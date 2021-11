Una agente inmobiliaria de Texas que insistió en que no sería encarcelada por participar en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio porque es blanca arremetió contra los críticos después de ser sentenciada a 60 días tras las rejas.

Jenna Ryan, de 51 años, recibió la sentencia, junto con una multa de 500 dólares, el jueves después de declararse culpable en agosto de un delito menor de "desfilar, manifestarse o hacer piquetes en el edificio del Capitolio".

Durante la audiencia, Ryan expresó remordimiento por sus acciones el día de la insurrección, diciendo: "Cometí un error y lo siento ... Esto no es nada que se parezca ni remotamente a lo que soy".

Su tono cambió cuando se dirigió a Twitter después de que se dictó la sentencia.

"Voy a hacer una declaración general a todas las personas que me llaman y me envían mensajes de texto", escribió. "¡¡¡Tú ganas!!! Me voy a la cárcel. Así que ya no es necesario que me contactes.”

“Haga estallar champán y luego regocíjese. Pero déjame sola. Gracias."

Ryan apareció en los titulares a principios de este año cuando se jactó de tomar un jet privado a la insurrección y lo llamara "uno de los mejores días” de su vida.

En las semanas posteriores a su arresto, Ryan defendió repetidamente su participación en la violencia, a veces diciendo que no se arrepintió y otras veces sugiriendo que fue coaccionada por el entonces presidente Donald Trump.

En la sentencia del jueves, el juez de distrito Christopher Cooper enfatizó que el procesamiento de Ryan fue únicamente por sus acciones dentro del Capitolio, no por sus creencias políticas.

El juez rechazó una "tendencia en estos casos del 6 de enero a agrupar a todos" porque "el papel de cada acusado es diferente", antes de señalar que el caso de Ryan ha "generado una buena cantidad de interés público".

“Como resultado, la gente estará interesada en saber qué sentencia recibe”, dijo. “Esa frase les dirá algo sobre cómo los tribunales y cómo respondió nuestro país. Y creo que la oración debería decirles que nos lo tomamos en serio ... y que no debería volver a suceder nunca".

Texas realtor Jenna Ryan, pictured at the Capitol on 6 January 2021, wants a presidential pardon for her participation in the riot (CBS 11)

El Departamento de Justicia describió las acciones de Ryan el día de los disturbios y sus comentarios en los meses que siguieron en un memorando antes de su sentencia, en el que los fiscales le pidieron que pasara 60 días en la cárcel.

El memo resaltó un tweet de la cuenta de Ryan en marzo, que decía: “Definitivamente no iré a la cárcel. Lo siento, tengo el pelo rubio, la piel blanca, un gran trabajo, un gran futuro y no voy a ir a la cárcel. Perdón por llover sobre tu desfile de enemigos. No hice nada malo."

Los fiscales citaron la actitud mostrada en esa publicación como una razón clave para encerrar a Ryan.

"Un acusado que cree que es inmune a un castigo estricto debido a su raza y apariencia física puede reincidir porque las consecuencias de una infracción nunca serán, en la mente del acusado, graves incluso cuando se amerite la severidad", dice el memo.

"Quizás la necesidad más imperiosa de disuasión específica surge de la creencia equivocada del acusado de que está por encima de la ley, o al menos aislada del encarcelamiento".

Los fiscales aseguraron que Ryan pasó los últimos 10 años promocionándose como "corredora de bienes raíces, entrenadora de autoayuda y personalidad de los medios" en línea y luego "aprovechó su considerable experiencia como influencer en las redes sociales para promover la violencia antes de su llegada al Capitolio".

La nota describía las publicaciones de Ryan en las redes sociales durante los disturbios, incluida una foto de ella junto a una ventana rota y videos transmitidos en vivo en los que declaraba "Voy a la guerra", "Vida o muerte, no importa, aquí vamos ”, y se unió a la multitud que gritaba:“ Cuelguen a Mike Pence ”.

Los fiscales también describieron los comentarios que hizo Ryan en entrevistas después de su arresto. El 8 de enero, le sostuvo a Spectrum News que no fue más allá de la puerta del Capitolio y que la violencia había sido sofocada cuando llegó allí.

Cinco días después, le declaró a Fox News: “Hice algo noble y estoy orgullosa de estar allí, no tengo vergüenza de estar allí. Me siento muy perseguida”. Y el 18 de enero le expresó a NBC News que se sentía “perfectamente inocente” sobre su participación y agregó: “No sabía que estaba infringiendo la ley”.

En febrero, Ryan cambió de opinión y le manifestó a The Washington Post que "lamenta todo" y que cree que Trump le mintió sobre el robo de las elecciones de 2020. "Me compré en una mentira, y la mentira es la mentira, y es vergonzoso", declaró.

Después de esa entrevista, Ryan hizo múltiples declaraciones públicas “reflejando la creencia de que es inmune al castigo debido a su apariencia y estatus social”, escribieron los fiscales en el memo.

Esas declaraciones incluyeron el tuit de marzo y un mensaje personal en el que se afirma que saldrá "libre de Scott", dijeron los fiscales.

Ryan fue acusada originalmente en enero de cuatro cargos por entrar y permanecer en un edificio restringido, conducta desordenada y disruptiva en un edificio restringido, entrada violenta y conducta desordenada en un edificio del Capitolio y desfilar, manifestarse o hacer piquetes en un edificio del Capitolio.

Ante una pena máxima de seis meses en prisión y una multa de hasta $ 5 mil, Ryan llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable del cargo de desfile.