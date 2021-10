El presentador de LBC, Steve Allen, está de nuevo. En 2018, cuando Allen recibió un manotazo en la muñeca(¡de nuevo!) por material potencialmente ofensivo, por hacer comentarios peyorativos sobre personas ciegas, sus jefes describieron su programa como "centrado en la visión única y mordaz de Allen de las noticias de la día".

Bueno, aquí estamos en 2021 y parece que el estilo característico de Allen también se aplica a las adolescentes gordas y vergonzosas. Cuan original. No es que debamos sorprendernos: ya ha tenido una crítica para Gemma Collins por su peso. Nada como un poco de misoginia con nuestro café matutino, eso es lo que siempre digo.

Allen apuntó a Tilly Ramsay en respuesta al comentario de un oyente que decía que Ramsay participaba en Celebrity MasterChef Australia y en Strictly Come Dancing. Allen respondió: “¿Lo hace? Bueno, ella no puede bailar bien, ya estoy aburrido de ella. Ella es una cosita regordeta, ¿no es así? ¿Lo has notado? Probablemente su padre esté cocinando, me imagino".

¡Oooh, es un travieso, ese Steve! Ahhhh... gran radio, Steve; contenido incisivo y perspicaz. No hay nada más grande e inteligente que reírse de los cuerpos de las mujeres jóvenes.

No es que Allen sea el primero en avergonzar a las mujeres por su peso. A pesar del hecho de que Ramsay ha sido “inundada de apoyo” luego de los comentarios de Allen, la vigilancia corporal es prácticamente un deporte nacional. Nos encanta seguir las transformaciones de peso de las celebridades, especialmente las celebridades femeninas cuyas anatomías se analizan en los medios para ser revisadas y comentadas por los lectores.

Los tabloides se deleitan en ofrecer primeros planos de cuerpos, cicatrices de cirugías, celulitis, acné… cualquier cosa que no coincida con el suave brillo de las modelos postfiltrode Instagram. Las fotos poco favorecedoras se utilizan como evidencia de rostros envejecidos, resultado de trabajos quirúrgicos fallidos o aumento de peso. Alardeamos si una celebridad aumenta de peso y desaprobamos si lo pierde. Parte del atractivo de Allen es que dice en voz alta lo que muchos están pensando, pero eso no es testimonio de la libertad de expresión de “decir las cosas como son”; se debe mucho más a la arraigada misoginia cultural.

Se ha hablado mucho de la disparidad de edad entre Allen y Ramsay, quien hizo referencia a esto en su propia respuesta a los comentarios en Instagram: “trato de no leer y escuchar comentarios y negatividad, sin embargo, ser criticada en una estación de radio nacional por un hombre de 67 años es demasiado. Por favor, recuerda que las palabras pueden lastimar y al final del día solo tengo 19 años".

¿Realmente importa? En mi opinión, sí, mucho, de hecho. Puede parecer particularmente cruel insultar a una adolescente por su físico, pero avergonzar a alguien por su peso a cualquier edad es desagradable, intimidante y dañino. Avergonzar públicamente no solo es perjudicial y molesto para la persona (generalmente una mujer) en el extremo receptor, también es perjudicial para quienes escuchan. Avergonzar por el peso hace lo que dice: hace que las mujeres se avergüencen de sus cuerpos, que es precisamente el punto.

No se trata de sentido del humor. No es sólo una "pequeña broma" que se ha tomado demasiado en serio. No se trata de "frágiles" hipersensibles y de que la brigada "woke" se ofenda en todo. Ciertamente no es evidencia del refrescante enfoque de Allen de “decirlo como usted lo ve”.

La vigilancia corporal se trata de controlar a las mujeres. Se trata de hacer que las mujeres que no se ajustan al modelo aceptado de feminidad ideal se sientan inferiores. Se trata de combinar la apariencia de una mujer con su aptitud profesional y moralidad personal.

Allen bien puede volverse más popular debido a sus comentarios. Algunos oyentes pueden sentir que es otro ejemplo de su manera habitual de hablar francamente y su humor cáustico. Si realmente vamos a nombrarlo por lo que es, entonces, aquí: es un golpe bajo para una risa barata y es misoginia absoluta. ¿Qué te parece eso de mordaz?