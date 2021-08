Como todos los demás en la comunidad de la comedia, la muerte de Sean Lock me ha dejado anonadado. Se siente surrealista incluso escribir esas palabras.

Yo no era un amigo suyo, solo un gran admirador que estaba absolutamente encantado, emocionado y asombrado en las pocas ocasiones en que pude trabajar con él. Una vez me senté a su lado en un programa, era un manojo de nervios y se lo dije. Fue muy amable conmigo y me dio espacio y luego se burló de mí por murmurar una respuesta divertida en lugar de decirlo en voz alta. “Quiero decir, ¿sabías que estabas en la tele? ¿Te lo dijeron?”, reír con él después fue la parte más divertida de ese trabajo.

Estaba en un nivel completamente diferente de diversión. Estuvimos con la misma agencia durante muchos años y lo adoraban, no solo como uno de sus actos, sino como una persona con la que podías pasar el rato. Yo estaba en la misma cartelera que él para algunos espectáculos benéficos. En el O2, en ayuda del Great Ormond Street Hospital, nuestro agente dijo: “¡No tiene nada planeado! ¡No sabe lo que va a hacer!". Todos nos apresuramos a un lado del escenario para mirar.

Salió Sean Lock ante 20.000 personas y las dividió en dos equipos. Lo que hizo entonces fue nada menos que magia. Fue un juego completamente improvisado donde las dos mitades compitieron con cánticos dirigidos por Sean. No recuerdo los detalles del juego que les hizo jugar, solo recuerdo a 20.000 personas absolutamente atrapadas por él, guiadas por él y luego disolviéndose en una risa completamente descontrolada. "¡Él es asombroso! ¡Él es asombroso!", gritamos a los lados.

El resto de nosotros, idiotas, habíamos hecho un material cuidadosamente elaborado, pero el tamaño de la multitud no tenía inconvenientes para Sean. Improvisó y se divirtió con ellos tan fácilmente como lo hubiera hecho si solo hubieran sido un par de cientos de personas.

Más tarde, en el bar, vi a un comediante, que era muy buen amigo mío, en una conversación con Sean, pendiente de cada una de sus palabras. Yo me quedé merodeando para unirme, pero mi amigo me borró. En realidad, me borró, así que me fui. Ahora, sé que suena horrible, y lo es. Pero lo tengo claro. A veces quieres a tus héroes para ti solo.

Sean era el chico con el que todos querían ser amigos. Él era genial. Agudo como una táctica, con un talento extraordinario para lo ridículo.

Hace años, toqué con él en un viejo baño público subterráneo en Shepherd's Bush Green que se había convertido en un club. Estaba probando material nuevo y yo estaba haciendo un set. Ninguno de los dos la pasamos bien. El ambiente en la audiencia fue sombrío desde el principio y no hubo forma de sacudirlos. Cualquiera pensaría que a la gente no le gusta sentarse en un viejo baño subterráneo. Luego se sentó conmigo un rato y tomamos una copa a un lado del club. Dijo: “¿Por qué hacemos esto? Es mental, ¿no?". Yo era muy nuevo en ese entonces y era bastante tímido con los "chicos grandes", pero aquí estaba Sean Lock sentado en un viejo sofá, charlando con un comediante mucho más nuevo en el mismo nivel, sin hacerme consciente de una jerarquía. No importa qué tan famoso se haya vuelto, nunca pareció interesado en el estrellato, solo bromas, diversión y alegría.

Los comediantes de stand-up tienden a ser grandes fanáticos de esta comedia. Después de todo, todos comenzamos como apostadores. Sin embargo, aprendemos los trucos del oficio con el tiempo y no importa cuán brillante sea una rutina, llegamos a un punto en el que asentimos, sonreímos y murmuramos "esa fue una gran línea" entre nosotros, mientras el resto de la audiencia grita con la risa.

Sean era uno de esos comediantes raros que hacía que los comediantes volvieran a sentirse apostadores. Nada de lo que hizo fue predecible. No había forma de que pudieras adivinar su remate más rápido de lo que lo pronunció. Fue delicioso ver el brillo en sus ojos dentro y fuera del escenario, entonces sabías que estabas a punto de reírte a carcajadas.

La comunidad de la comedia es un poco como la escuela, en el sentido de que las personas con las que comenzaste como un "lugar abierto" siempre serán tu "año" o "cohorte", independientemente de las diferentes direcciones a las que te llevan tu carrera.

Por supuesto, los primeros pensamientos de uno son con la familia de alguien que se ha ido tan pronto. Pero también, me duele el corazón por las "cohortes" de Sean, sus amigos, los cómicos que empezaron con él y pasaron esos locos circuitos y los primeros veranos de los festivales de Edimburgo con él. Aquellos que trabajaron con él durante años, todos los cuales han protegido su privacidad y la privacidad de su familia con tanto amor y fidelidad durante su enfermedad.

Y ahora todos los espectáculos deben continuar. Todos damos un paso atrás en nuestros escenarios y hacemos reír a la gente sabiendo que el mejor de nosotros ya no está aquí. Esta pérdida para el mundo de la comedia es colosal.