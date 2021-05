Tengo 23 años y sufro de asma; nunca tuve dudas sobre la vacuna AstraZeneca

Durante cuatro meses esperé a que me llamaran para recibir la vacuna. Cuatro meses de caminar sobre cáscaras de huevo para proteger a mis padres de un virus del que todavía no sabemos lo suficiente; de temer por mi propia salud y respuesta inmunológica si contraía la enfermedad.

Como paciente de asma con inhaladores de esteroides, esperaba ser uno de los primeros en ser llamado a filas. Todos los días, saludaba con entusiasmo al cartero solo para quedarme en la oscuridad semana tras semana. Veía a amigos y extraños de mi edad anunciando su tarjeta de vacuna en las redes sociales y seguía pensando, ¿cuándo será mi turno?

Durante el mes pasado, la vacuna AstraZeneca se ha enfrentado a un mayor escrutinio por parte de los gobiernos y los medios de comunicación de todo el mundo con el riesgo de que se denuncien coágulos de sangre, aunque sea menor, lo que ha provocado un mayor escepticismo y dudas sobre la vacuna. Bajo ninguna circunstancia debía tomar la vacuna AstraZeneca, me advirtió mi padre; 15 minutos después, tenía una bola de algodón pegada a mi brazo y una tarjeta firmada.

Al ingresar a la consulta de mi médico, me escoltaron fuera del área común de vacunas a una habitación privada, donde un médico se acercó a mí y me detalló los riesgos asociados con la vacuna AstraZeneca. Debido a mi edad y sexo, se me advirtió sobre posibles coágulos de sangre a la luz de las recientes orientaciones del gobierno. Si bien ciertamente existe el riesgo de un coágulo de sangre, esto es extremadamente raro, especialmente cuando se considera junto con los vuelos, los embarazos y la anticoncepción femenina.

Entonces, ¿por qué tomé la vacuna? Porque los riesgos de COVID-19 son mucho mayores que el riesgo de un coágulo de sangre. Si bien no sufro de asma grave (estos pacientes requieren visitas regulares al hospital y medicación), sigo tomando un inhalador de esteroides a diario y tengo que controlar cuidadosamente mis desencadenantes para prevenir un ataque de asma. Según Asthma UK, solo aquellos con asma severa, aquellos que toman esteroides orales y aquellos cuyos ataques de asma han justificado una noche en el hospital justificarían una vacuna temprana, no yo, entonces.

La vacuna AstraZeneca fue la única vacuna que se me ofreció; Me dijeron que podía esperar semanas, incluso meses, para tener otra oportunidad. Luego se redujo a una batalla: coágulos de sangre contra COVID. Orla McAndrew, mi compañera, estuvo de acuerdo conmigo: “Me ofrecieron la vacuna AstraZeneca antes de que se conociera la noticia de los coágulos de sangre. Sin embargo, incluso cuando las pautas cambiaron, me sentí feliz de tenerlas".

Para la mayoría de las mujeres jóvenes, como yo, tenemos un mayor riesgo de contraer un coágulo de sangre debido a nuestra píldora diaria, algo de lo que no parece que estén hablando suficientes personas. Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia, estuvo de acuerdo: "El riesgo varía claramente según la edad, pero para las mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales (...) el riesgo de trombosis es de aproximadamente 60 por 100.000 por año". Si comparamos eso con el riesgo de coágulos de sangre de 10,5 en 1 millón para la vacuna AstraZeneca, los números ni siquiera están en la misma escala.

Esta pandemia ha sido un torbellino. Hemos visto un número de muertos impensable y la pérdida de seres queridos; el dolor y la ansiedad se esconden en cada rincón. Esperando cuatro meses por una vacuna que pudiera salvarme la vida, no iba a dejar pasar esta oportunidad. El hecho de que no me ofrecieran una vacuna alternativa ciertamente influyó en el proceso de toma de decisiones. ¿Me habría puesto otra vacuna ese mismo día? ¿Quién lo dirá? Pero lo que sí sé es que tomé la decisión correcta para mí.

Hablando con Rachael, una joven de Surrey, los riesgos de un coágulo de sangre superaban a los que podría adquirir si no se vacunaba: “Como alguien que desarrolló enfermedades crónicas después de tener un virus, sé lo peligroso que es contraer COVID-19. ser y los efectos a largo plazo que podría tener COVID a largo plazo, lo que me preocupó más que los riesgos de la vacuna".

Para los jóvenes, sopesar los riesgos entre la vacuna y COVID-19 no siempre es sencillo. Si bien al principio tenía mis dudas, habiendo tomado la vacuna AstraZeneca cuando tenía 23 años de edad, me siento más segura que nunca y finalmente puedo volver a vivir mi vida sin temor a contraer el virus. Insto a cualquier persona que se encuentre en una situación similar a que se vacune; los beneficios superan con creces los riesgos.