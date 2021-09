Love Island me enseñó que a veces tienes que elegirte a ti misma

Es sábado de finales de agosto. Me estoy poniendo al día con uno de los últimos episodios de Love Island de esta temporada y no estoy del todo sorprendida de encontrarme llorando. Las amistades femeninas y el empoderamiento femenino son cada vez más el tema del programa (pensé que sería difícil superar a Amber y Anna desde la temporada pasada hasta que llegaron Liberty y Kaz).

Liberty, una de los concursantes que estuvo allí desde el principio, se asoció desde el principio con Jake. Rápidamente se establecieron como novios oficiales. En las últimas semanas, Liberty comenzó a sentirse insegura, sin recibir la tranquilidad que buscaba de Jake, quien claramente no estaba seguro de la relación. Realizó el último acto de encender la llama cuando ella lo confrontó: le confesó que lo amaba.

Después de días de ver a Liberty infeliz, mis lágrimas se llenaron de orgullo y dolor cuando le contó a Kaz, su mejor amiga en la villa, que había terminado con las cosas. Liberty dijo: “Es tan difícil Kaz porque lo amo, y siento que lo que tuvimos fue realmente especial, pero no me haría feliz a mí misma si no hiciera esto”.

En ese momento, supe lo que tenía que hacer en mi propia vida. Tuve que alejarme de una situación que, si me quedaba en ella, habría erosionado mi sentido de identidad. Sabía que esto es lo que significa elegirse a una misma.

Alejarse de alguien que amas es lo más difícil de hacer. Es por eso que tantas parejas se vuelven miserables juntas y por qué se permite que las dinámicas desiguales continúen durante tanto tiempo. El desafío está en mirar hacia adelante y darse cuenta de que quedarse le romperá el corazón en un sentido más profundo de lo que nunca lo hará irse.

Elegirse a sí misma también significa honrar el amor que sintió y la relación que se creó con otra persona. ¿Cómo podemos honrar nuestro amor en medio de la angustia? Me ha llamado la atención que si podemos encontrar el coraje para alejarnos de las personas y las relaciones y aun así comprender, incluso apreciar, su belleza, entonces realmente nos estamos eligiendo a nosotros mismos.

En abril, entablé amistad con alguien a quien conocía desde hacía un tiempo. En muy poco tiempo nos volvimos increíblemente cercanos y caímos en una dinámica emocionalmente dependiente, confiando el uno en el otro para la comodidad, el apoyo y la intimidad. Después de sentirme solo e incomprendido durante tanto tiempo, descubrí que no podía dejar ir una conexión tan conmovedora.

Si bien nuestra amistad nunca se convirtió en algo completamente romántico, hubo una constante inflexión romántica presente que nos confundió a ambos, y de la que hablamos en varias ocasiones. Dormimos juntos algunas veces y pasamos muchas noches en la misma cama. Nuestra amistad sirvió como una cuasi relación para ambos.

Durante el verano fuimos tan buenos como inseparables, pasando largas tardes bebiendo margaritas en bonitos jardines de pub. Hablamos constantemente. En los días de lluvia, nos hundíamos en silencios profundos y confortables junto con fondos de libros y películas. Nos lloramos el uno al otro, nos abrazamos en la noche, apoyamos la cabeza en el hombro del otro. La fuerza del afecto que nos teníamos era evidente para todos los que pasaban tiempo con nosotros.

La situación se volvió insostenible para mí porque reinició las cosas con un viejo amor que ambos conocíamos. Aunque nuestra relación no fue nombrada explícitamente como romántica, sentí que su elección estaba cortando la intimidad que habíamos construido. Tuvimos varios altercados durante algunas semanas. Sabía que nuestro tiempo se había acabado.

Salí de su casa por última vez y caminé desde el este de Londres hasta el Southbank. El dolor que sentía era tan poderoso que todo lo que podía hacer era poner un pie delante del otro. Me detuve en dos bancos en el camino. Sollocé. Escuché una canción que había llegado a asociar con él. Me aseguré a mí misma que sentir esto era la única forma de salir y dejé entrar el dolor. Sentí una peculiar sensación de estar fuera de mí. El dolor es tan particular, ¿no? Es la imagen especular del amor.

Mis amigos estaban enojados con él, y quizás yo también debería haberlo estado. Después de todo, no me eligió a mí. Pero sé que el amor es más complicado que eso, y no le guardo rencor.

Al día siguiente, me tumbé en el césped del jardín con mi perro. Mi papá llamó mi nombre desde la cocina, pidiéndome café. La gente que me amaba llenaba la casa. No voy a fingir que me sentí cálida y envuelta, pero su amor era como una pequeña bellota en mi pecho y sabía que estaría bien.

Sabía que estaba bien amarlo y también dejar esa situación. Sabía que incluso si nadie más me eligiera, nunca más en mi vida, yo siempre me elegiría. Y que al final eso es lo único que importa