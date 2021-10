El primer paso hacia la sanación es admitir que tienes un problema en primer lugar y eso es lo que todos debemos hacer. A la cuenta de tres, sigue mi ejemplo con la oración de serenidad de las redes sociales. 1... 2... 3:

“Danos la serenidad de aceptar las cosas que no podemos cambiar, como la interrupción de seis horas en Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger y OculusVR causada por cambios de configuración en los servidores de Facebook.

“Danos el coraje para cambiar las cosas que podamos, como guardar (en “borradores”) esa foto de nuestra cena y nuestros pequeños y lindos perros con botines que estamos desesperados por compartir con nuestros amigos.

“Danos la sabiduría para saber la diferencia entre una vida que se siente vacía; desprovista de significado: el desierto de nuestros teléfonos móviles, una tundra para la que el único respiro sería un oasis de “me gusta” validatorios o pequeños círculos que nos dicen que nuestro crush estaba viendo nuestras historias, y el cumplimiento de una actualización en el gran grupo de WhatsApp de la familia en cuanto a los pensamientos del primo segundo Jim sobre la vacuna (nada bueno), mezclado con algo de indignación por los cambios en el día de recolección de contenedores de reciclaje en el Grupo de Vigilancia del Vecindario de Facebook Solo para Residentes *LEA EL TWEET FIJADO ANTES DE PUBLICARLO* .

Ahí está: ¿te sientes mejor ahora?

Si tú eres como yo (y lo quieras admitir o no, probablemente lo seas) entonces sufriste un poco anoche. Ya sea que estuvieras en casa frente al televisor y buscabas desesperadamente una conexión en un lluvioso lunes por la noche o "fuera" y, ejem, queriendo contarle al mundo lo épica que fue Patti Smith en vivo en el Royal Albert Hall ("tiene 74 años ¡y es gloriosa!”, le escribí en un mensaje de texto a un amigo, como si volvieran a ser los 90); era difícil no poder desplazarse ociosamente y ver lo que la gente estaba haciendo, o compartir chistes, pensamientos y reflexiones desde el sofá. Si no pudiste tomar una foto de tu cena y publicarla en Instagram, ¿cenaste siquiera?

Por supuesto, desprovista de todas las demás opciones, la gente llegó hasta los últimos vestigios de la socialización, el patio de recreo del aspirante a ingenioso: Twitter. Me encontré aplaudiendo la contribución del gigante tecnológico a la alegre efusión de sarcasmo. "Hola, literalmente a todos", tuiteó el equipo de redes sociales de la aplicación del pajarito azul, con la asombrosa cantidad de tres millones de "me gusta".

Algunos elogiaron el apagón social sorpresa como una victoria para aquellos atrapados en citas a las que no querían continuar: "Mención para mí y el chico con el que estaba destinado a tener una cita esta noche, decididamente sin enviarnos mensajes de texto entre nosotros, sabiendo que usaremos la caída de WhatsApp como la razón por la que ninguno de los dos se puso en contacto”. Mientras que otros lamentaron la difícil situación de los que estaban a mitad de un encuentro sexual, solo para encontrarse decididamente solos: "Pensamientos y oraciones para aquellos a mitad de concertar una cita sexual a través de la caída frenética de todo tratando de encontrarse en LinkedIn". Alguien me envió un mensaje en una aplicación de citas (lamentablemente, esos no estaban caídos) para decir que "nunca se había sentido tan tranquilo". Amen a eso.

Leer más: Facebook, Instagram y WhatsApp vuelven a estar en línea después de una gran interrupción

Aún así, aunque bromeo sobre nuestra adicción colectiva a estar "en línea" y la batalla interna irritable que experimentamos cuando nos vemos obligados a desconectarnos (puede ser catártico tomarnos un tiempo fuera de redes sociales, pero se siente diferente cuando no tenemos opción), también hay un lado serio de tener nuestros principales métodos de comunicación brutalmente detenidos sin previo aviso.

Para muchos, WhatsApp, Messenger y otras plataformas son las únicas formas en que pueden mantenerse en contacto regular con familiares en el extranjero; en estos tiempos de covid-19, mantener esta línea abierta nunca se ha sentido más importante . De hecho, la comunicación en general se siente más valiosa que nunca, después de 18 meses de encierros y confinamiento solitario accidental.

Un escritor dijo esto: “Los chistes son divertidos y todo eso. Y las redes sociales están pudriendo nuestros cerebros, etc. Pero mientras mi papá está en el hospital/UCI con covid [en Malasia], y la única forma en que nos comunicamos como familia es a través de WhatsApp. Los chistes no se sienten particularmente graciosos". Otros estuvieron de acuerdo y agregaron: “WhatsApp debe regresar lo antes posible. Esa es la única forma en que puedo comunicarme con mi hermana embarazada y mi familia que vive en el extranjero sin obtener una tarjeta para llamar".

No tengo la misma urgencia que aquellos con familiares en el extranjero, pero puedo entender un poco cómo se debe sentir eso: tengo amigos con los que hablo todos los días por WhatsApp; grupos pequeños que han demostrado ser un salvavidas literal, que mejoran activamente mi salud mental y mi bienestar, y que me sacaron de oscuros, muy oscuros lugares cuando el confinamiento comenzó a sentirse demasiado. Incluso ahora, cuando uno de nosotros está batallando, un mensaje que se escucha rápidamente en el chat de nuestros "amigos de la escuela" trae una avalancha de apoyo, cuidado y amor.

Y aunque hay muchos aspectos negativos con plataformas como Instagram, por supuesto, podemos señalar fácilmente informes sobre cómo la aplicación para compartir fotos se ha relacionado con calificaciones negativas de autoestima, particularmente en las adolescentes; o estudios como el realizado por la Universidad de Copenhague, que encontró que muchas personas sufren de la “envidia de Facebook”, y aquellos que se abstuvieron de usarlo informaron que se sentían más satisfechos con sus vidas, también hay aspectos positivos.

Por ejemplo, poder publicar esa foto candente de ti mismo en una salida nocturna, donde con cierta luz (y con una gran dosis de sombra, más uno o dos filtros) te ves un pococomo cuando tenías 15 años y eras joven, y hermosa, y sabiendo que 54 personas la vieron, y al menos una de ellas te gusta y esperas que le gustes. Bromeo ¿O no?

Como cualquier buen adicto a las redes sociales, hay lecciones que se pueden aprender aquí: como el hecho de que la única forma de superar esta obsesión nacional es (probablemente) a través de la moderación. No odié el apagón, porque fue temporal, lo sobreviví; Incluso (shhh, susurro) disfruté estar fuera de línea y no sentir ninguna presión para publicar fotos para que otros se empapen indirectamente. Me gustaría pasar menos tiempo desplazándome en redes sociales, pero también lo extrañaría si se hubiera ido para siempre. Ahí radica el quid de la misma.

Patti Smith brilló en el Royal Albert Hall ya sea que las personas que me siguen en Instagram puedan verla hacerlo o no, y si quieren saber más al respecto, bueno, solo tendrán que llamarme. Imagínate eso.