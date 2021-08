El cómico Sean Lock ha fallecido a los 58 años.

La antigua estrella de “8 Out of 10 Cats” sufría de cáncer.

Lock, comediante de stand-up, era un panelista habitual en programas de televisión como “Have I Got News For You”, “Would I Lie To You?” y “QI”.

Era más conocido por ser el capitán del equipo de la serie de Channel 4 “8 Out of 10 Cats”, presentada por Jimmy Carr, durante 10 años desde 2005. Fue sustituido por Rob Beckett en 2016.

El comediante Lee Mack, que era un amigo cercano de Lock, compartió una declaración en homenaje a su compañero cómico, aclamándolo como “un verdadero original tanto en la comedia como en la vida”.

Describió la noticia como “desgarradora”, añadiendo: “Le echaré mucho de menos”.

Un comunicado del agente de Lock, Off The Kerb Productions, decía: “Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Sean Lock. Ha fallecido en su casa a causa de un cáncer, rodeado de su familia”.

“Sean era uno de los mejores comediantes de Gran Bretaña, su creatividad sin límites, su ingenio y la brillantez absurda de su trabajo, lo marcaron como una voz única en la comedia británica”.

“Sean era también un apreciado marido y padre de tres hijos. Todos los que le conocieron echarán mucho de menos a Sean. Pedimos que se respete la privacidad de su familia y de sus hijos en este difícil momento”.

Los homenajes de otros cómicos, como Bill Bailey y Eddie Izzard, se han sucedido desde que se anunció la noticia de la muerte de Lock.

Lock fue diagnosticado de cáncer de piel en 1990, y atribuyó la enfermedad a la sobreexposición al sol mientras trabajaba como constructor a principios de los años ochenta.

Se dio cuenta de los síntomas tras pasar la noche con una mujer llamada Tina, que le alertó de una marca en la espalda.

“Me dijo que tenía algo raro en la espalda”, declaró al Daily Mail en 2010. “Le pregunté qué aspecto tenía y me dijo que era una mancha de piel negra, deforme, con una textura costrosa y del tamaño de una moneda de 10 céntimos”.

Lock continuó: “No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba ahí. No me dolía ni me picaba, así que no había nada que me llamara la atención.

“Al estar en la parte baja de la espalda, no era algo que se pudiera ver fácilmente al mirarse en un espejo”.

Tras acudir a un médico de cabecera, le remitieron a un dermatólogo del Guy’s Hospital de Londres. Le extirparon el trozo de piel y, tras una biopsia, descubrió que tenía un melanoma maligno, más conocido como cáncer de piel. Se recuperó completamente.

No se sabe de qué cáncer murió Lock.

Los primeros créditos televisivos de Lock incluyen una aparición en la serie de 1993 Newman and Baddiel, junto a Rob Newman y David Baddiel.

Su carrera como comediante de stand-up se inició a finales de esa década y, en 2000, fue nombrado Mejor Cómico en Vivo en el Premio Británico de Comedia.

En 2001, adaptó la novela de 1887 de Émile Zola “La Terre” para la película “This Filthy Earth”, que coescribió junto al director Andrew Kötting.

Al año siguiente, estrenó la comedia 15 Storeys High, que comenzó como una serie de la BBC Radio 4 a finales de la década de 1990.

La serie, que coescribió con el antiguo presentador de Never Mind the Buzzcocks, Mark Lamarr, seguía a los residentes de un bloque de pisos, interpretados por Lock y Benedict Wong.

Tras el anuncio de la muerte de Lock, muchas personas han elogiado la comedia en Twitter, con el comediante Alistair Green escribiendo: “15 storeys high me dejó boquiabierto cuando la vi por primera vez. Como una media hora de Hancock moderna. Sean Lock y @wongrel uno de los dobles más divertidos de la historia”.

Lock tuvo su propio programa en Channel 4 en 2006. Se llamaba TV Heaven, Telly Hell, e invitaba a famosos a seleccionar sus gustos televisivos.

En 2006, el cómico copresentó el programa The Big Fat Quiz of the Year junto a James Corden y, un año más tarde, dio un concierto en el Royal Albert Hall a beneficio de Teenage Cancer Trust.