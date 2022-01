Las alegrías y los problemas de convertirse finalmente en ciudadano estadounidense

El edificio de los servicios de inmigración, en el centro de Manhattan, no parece un lugar en el que se hagan realidad las esperanzas y los sueños de siempre. Es un gigante de 41 pisos de altura. Te hace sentir muy pequeño, como solo los rascacielos pueden hacerlo.

Si eres un inmigrante en Nueva York, habrás visitado el edificio federal Jacob K Javits, como se le conoce entre los aficionados, varias veces. A no ser que tenga unos nervios de acero absolutos, sentirá cierta tensión ante la mera mención del número 26 de la Federal Plaza, donde se encuentra este encantador hito. El proceso de inmigración es complicado, e incluso las formalidades (como la toma de huellas dactilares) pueden requerir pasar por algunos obstáculos logísticos.

Pero el lunes viajé al edificio federal Jacob K Javits para una feliz ocasión. Después de siete años en EE.UU., me encontraba en una sala con un grupo de solicitantes. Levanté la mano derecha. Hice un juramento de lealtad. Y así, sin más, me convertí en ciudadano estadounidense naturalizado. Debido al covid-19, la ceremonia se quedó corta: mi grupo prestó el juramento por vídeo, mientras se administraba en persona en la sala de al lado, pero el resultado es el mismo: ¡ya soy estadounidense! Puedo votar. Puedo quedarme aquí, con mi marido y la gente que queremos, todo el tiempo que quiera.

La mayoría de las personas pasan toda su vida sin tener que comprometerse proactivamente con un país. Obtienen la ciudadanía por nacimiento y/o por filiación, ¡y listo! Yo, por ejemplo, nací en Francia de padres franceses y, por tanto, fui ciudadano francés al nacer. He pensado en Francia, obviamente, pero hasta hace poco nunca había tenido que sopesar si quería seguir siendo francés. Simplemente lo era. Era lo que me tocaba, y punto.

Desde hace varios años sabía que algún día podría obtener la ciudadanía de EE.UU. Antes del lunes, era residente permanente, es decir, titular de una Green Card (residencia permanente). Es un estatus bastante estable, que se puede mantener durante mucho tiempo. (En la mitología de la inmigración en EE.UU., la Green Card es un santo grial, porque te da derecho a permanecer en EE.UU. durante al menos 10 años, y puedes trabajar donde quieras, cosa que no ocurre si tu visado está vinculado a tu empleador). No estaba obligado a solicitar la ciudadanía. Lo decidí. Fue una decisión con la que luché durante algún tiempo, pero al final era lo único que tenía sentido.

Mis siete años en EE.UU. han sido turbulentos. Y por turbulentos quiero decir “marcados por una agitación política y social como no se había visto en décadas”. Cuando me mudé a EE.UU. en julio de 2014, Barack Obama aún era presidente. Recibí mi primera Green Card dos semanas antes de que Donald Trump ganara las elecciones de 2016. Ha sido, bueno, un viaje, marcado entre otras cosas por una pandemia y una insurrección mortal.

Así que, sí, hubo momentos en los que no estaba seguro de querer solicitar la ciudadanía de un país como EE.UU. Por qué iba a querer hacerlo, cuando su sistema político seguía sin mantener los niveles básicos de democracia; cuando dejaba que los poderosos se libraran una y otra vez, pero castigaba de forma desproporcionada a los menos privilegiados; cuando incluso una mirada de pasada a un periódico me hacía pensar en una pregunta que el escritor Gabe Hudson es aficionado a hacer en Twitter: “En serio, ¿alguien sabe qué carajo está pasando?”.

La respuesta, obviamente, no es que haya dejado de preocuparme por todas estas cosas, o que de repente me haya puesto de acuerdo con nuestro actual estado de cosas. Entonces, ¿por qué decidí atar mi destino a los viejos y queridos EE.UU.?

En primer lugar, había razones prácticas. Renovar la tarjeta de residencia (que hay que hacer cada década) solía ser una formalidad, pero durante los años de Trump, parecía más bien una lotería. Cualquier estatus de inmigrante era de repente mucho más frágil, y la renovación no podía darse por sentada. Me cansé de vivir con la ansiedad latente de que la vida que he construido aquí -y resulta que se puede construir un montón de vida en el lapso de siete años- me fuera a ser arrebatada. Tengo un marido aquí (también ciudadano estadounidense), un departamento y un perro. Este es mi hogar. Quería que mi estatus lo reflejara.

También hay algunas desventajas importantes en ser titular de una Green Card, por muy cómodo que sea el estatus. Pagas impuestos como si fueras ciudadano de EE.UU., pero no puedes votar. Puedes solicitar algunas prestaciones públicas, pero no todas. No puedes presentarte a un cargo público (no es que tenga planes de hacerlo, pero estaría bien tener la opción), no puedes solicitar determinados puestos de trabajo federales y no puedes permanecer fuera de EE.UU. durante más de seis meses sin perder tu estatus. Algunas de estas razones apenas influyeron en mi decisión de obtener la ciudadanía; otras -como poder ejercer el voto en el país en el que vivo- tuvieron mucho más peso.

Sin embargo, convertirme en estadounidense no significa que me haya convertido automáticamente en un patriota que ondea las barras y estrellas. No creo que sea bueno, ni siquiera posible, amar a un país sin reservas. Un hombre sabio -que, convenientemente, resulta ser el autor estadounidense de best-sellers Hank Green- me dijo una vez que es vital que seamos críticos con las cosas que amamos. Pienso mucho en esta frase, y lo hice con más frecuencia aún en el periodo previo a mi naturalización.

Tengo la suerte de haber recibido mensajes de mis ahora compañeros estadounidenses dándome la bienvenida a mi nuevo país (algunos teñidos de una comprensible preocupación por la posibilidad de que EE.UU. se convierta en un paisaje infernal del que tendremos que escapar en la próxima década). E incluso la experiencia de inmigración más cómoda (pude pagar un abogado, tuve un camino claro hacia la residencia y la ciudadanía) puede a veces dejarte sintiéndote como un extraño. Pero hay muchas personas que, a lo largo de los años que he pasado en este país, me han hecho sentir bienvenido. Y eso significa más de lo que podría expresar con palabras.