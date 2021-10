John Davis caminaba por su área local en el norte de Londres a las 10 a.m. de un viernes cuando vio a un hombre que le gritaba blasfemias a una mujer. La mujer, dice Davis, ignoraba el abuso lo mejor que podía. “Le pregunté si estaba bien y me dijo: 'Estoy bien, pero gracias'”, le dice Davis a The Independent. “El hombre vio que le había hablado y se acercó a mí, mientras gritaba y maldecía en mi cara y me empujó, fue una situación muy incómoda”.

A pesar de su malestar, Davis, de cincuenta y un años, dijo que volvería a intervenir si veía que una mujer era acosada. “Espero que se sienta vista y que alguien la cuide. Estoy por completo resuelto a volver a hacer lo mismo si lo viera”, dice.

Davis es uno de los cientos de hombres que hace poco comenzaron a capacitarse como voluntarios en Beyond Equality , una organización benéfica que trabaja con hombres y niños para promover la igualdad de género y prevenir la violencia de género.

El grupo vio una "explosión" en los hombres que se acercaron para unirse a él luego de la muerte de Sarah Everard, quien fue secuestrada, violada y asesinada por el oficial de la Policía Metropolitana, Wayne Couzens, en marzo de este año. El mes pasado, Couzens fue condenado a cadena perpetua. El caso de Everard provocó indignación en todo el país y pide que se haga más para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Según Counting Dead Women, un grupo que rastrea el feminicidio en el Reino Unido, en los seis meses desde el asesinato de Everard, al menos ochenta mujeres han sido asesinadas y un hombre es el principal sospechoso, incluidas las hermanas Nicole Smallman y Bibaa Henry, que fueron encontradas muertas el 8 de junio. Un joven de diecinueve años llamado Danyal Hussein fue declarado culpable de su asesinato. La maestra de escuela del sur de Londres, Sabina Nessa, de veintiocho años, fue encontrada muerta el 18 de septiembre y un hombre de treinta y seis años, Koci Selamaj, fue acusado de su asesinato.

La narrativa principal sobre la seguridad de las mujeres se centró en las medidas que las mujeres pueden tomar para protegerse a sí mismas, por ejemplo, la Policía Metropolitana aconsejó a las mujeres que "detengan un autobús" y sean más "astutas" para mantenerse seguras. Pero muchas mujeres en redes sociales han preguntado qué estaban haciendo los hombres para ayudar a abordar el problema de la violencia masculina contra las mujeres.

En las dos semanas posteriores a la muerte de Everard, ciento cincuenta hombres se pusieron en contacto con Beyond Equality para ofrecerse como voluntarios . Antes, eran dos hombres a la semana en promedio quienes se ponían en contacto. Solo en la última semana, la organización benéfica dijo a The Independent que recibió alrededor de ciento treinta mensajes de hombres que querían ser voluntarios y escuelas invitándolos a realizar talleres.

Daniel Guinness, director gerente de Beyond Equality, dice que se han sentido alentados por el aumento de interés. “Cuando hablamos de cambio social, mucha gente siente que si no es parte del grupo que está siendo liberado, empoderado o protegido, llega a la conclusión de que no es parte del futuro”, dijo. “Pero decimos que es fundamental que personas como ellos formen parte de ese futuro, porque de lo contrario el futuro seguirá siendo como es ahora. Estamos seguros de que puedes ser parte de esto y queremos ayudarte a convertirte en la persona que quieres ser, pero ¿cómo se ve eso? "

También se lanzaron hace poco otras iniciativas impulsadas por hombres. La semana pasada, la policía de Escocia lanzó su campaña para combatir la violencia sexual, llamada Don't Be That Guy . La campaña, dirigida por DCC Malcolm Graham, está dirigida a hombres más jóvenes de entre 18 y 35 años y tiene como objetivo desafiarlos a examinar su propio comportamiento y acciones hacia las mujeres. Un video publicado para la campaña fue elogiado por dirigirse de forma directa a los hombres, y dice: "La mayoría de los hombres no se miran en el espejo y ven un problema, pero el problema nos mira directo a la cara".

Graham le dice a The Independent: “Es responsabilidad de los hombres cambiar su comportamiento. La responsabilidad y el privilegio pertenecen a los hombres, y debemos usar la voz que tenemos para hablar y dejarlo claro. Queremos brindarles a los hombres la información, el contexto y la confianza para poder desafiar la [violencia] cotidiana y crear una cultura en la que puedan tener conversaciones abiertas".

En otro lugar, una nueva organización sin fines de lucro llamada What can I Do? también surgió para abordar la violencia doméstica. El objetivo del grupo es “capacitar a los hombres para que comprendan y muestren cómo pueden ayudar a que las mujeres se sientan seguras como un paso positivo hacia la prevención de la violencia doméstica”.

Los fundadores Mark Hegarty y Gauri Taylor-Nayar dicen que una de las cosas más importantes que hace el grupo es brindar un espacio para que los hombres escuchen a las víctimas de la violencia doméstica y se les eduque sobre el impacto de por vida que tal brutalidad tiene en las mujeres.

“Hasta que el caso de Sarah Everard nos afectó a todos, aunque sabía que la violencia contra las mujeres continuaba, no estaba en mi mente, solo estaba viviendo mi vida”, dijo Hegarty. Pero, dice, ser confrontado y desafiado por su comportamiento no es algo a lo que los hombres estén acostumbrados y, a menudo, responden de manera “combativa”.

“Para que los hombres se involucren, debemos dejar de gritar y debemos hablar, debemos trabajar juntos”, agrega. "A la mayoría de los tipos como yo, cuando les gritan, los filtros suben".

Lucan Creamer, quien completó la capacitación de voluntariado de Beyond Equality, dice que hubo un momento en el que tenía una respuesta negativa instintiva a cualquiera que cuestionara su comportamiento. “Fui intimidado cuando era niño y crecí alrededor de muchos deportes competitivos, así que sé de dónde viene [esa reacción]”, dice el propietario de un negocio australiano con sede en Londres.

Desde que hizo el entrenamiento, Creamer dice que ahora responde de manera diferente y se siente empoderado para desafiar a otros hombres que dicen cosas groseras y misóginas sobre las mujeres, aunque no siempre es fácil. “Si llamé a alguien en público por hacer comentarios misóginos y me desafían, les explicaré por qué no aprecio sus comentarios. A veces es difícil mantener la calma, ha habido muchas ocasiones en las que alguien maldice y me dice que me j**a".

Matt Ballantine, de cincuenta y un años, quien también comenzó a capacitarse como voluntario con Beyond Equality, dice que ser discriminado por nacer en Irlanda del Norte durante los ochenta, en medio del conflicto norirlandés, lo volvió más abierto a la divergencia de opiniones.

“Cuando te dicen que estás en una posición privilegiada, la reacción instintiva de la mayoría de las personas es que alguien está tratando de quitártela”, dice. “Esa no es una buena manera de iniciar un diálogo, pero si en cambio podemos comenzar con una conversación sobre esa vez que sentiste que eras diferente, esa vez que eras un poco extraño, esa vez que no te sentiste del todo seguro, tal vez eso es parte de cómo conseguimos que se abran y hablen. Todos provienen de diferentes niveles de la sociedad y privilegios. Es una parte importante de hacer llegar el mensaje ".

Sin embargo, a Davis le preocupa que abordar el tema de manera solidaria sin mayores repercusiones por cometer actos de violencia contra las mujeres pueda representar un obstáculo en el futuro. “El tono utilizado por la formación siempre ha sido de gran apoyo y apertura. Ser intimidante y ser agresivo puede no ser el tono adecuado para que los hombres escuchen y respondan, pero me temo que solo emplear ese tipo de tono de apoyo y cariño sin tocar el tema de golpe de que la misoginia sea un crimen y algo así no te llevará muy lejos”, añade.

Taylor-Nayar de What Can I Do? está de acuerdo. Ella dice que debemos involucrar a los hombres de cualquier forma posible. “Se trata de no solo escuchar, sino de conversar. Si vamos a poner fin a esta guerra de violencia contra las mujeres, ¿a quién vamos a señalar con el dedo? Señalamos con el dedo a los perpetradores masculinos. ¿Cómo puede terminar una guerra sin involucrar de verdad a lo que se acusa? Sería como aplaudir con una mano. Tienes que involucrar a ambas partes, y tiene que haber un punto de unión.

A menos que tengas ese momento, que va a ser volátil, vicioso, doloroso, hiriente en primera instancia, pero tienes que dejar que suceda. Y luego descubrirás que las olas poco a poco se nivelarán y llegaremos a un punto en el que podemos discutir y hablar sin enojarnos".

Obtenga más información sobre la formación de voluntarios de Beyond Equality aquí. Los recursos de Don't Be That Guy están disponibles aquí, y puede ponerse en contacto con What Can I Do? aquí.