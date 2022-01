Como persona demisexual, esto es lo que percibo de tener citas hoy en día

Este enero, decidí hacer un esfuerzo concertado para darle una oportunidad real a las citas, pero en la última semana más o menos, comencé a sentirme completamente abrumada por todo el proceso, y mi cabeza se siente más revuelta que un concursante de Love Island atrapado en un triangulo amoroso.

Mi decisión fue tal que pasé tanto tiempo en aplicaciones de citas hasta que mis pulgares estaban despellejados por deslizarlos sobre la pantalla rota de mi teléfono, y ahora estoy hablando con cinco hombres al mismo tiempo. En consecuencia, mi cerebro se siente como si estuviera atrapada en el mismo ciclo de Groundhog Day estilo “¿dónde vives?” y “¿cómo va tu semana?”

Hacer match con personas en aplicaciones de citas es obviamente algo bueno (a riesgo de decir lo obvio, ese es el punto), y me alegra estar chateando con varios hombres que parecen amables e interesantes. La cuestión es que me identifico como demisexual, lo que significa que no me siento atraída sexualmente por las personas a menos que tenga una fuerte conexión emocional con ellas. Anteriormente disfruté de relaciones maravillosas, pero tardo mucho tiempo en sentirme atraída por alguien. Solo me he sentido verdaderamente atraída sexualmente por dos personas en toda mi vida.

No hace falta decir que siempre he tenido problemas con las aplicaciones de citas. No porque tenga un problema con las aplicaciones en sí, sino porque desarrollar conexiones emocionales no suele ser el objetivo principal de las aplicaciones de citas. Por su naturaleza, funcionan principalmente por reacciones casi instantáneas a las apariencias estéticas.

Cuando elegimos a las personas deslizando el dedo en la pantalla en cuestión de segundos, no hay lugar para la efervescencia única de electricidad que la proximidad física (y, para mí, un vínculo emocional cercano) puede engendrar; y a pesar de las recomendaciones que ofrecen muchas aplicaciones de citas, a menudo me cuesta tener una idea real de la personalidad de alguien con solo hojear su perfil.

Nos guste o no, la apariencia física se coloca al frente y al centro; y si bien este elemento estético ciertamente funciona para muchos (y, por supuesto, la electricidad puede generarse cuando las personas comienzan a enviar mensajes), nunca me he relacionado con este. Nunca vi la cara de alguien en una aplicación de citas y pensé: “Guau, realmente me gusta esta persona”. Nunca sentí ningún tipo de chispa en una primera cita cuando no conocía a la persona previamente.

Me di cuenta de que era demisexual hace muy poco, y fue un descubrimiento que aportó claridad a todas mis experiencias con las citas. A pesar de esto, realmente no me siento cómoda en el mundo de las citas modernas, y este enero, me pareció que el proceso fue más abrumador que nunca.

Siento que estoy atrapada en una paradoja de citas única, porque cuando estoy intercambiando mensajes con cinco personas diferentes a la vez, me resulta imposible siquiera comenzar a establecer una conexión emocional con cualquiera de ellas. Pero, igualmente, si ignoro a la mayoría de las personas, podría estar rechazando una conexión poderosa. Así que terminé enviando mensajes a varias personas simultáneamente mientras sentía que estaba diluyendo la conexión que tenía con cada una de ellas, como una calabaza naranja increíblemente insípida.

Los hombres con los que estoy hablando son perfectamente encantadores, pero siento que estoy en una montaña rusa que se tambalea en el espacio entre mis ojos cansados y la pantalla de mi teléfono. A veces, me emociona conocer a estos hombres en persona, y otras veces quiero dejar caer mi teléfono en el baño. Alternaré entre pensar cuánto estoy disfrutando forjando nuevas conexiones tentativas y preguntarme cuál es el punto cuando sé que no querré besar a nadie con quien no tenga una conexión emocional de todos modos (es decir, yo supongo que no lo haré).

Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? La respuesta no es que esté buscando seriamente una relación, no estoy del todo segura de querer una en este momento, sino que estoy interesada en conocer gente nueva y quiero saber si podría desarrollar una conexión emocional con alguien que conozca en una aplicación de citas.

La belleza de las citas modernas es que nadie me obliga a hacerlo. Si bien podría encontrar el proceso abrumador, elijo hacerlo porque creo que existe la posibilidad de que pueda enriquecer mi vida, y tengo suerte de tener esa opción. A pesar de todos mis problemas con las aplicaciones, creo que son geniales y estoy lista (por ahora) para ver qué conexiones emocionales pueden ayudarme a desarrollar.

Las citas modernas no siempre van a ser divertidas, pero está bien. Si me abruma, las aplicaciones seguirán existiendo más adelante en el año. En cuanto a cómo se desarrollarán esas conexiones, tendré que esperar y ver.