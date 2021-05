“Tengo 30 semanas de embarazo y soy clínicamente vulnerable, pero no puedo acceder a la vacuna recomendada contra el coronavirus”

S

haveta Pandya tiene 30 semanas de embarazo y es clínicamente vulnerable. Ella ha estado esperando una vacuna contra el COVID-19 desde febrero. En abril, el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) dijo que a las mujeres embarazadas se les debería ofrecer la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna. Pero, como muchos otros, Shaveta sigue sin poder reservar porque el sistema no permite que las mujeres embarazadas especifiquen qué vacuna quieren, dejándolas haciendo viajes inútiles a los centros de vacunas o sin poder conseguir una cita. Mientras las organizaciones benéficas y los parlamentarios, incluida Stella Creasy, presionan para que esto cambie, las mujeres como Shaveta todavía están esperando.

Recibí la invitación para recibir la vacuna contra el coronavirus por primera vez en febrero porque estoy en un grupo de alto riesgo. Como alguien que tiene asma y enfermedad celíaca, si contrajera coronavirus, podría tener graves consecuencias en mi bazo y sistema inmunológico.

En ese momento, traté de reservar la primera dosis, pero mi farmacia me rechazó, que dijo que no estaba vacunando a mujeres embarazadas a pesar de que las pautas del gobierno decían que era decisión de la mujer.

El mes pasado, la JCVI actualizó el consejo oficial para indicar que las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna ahora se recomiendan para mujeres embarazadas. Aunque ninguna de las vacunas se considera insegura para las mujeres embarazadas, hay más datos de seguridad para la vacuna Pfizer-BioNtech, que se ha administrado de manera segura a mujeres embarazadas en los EE.UU., que AstraZeneca, que no se ha probado ampliamente durante el embarazo.

Además de este consejo actualizado, el gobierno había comenzado a invitar a menores de 45 años, el grupo de edad al que pertenecen la mayoría de las mujeres embarazadas del Reino Unido. Así que una vez más traté de reservarme, conectándome a Internet para probar a través del sitio web del NHS. Pero no me dejaba especificar qué vacuna necesitaba.

El problema que yo y muchas otras mujeres embarazadas seguimos enfrentando es que el sistema de reserva oficial no distingue qué centros de vacunas en nuestras áreas locales ofrecen el jab aprobado. En cambio, pide a las mujeres que se pongan en contacto con su médico de cabecera directamente para obtener esta información.

Así que llamé a mi médico de cabecera para explicarme, solo para que me dijeran que no saben qué centros están administrando las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, que no están tratando con ninguna consulta relacionada con el coronavirus y que necesito llamar al 119.

Cuando finalmente me comuniqué con alguien en el 119, me dijeron que tampoco tenían la información sobre qué vacuna se estaba administrando y dónde, y que debería llamar a mi médico de cabecera. Confundido, dije que acababa de hacer eso.

La mujer del teléfono respondió: “Simplemente no podemos ayudarla; no podemos darte un consejo”.

Luego me comuniqué con mi médico de cabecera por segunda vez, quien insistió en que no podía ayudar y me recomendó que hablara con mi partera. El consejo me pareció extraño porque no podía entender por qué mi partera tenía esa información.

A pesar de haber estado hablando por teléfono durante más de una hora, luego hablé con mi partera, quien dijo que no tenía ni idea de adónde van las mujeres de mi área para recibir sus vacunas contra el coronavirus.

Después de dos horas en el teléfono, todavía no sabía nada. Había ido entre 119, mi médico de cabecera (varias veces) y la partera, y nadie podía ayudarme. Hice exactamente lo que aconseja el NHS (contactar a mi médico de cabecera y al equipo de maternidad) y no llegué a ninguna parte. Parece que los médicos de cabecera no están equipados con la información correcta. Entonces, ¿dónde deja eso a la gente como yo?

Dado que aproximadamente 800.000 mujeres en Inglaterra y Gales quedan embarazadas cada año, la falta de información afectará a muchas personas.

Desde que me negaron la vacuna por primera vez en febrero, he estado en un estado de pánico porque mi mayor temor es que mi esposo o yo nos contagiemos de coronavirus y que yo dé a luz sola. Este es mi primer bebé, y por eso, ya estoy lleno de ansiedad. También me preocupa quedarme en el hospital durante la noche y estar cerca de cualquiera que no se haya puesto la vacuna.

Me siento extremadamente frustrado. El hecho de que sea en blanco y negro, que las mujeres embarazadas puedan vacunarse, pero el acceso aún no esté ahí, es realmente preocupante.

Como daré a luz en julio, ya estoy en una escala de tiempo muy ajustada para tratar de obtener ambas dosis, pero no creo que eso sea posible ahora.

Aunque el JCVI advierte que las mujeres deben vacunarse con el resto de la población (dependiendo de la edad y el riesgo clínico), parece que las mujeres embarazadas han quedado al final de la lista de prioridades de vacunación.

El gobierno dice que la vacuna está disponible para mujeres embarazadas, pero según mi experiencia, ese no es el caso. De hecho, no sé cuál será mi próximo paso, me siento desesperado.

Estoy casi resentido de intentarlo de nuevo con mi médico de cabecera cuando sé que no llegaré a ningún lado y eso me provocará un aumento de los niveles de estrés.

Tal como está, no hay nada que pueda hacer; No puedo vacunarme.