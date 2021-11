Una victoria republicana en Virginia podría no significar lo que crees

Mientras la gente de Virginia, EE.UU., acude a las urnas para elegir un nuevo gobernador, todos los ojos están puestos en la primera gran prueba política desde que Joe Biden llegó al poder en noviembre.

No hay nada seguro acerca del resultado de la elección del martes: La gobernación de Old Dominion (sobrenombre para el estado de Virginia) tiende a ir al partido opuesto al actual presidente y los índices de aprobación de Biden están en un mínimo histórico; pero un republicano no ha sido elegido para el cargo durante más de 10 años; y los dos candidatos, el demócrata Terry McAuliffe y el republicano Glenn Youngkin, están ahora cabeza a cabeza en las encuestas.

Los demócratas se han preparado al enviar a sus grandes armas para ayudar a McAuliffe. Barack Obama, Joe Biden, Kamala Harris y Stacey Abrams han salido a reunir a los votantes. Según los informes, el director de campaña de Bill Clinton, James Carville (también conocido como Ragin’ Cajun), ha estado encargándose de todo tras bastidores.

Ha habido solicitudes a voz alta para que Donald Trump defienda a Youngkin, a quien ha respaldado públicamente. Pero esas solicitudes provienen en su mayoría de los demócratas. Lo ven como un veneno electoral en un estado en el que Biden ganó por 10 puntos, y creen que podría volver a hacer su magia para ellos al repeler a los votantes suburbanos e independientes como lo hizo en noviembre pasado.

El propio Youngkin ha sido prudente al invocar al presidente que fue dos veces acusado, al trazar una delgada línea entre dar la bienvenida cortésmente a su respaldo y luego cambiar de tema lo más pronto posible.

Algunos observadores piensan que una victoria republicana podría incluso apuntar a un mundo donde los candidatos republicanos pueden ganar sin Trump. Doug Heye, un consultor republicano y ex funcionario de la RNC, dijo a CNN: “Independientemente de si gana o no... parece que Youngkin les está mostrando a los republicanos que no necesitan estar casados con Trump. Claro, no quieren enfadarlo y alienar a sus votantes. Pero, sobretodo con los bajos números de Biden y las vulnerabilidades de McAuliffe en cosas como la educación, los republicanos pueden jugar en la cancha de los demócratas. Ese es el primer paso para dejar a Trump en el espejo retrovisor". ¿Podría un triunfo de Youngkin ser la primera señal de que el Partido Republicano se libera del abrazo sofocante de su ex líder caído en desgracia?

Quizás, pero podría haber un giro. Claro, Trump perdió su partido, la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes en un período (el primer presidente en lograr esa tripleta desde Herbert Hoover en la década de 1930). Perdió el voto popular por casi tres millones en 2016 y luego por siete millones en 2020. Se enfrenta a un tsunami de acciones legales en los próximos años. Fue acusado dos veces, una por incitar al peor ataque contra la sede de la democracia estadounidense desde que los británicos incendiaron la Casa Blanca en 1814, todo para que pudiera anular una elección que perdió. Pero, como ha escrito Eric García de The Independent , para la mayoría en el Partido Republicano sigue siendo el único candidato con quien aliarse.

Incluso pilares del Partido Republicano anterior a Trump como el senador Chuck Grassley, que buscaba la reelección a la edad de 88 años, se han visto en necesidad de doblar la rodilla. Con un Trump sonriente detrás de él, Grassley dijo en un mitin en su estado natal: “Puede que haya nacido de noche, pero no nací anoche. Si no aceptara el respaldo de una persona que tiene el 91 por ciento de los votantes republicanos en Iowa, no sería demasiado inteligente".

Y una victoria en Virginia para un republicano que mantiene al mismo Trump a distancia puede tener un impacto limitado en el panorama político. Porque muchos de los temas sobre los que se está refiriendo son de naturaleza trumpiana.

Junto con la tradicional tarifa conservadora de los grandes recortes de impuestos, Youngkin ha estado entrando a las guerras culturales que Trump hizo tanto para avivar. Se ha comprometido a prohibir la "teoría crítica de la raza" en las escuelas (interpretada por muchos como un código para enseñar sobre el maltrato de los estadounidenses negros) y, hace poco, lanzó un anuncio de campaña con la madre de un estudiante de Virginia que intentó que vetaran el libro Beloved de la autora ganadora del Premio Nobel Toni Morrison del plan de estudios de inglés de su hijo. El hijo en cuestión pasó a trabajar por un tiempo para Trump en la Casa Blanca, y la madre y su esposo son activistas republicanos. Las escenas supuestamente inquietantes de las que la madre buscaba proteger a su hijo adolescente se referían a las realidades cotidianas de la esclavitud.

Youngkin también se ha opuesto a los mandatos de vacunas (aunque ha dicho que él mismo está vacunado y dice que cree que todos deberían estarlo). También ha complacido a los republicanos que apoyan la llamada Gran Mentira de Trump de que de alguna manera le robaron las elecciones de 2020.

Entonces, incluso si el 45° presidente finalmente se vuelve prescindible, podría ser una señal de que su remodelación nativista del partido ha tenido el éxito suficiente como para funcionar sin él. Y con la entrada en vigencia de leyes de restricción de votantes en estados como Georgia, Florida y Texas, que según los críticos tienen como objetivo garantizar un gobierno de partido único en las próximas décadas, el futuro podría verse brillante para el lado de Trump del Partido Republicano.