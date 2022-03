Si viste Don’t Look Up cuando se estrenó en Netflix la pasada navidad, tengo una noticia sorprendente para ti. Es muy probable que desde la última vez que viste la película, el director Adam McKay haya editado subrepticiamente el nombre de “Bob Monkhouse” en su oportuna sátira sobre la esperanza y la desesperación en el fin del mundo. La inclusión de un gag del genio del stand-up e icono de la televisión británica no es la principal razón por la que la película merece ganar el premio a la mejor película en los Oscar de este domingo, pero seguramente tiene que contar a su favor. ¿Habría sido más divertida Licorice Pizza si en algún momento Cooper Hoffman se hubiera dirigido a la cámara y hubiera dicho: “Se rieron cuando dije que iba a ser comediante. Ahora ya no se ríen”? Por supuesto que sí.

Monkhouse se ganó su tardío crédito en Don’t Look Up gracias a otro de sus perfectamente elaborados epigramas: “Quiero morir tranquilamente mientras duermo como mi abuelo, no gritando de terror como sus pasajeros”. Cuando la comedia catastrofista se estrenó en el mundo, esa acertada frase apareció en pantalla acreditada al autor estadounidense Jack Handey, que enseguida escribió a McKay para decirle que el chiste no era suyo. Resulta que en medio de la realización de una película que trata en parte de la propagación de la estupidez masiva a través de la desinformación y la distracción en línea, McKay había cometido uno de los errores más antiguos de los chamacos en Internet: creer algo que leyó en un sitio de citas. A principios de este mes, el director reveló en una entrevista con Radio Davos del Foro Económico Mundial -que suena como una invención satírica, el tipo de podcast elitista que debería entrevistar al villano tecnológico de Don’t Look Up, Peter Isherwood, de voz suave- que había arreglado su error al hurgar discretamente en la parte trasera de Netflix. “Lo bueno del streaming es que pudimos darle la vuelta”, explicó McKay. “Jack Handey estaba contento, y espero que el patrimonio de Monkhouse esté orgulloso”.

Si hay que creer a muchos críticos, no acreditar correctamente al Million Joke Man no fue ni mucho menos el único error que cometió McKay durante la producción de Don’t Look Up. A pesar de contar con un reparto repleto de estrellas y de un brillante currículum cómico de McKay, salpicado de películas como Anchorman, Step Brothers y The Big Short, la película ha obtenido un mísero 55 por ciento de puntuación en el sitio de críticas Rotten Tomatoes. No es una película del calibre de la Mejor Película, ya que sus rivales The Power of the Dog y CODA tienen un 94 y un 95 por ciento respectivamente. La revista Rolling Stone llamó a Don’t Look Up “una película desastrosa en más de un sentido”, mientras que, en enero, este periódico publicó una columna sobre por qué “está bien odiar” la película. En el improbable caso de que Don’t Look Up se lleve a casa el mayor premio en la noche de los Oscar, está claro que no habrá sido llevada allí por una ola de consenso crítico.

Aunque “Don’t Look Up” sería una sorpresa como ganadora del premio a la mejor película, sería un premio totalmente merecido. Más que ninguna otra nominada, esta ingeniosa parábola -sobre la incapacidad de la humanidad para salvarse de la destrucción inminente porque una corporación ve la oportunidad de hacer dinero rápido- aborda de frente el absurdo de nuestra época. Para los que nos pasamos el día leyendo las noticias convencidos de que, o bien el mundo ha perdido el rumbo, o bien nosotros lo hemos perdido, ver a la Kate Dibiasky de Jennifer Lawrence perder la cabeza ante la inanidad de los presentadores de las noticias de Tyler Perry y Cate Blanchett no fue una sensación de petulancia o de autosuficiencia, como suelen sugerir los críticos. Fue una auténtica catarsis.

Al intentar satirizar estos tiempos extraños, Don’t Look Up puede haberse preparado para una caída. Al principio de la película, los esfuerzos por conseguir que la presidenta Orlean, interpretada por Meryl Streep, se tome en serio la inminente catástrofe, se ven desbaratados por la controversia en torno a su candidato al Tribunal Supremo, el sheriff Conlon, quien, según se desprende, pasó los años noventa protagonizando un programa de cable de pornografía blanda llamado Satin Sheet Nights. Bastante tonto, ¿verdad? Pues bien, mientras escribo esto, el senador Ted Cruz acaba de preguntar a la jueza Ketanji Brown Jackson, nominada al Tribunal Supremo en la vida real, si cree que “los bebés son racistas”. Hoy en día no se puede satirizar más que la realidad, pero McKay y el coguionista David Sirota merecen su premio por intentarlo. Nuestra capacidad como cultura para convertir absolutamente todo en una cuestión partidista divisiva se resume perfectamente cuando los combativos padres de Dibiasky le dicen que en realidad están a favor del meteorito asesino, porque están “a favor de los puestos de trabajo que proporcionará el cometa”.

Necesitamos más historias que pongan de manifiesto la locura de nuestro cada vez más frágil statu quo. En una reciente entrevista con GQ, Francis Ford Coppola describió el impacto que quiere que tenga su largamente soñado proyecto Megalopolis, diciendo que esperaba que se convirtiera en un visionado anual el día de Año Nuevo y que después la gente se sentara a discutir la misma pregunta: “¿Es la sociedad en la que vivimos la única disponible para nosotros?”. Aunque no estoy sugiriendo que todos nos sentemos a ver Don’t Look Up cada 1 de enero, sí que tiene ese mismo impulso en su corazón. Una alegoría inteligente para nuestros tiempos, y un gran gag de Bob Monkhouse de todos los tiempos: ¿qué más se puede pedir a un ganador de la Mejor Película que eso?