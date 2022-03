A la gente le encanta discutir sobre los Óscar, incluso cuando no saben qué están discutiendo exactamente. Y la temporada de premios de este año no les ha brindado exactamente una narrativa ordenada a partir de la cual trabajar: las películas biográficas, como The Eyes of Tammy Faye y Spencer, son un poco demasiado conscientes de sí mismas para jugar de manera estrictamente convencional. La sátira llena de celebridades Don’t Look Up y el musical tradicional y exuberante West Side Story quedaron en el camino al principio de la carrera.

Belfast, de Kenneth Branagh, es el anzuelo para los Óscar más obvio del grupo, pero ha perdido mucho terreno frente a The Power of the Dog, el western meticulosamente dirigido por Jane Campion. Este último es el actual favorito para ganar, pero la actitud obstinada de la industria hacia su distribuidora Netflix (ejemplo: Green Book le ganó a Roma de Alfonso Cuarón en 2019) sigue debilitando su posición.

Hay un caos total ahí fuera, lo que uno pensaría que agregaría un poco de emoción muy necesaria al proceso. En cambio, todavía estamos viendo cómo internet intenta detectar a los héroes y villanos de esta historia. Y de alguna manera, CODA de Siân Heder terminó siendo el blanco de la ira de la gente, luego de que sus cruciales victorias en el Sindicato de Productores y el Sindicato de Actores de Pantalla lo confirmaron como un verdadero contendiente para los premios de la Academia de este fin de semana.

CODA, un drama honesto y sincero sobre una niña oyente en una familia sorda, no era de las favoritas cuando se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2021. La película recibió críticas entusiastas y una buena cantidad de publicidad, y salió de Sundance con un acuerdo de adquisición récord de 25 millones de dólares con Apple TV+.

The Power of the Dog aún puede estar a la cabeza en la ceremonia del domingo, con 12 nominaciones al Óscar y un BAFTA a la mejor película ya ganado, pero CODA posiblemente podría lograr una victoria como mejor película a pesar de que solo aparece en otras dos categorías de la noche. Han sucedido cosas más extrañas. Y, si prevalece, eso solo puede ser algo bueno.

La reacción violenta al rumor de que CODA gane mejor película parece en gran medida fuera de contacto con el verdadero impacto material de los Óscar. En última instancia, estos premios no deciden qué películas individuales recordaremos dentro de una década o dos décadas. Se seguirá hablando de The Power of the Dog y Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi de la forma en que se habló antes. Pero sí dictan los tipos de nombres, ideas y rostros en los que Hollywood está dispuesto a invertir.

Importó cuando ganó Parasite, porque ayudó a sacudir un poco el miedo a las películas subtituladas del público de habla inglesa. Importó que Chloé Zhao ganara por Nomadland, porque ofreció una esperanza genuina de que las barreras para las mujeres directoras, y especialmente para las mujeres de color, estaban comenzando a romperse. Y, si CODA gana, será importante debido a las oportunidades que creará para otros elencos mayoritarios de personas sordas.

Aquellos que la descartan lo hacen en gran parte porque la ven como algo superficial que complace a la multitud, pero la etiqueta solo encaja si estás fielmente atado a la suposición de que cualquier expresión de sentimentalismo debe equipararse automáticamente con ingenuidad. No hay nada leve o simplista en CODA.

La familia en el centro, Frank (Troy Kotsur) y Jackie (Marlee Matlin) más sus hijos Leo (Daniel Durant) y Ruby (Emilia Jones), sigue siendo un lío obstinado y burbujeante de deseos en conflicto y deberes personales. Ruby quiere estudiar música, pero, como hija oyente de padres sordos, que actúa como la intérprete de facto, le preocupa que al actuar por su cuenta se rompa una de las pocas conexiones concretas que tiene la familia con la cultura oyente. Mientras tanto, el trabajo de su padre en la industria pesquera se ha visto amenazado por la interferencia corporativa, y el 60 por ciento de su captura tuvo que ser entregada a intermediarios.

No hay nada cursi en las difíciles decisiones que estos personajes se ven obligados a tomar entre lo que quieren y a quiénes le han dedicado su vida. Y el enfoque sencillo de Heder a la película le permite a su elenco crear una dinámica familiar que se siente firmemente basada en la experiencia, mientras bromean y discuten, cada gesto aislado por el amor. CODA permite a su audiencia oyente solo un momento de concesión, ya que el sonido se corta a la mitad de una de las actuaciones de Ruby. Sus padres, al leer los microgestos y los sollozos ahogados de los otros miembros de la audiencia, finalmente se dan cuenta de lo talentosa que es su hija.

Si los Óscar quieren recompensar algo de esa pureza emocional directa, ¿qué podría tener eso de malo?