruo. Se ve la sangre que brota del ataque.

También se ve al presidente Joe Biden, con quien los personajes parecen luchar también.

El estilo del vídeo sería lo suficientemente extraño si no fuera por la representación de tres congresistas republicanos asesinando a un demócrata. La oficina de Gosar insistió a The Independent en una declaración por correo electrónico que la intención no era glorificar la violencia.

“Hemos hecho un vídeo anime. Todo el mundo tiene que relajarse. La izquierda no entiende la cultura de los memes. No tienen alegría. No son el futuro. Es un dibujo animado. Gosar no puede volar y no posee ningún sable de luz”, ha dicho el portavoz de Gosar, que ha añadido que el vídeo trata de “luchar por la verdad”.

Leer más: Comité antidisturbios del Capitolio acaba de citar a seis de los principales aliados de Trump. ¿Quiénes son?

El congresista no ha emitido más análisis sobre el extraño vídeo, más allá de un elogio desde su cuenta personal, que decía: “La creatividad de mi equipo está fuera de juego”.

Algunos comentaristas demócratas en Twitter pidieron que Gosar tuviera consecuencias por el tuit.

“Debería ser retirado de las asignaciones del comité al igual que Marjorie Taylor Greene”, tuiteó Kaivan Shroff, un expersonal digital de la campaña de Hillary Clinton en 2016. “Absolutamente vergonzoso”.

“Feliz lunes en Estados Unidos, donde el colega del @GOPLeader [Kevin] McCarthy acaba de publicar un vídeo de sí mismo blandiendo dos espadas contra el presidente Biden. Estos perdedores sedientos de sangre se sienten más cómodos con la violencia que con el voto. Sigan exponiéndolos”, tuiteó el representante Eric Swalwell, demócrata y miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

La colega de Gosar, Greene, fue destituida de sus tareas en el comité de la Cámara (donde se realiza la mayor parte del trabajo) a principios de este año, después de que se descubrieran una serie de vídeos en los que defendía salvajes teorías conspirativas sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre, acosaba a los supervivientes de un tiroteo en una escuela y, sobre todo, expresaba su apoyo a la violencia contra los demócratas del Congreso, incluida la presidenta Nancy Pelosi. Desde entonces se ha disculpado por algunos de sus comentarios.