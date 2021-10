Esta semana, ha habido mucha discusión sobre si los políticos podrían haber ayudado a planificar la manifestación del 6 de enero que condujo a una violenta insurrección en el Capitolio, luego de la publicación de un explosivo artículo por Rolling Stone. El artículo afirmaba que las personas que organizaron la protesta habían participado en "decenas" de reuniones de planificación "con miembros del Congreso y personal de la Casa Blanca". Y la forma en que los legisladores responden a tales acusaciones es particularmente reveladora.

El representante de Alabama, Mo Brooks, negó su participación, pero luego continuó diciendo: "No sé si mi personal [ayudó a planificar el mitin] ... pero si lo hicieran, estaría orgulloso de ellos por ayudar a organizar un mitin legal bajo la Primera Enmienda en el parque al sur de la Casa Blanca para hacer protesta contra el fraude electoral y el robo de elecciones".

Brooks, en su declaración, reiteró las denuncias desacreditadas y sin ningún fundamento en general de robo de elecciones que justificaron e inspiraron el violento ataque al Capitolio. Negó la acusación de que trató de socavar la democracia; luego se dio la vuelta y en público y de manera audaz, intentó socavar la democracia.

Esta dinámica se ha vuelto familiar durante los años de Trump. Los medios de comunicación y los investigadores del Congreso cada vez descubren más detalles condenatorios sobre la participación republicana de alto nivel en la insurrección del 6 de enero. Pero estas revelaciones solo confirman lo que Trump y sus partidarios ya han dejado claro una y otra vez en público.

Los republicanos no están comprometidos en secreto con derrocar la democracia. Están comprometidos de manera abierta con derrocar la democracia y acabar con la responsabilidad democrática. No intentan ocultarlo. Como resultado, exponer a los malos actores tiene una eficacia limitada. Mo Brooks no puede ser derrotado sacando a la luz su iniquidad. Él se deleita con su iniquidad al igual que sus seguidores.

La inmunidad trumpiana de Brooks a ser expuesto va en contra de todo lo que los estadounidenses nos dicen acerca de la política. Las historias de Hollywood sobre el mal político se cuentan, sin variación, como historias de corrupción secreta y limpieza pública. En Mr. Smith Goes to Washington , o Captain America: Winter Soldier , o para el caso de All the President's Men, las personas en el poder político fingen estar comprometidas con el servicio público. Con el tiempo, los reporteros, los políticos en cruzadas o los superhéroes descubren que los poderosos tienen una agenda nefasta y oculta. Cuando esa agenda sale a la luz, gran parte del trabajo de limpieza del cuerpo político está terminado. La suposición es que las personas de buena voluntad son capaces de reconocer las expresiones abiertas del mal cuando las ven y trabajan juntas para vencerlo.

En la práctica, por desgracia, nunca ha sido así. Los actos de violencia y crueldad más atroces en la historia de Estados Unidos en general se han llevado a cabo de manera abierta. La gente se jacta de ellos.

Jefferson Davis no ocultó su apoyo a la esclavitud cuando asumió la presidencia de la Confederación y dijo que “su base descansa sobre la gran verdad, que el negro no es igual al hombre blanco; que la esclavitud, la subordinación a la raza superior, es su condición natural". Las personas se tomaron fotografíasde sí mismas y de sus vecinos con sonrisas durante los linchamientos durante la era de Jim Crow.

Trump siguió una tradición estadounidense no tan grande de inmoralidad pública descarada. Hay innumerables ejemplos, pero quizás el más atroz ocurrió en octubre de 2019.

En ese momento, el ex presidente enfrentaba una investigación de juicio político en parte por cargos de haber intentado que Ucrania interfiriera en las elecciones de 2020. Pero las revelaciones públicas sobre las maquinaciones de Trump no lo hicieron detenerse. En cambio, dobleteó sus esfuerzo. Reiteró sus llamados a los funcionarios ucranianos para que investiguen al potencial candidato demócrata Joe Biden en televisión en vivo. Y como beneficio adicional, pidió a China que también interfiriera.

La descarada confirmación de Trump de los cargos en su contra no resultó en su destitución. Aunque la Cámara lo acusó, el Senado se negó y prácticamente todos los republicanos en ambas cámaras votaron a favor de Trump. El Partido Republicano acogió con beneplácito la interferencia electoral de potencias extranjeras contra los demócratas. Al igual que, después de la derrota de Trump, republicanos como Mo Brooks difundieron mentiras al afirmar que las elecciones de 2020 fueron injustas y que Trump había ganado legítimamente la reelección.

Las investigaciones sobre el 6 de enero son importantes. Mantienen el incidente a la vista del público. Los detalles específicos pueden ayudar a preparar una defensa la próxima vez que la persona correcta planee una toma violenta del poder. Los informes y las acciones del Congreso como el juicio político sí tienen un efecto. Trump, después de todo, perdió en 2020.

Pero las investigaciones no van a revelar una conspiración contra la democracia, porque la conspiración está ocurriendo a plena vista. Los republicanos admiten ante la Corte Suprema que quieren suprimir los votos demócratas para ayudar a su partido a ganar. Donald Trump pide a las potencias extranjeras que interfieran en las elecciones estadounidenses. Mo Brooks dice que está orgulloso de estar asociado con mentiras transparentes sobre el fraude electoral que condujo a una insurrección violenta.

Exponer a Brooks no sirve de mucho, porque el problema no es Brooks. Es un partido republicano antidemocrático que se aprovecha de estructuras antidemocráticas, como el sesgo electoral masivo del Partido Republicano en el Senado.

Ya sabemos lo que Brooks y Trump y los de su calaña están planeando para el futuro de Estados Unidos, porque siguen presumiéndolo. Al igual que los supervillanos parlanchines que anuncian sus planes no tan secretos a los héroes indefensos, nos están contando todo porque piensan que no queremos o no podemos detenerlos. Ojalá se equivoquen en eso.