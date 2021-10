En caso de que haya cometido el error de tomar en serio lo que sale de la boca de Boris Johnson y, por lo tanto, se haya quedado bajo la ilusión persistente de que el Brexit se acabó y que, como consecuencia, Gran Bretaña está "prosperando enormemente", Entonces, ¿tal vez una guerra comercial con la UE finalmente hará que la realidad se enfoque? Como si no tuviéramos suficientes problemas …

Seamos realistas, esto se ha estado gestando durante meses, si no años, y puede que sea la única forma de resolver los problemas. El acuerdo entre el Reino Unido y la UE no fue firmado de buena fe por Johnson, quien siempre lo consideró como una artimaña para sacarlo de un aprieto político y ganar las elecciones de 2019. Desde entonces, hemos intentado hablar y no ha funcionado. Las demandas de la UE y el Reino Unido sobre las fronteras son irreconciliables, especialmente la nueva entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. En el fondo, ¿seguramente siempre sospechamos que el acuerdo de retirada no era el fin del asunto?

Si todos tenemos suerte, entonces solo la amenaza de una guerra comercial será suficiente para hacer retroceder lo necesario a un lado para estabilizar la situación. Pero cálculos tan sofisticados pueden salir mal. Hay contratiempos al tomar riesgos. La UE apostará a que los británicos se encuentran ahora en una posición económica tan débil que cederán y abandonarán sus demandas sobre la renegociación del Brexit, tal vez si se les regala la salchicha. Incluso Johnson y el jefe de Brexit de Gran Bretaña, Lord Frost, según los cálculos, estarán tan asustados por la posible pérdida de mercados y puestos de trabajo por la imposición de aranceles a la exportación, o el corte francés de la electricidad, que dejarán de perder el tiempo y realmente implementarán a lo que se inscribieron.

Los británicos, es cierto, apenas son capaces de arrojar su peso; pero, ¿qué pasa si denuncian el engaño de la UE, activan el artículo 16 del odiado protocolo de Irlanda del Norte y desafían a la UE e Irlanda a imponer una frontera comercial dura en la isla de Irlanda? Rompería el Acuerdo del Viernes Santo y podría reavivar los Problemas y la violencia del IRA. ¿Quién en Dublín o Bruselas quiere hacer eso?

Cuando se trata de eso, este es el choque de intereses. Es muy posible que ambos lados pierdan. Sin una guerra comercial que decida las cosas a través de la fuerza económica y política bruta, el Brexit podría prolongarse indefinidamente: el "Brexit para siempre" que los conservadores prometieron terminar. Esta semana verá otra ronda de renegociación informal del acuerdo de retirada del Brexit que Johnson acordó en 2019, si puede recordar esos felices días previos a la pandemia.

La pesadilla del Brexit, como vemos por la escasez y la dislocación económica exacerbada por la ruptura de los lazos económicos con Europa, en realidad solo está comenzando y, mientras se avecina una Navidad sin pavos temblorosa y las luces se apagan, no se sentirá como Gran Bretaña está prosperando poderosamente después de todo. Los ministros británicos, los funcionarios de la UE y los ministros irlandeses se informan, se amenazan y se critican mutuamente a través de Twitter. Los tambores de la guerra comercial suenan más fuerte.

Debemos tener claro por qué es así. Parece mucho como si, en 2019, cuando se acercaba la última fecha límite, Johnson simplemente accedió a lo que fuera que quedaba sobre la mesa, con toda la vaguedad y los cabos sueltos que quedaban en el aire, para poder llegar al país en las elecciones generales y declarar que su "acuerdo listo para el horno" se hizo de hecho, y que si las personas votaran por él, todos podríamos olvidarnos del Brexit de una vez por todas. Es como si le hubiera dicho a su jefe negociador y compañero Lord Frost que "solo firme el maldito asunto y lo solucionaremos más tarde".

El acuerdo de retirada entre el Reino Unido y la UE se firmó de mala fe sobre la base de hechos conocidos sobre el carácter del primer ministro, su comportamiento y lo que ha sucedido desde entonces. Johnson probablemente tenía los dedos cruzados a la espalda cuando aceptó. Es la sinfonía inacabada de Johnson, y no particularmente melódica.

Entonces, el Reino Unido (o al menos su gobierno) básicamente ahora quiere deshacerse de él, aparentemente porque está causando problemas en Irlanda del Norte y viola la soberanía del Reino Unido, que por supuesto fue conocida desde el principio. (Hubo muchas advertencias en ese momento, entre otras cosas del DUP en Irlanda del Norte y muy pocos parlamentarios conservadores que lo consideraron deshonroso, y el texto del documento es perfectamente claro en las principales preguntas).

Por el momento, la UE parece estar más dispuesta a ceder y ofrecerá algunas concesiones para ayudar a que la cosa funcione mejor, de modo que, por ejemplo, ciertos tipos de productos cárnicos refrigerados esenciales para la identidad británica se brindarán a medida que ingresen a Irlanda del Norte. Se ha declarado la victoria en las “guerras de las salchichas” y hay esperanzas de que el vicepresidente de la UE a cargo de apaciguar a los británicos, Maros Sefcovic, esté a punto de ofrecer algunas delicias patrióticas más sabrosas. Los chippies de Belfast quieren sus icónicos Pukka Pies, y los trabajadores de oficina de Strabane quieren sus orgullosamente unionistas sándwiches de gambas M&S, y se sentirán profundamente decepcionados si no los obtienen. Además, ellos (o los unionistas en cualquier caso) no quieren ningún tipo de frontera en el Mar de Irlanda, ni ningún indicio de estar bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que permanecerá, independientemente de las concesiones gastronómicas. En otras palabras, los argumentos no terminarán solo porque un pastel de cerdo Melton Mowbray haya entrado triunfalmente en una tienda de delicatessen en Derry.

¿Qué suponemos que sucedería si Johnson pudiera realmente persuadir a la UE e Irlanda de que aceptaran eliminar el protocolo de Irlanda / Irlanda del Norte? ¿Para realizar la "ectomía de respaldo" que una vez prometió que daría a luz? Todavía significaría que la UE y el Reino Unido tendrían que poner la frontera en algún lugar, a menos que ambas partes estuvieran felices de abandonar la idea de cualquier control comercial y, en su lugar, confiar en controles al azar fuera de las fronteras existentes y acuerdos legalmente vinculantes con los principales comerciantes de confianza, como los supermercados.

Creo que esto, más o menos, es lo que Johnson tiene en mente, con el argumento de que si la gente deja de preocuparse por un problema, este desaparecerá: el “pensamiento mágico”, por así decirlo, o la avanzada doctrina del “Johnson-Cakeismo” en su forma más pura. Eso, sin embargo, significaría que la UE tendría que mostrarse tan relajada sobre la integridad de su sagrado mercado único como los británicos sobre su recién renovado "mercado interior", y ese no parece ser el caso. Por supuesto, nadie debe preocuparse si una comida de microondas Tesco se escapa a través de la frontera hacia Irlanda; pero ¿un envío de pollos clorados, digamos, recién llegados de Estados Unidos, o algún otro peligro biológico degradado de inspiración británica que circula en la UE? Eso no sería aceptable. Además, los franceses quieren que les devuelvan el pescado y no se van a rendir en un año electoral.

Debe haber una frontera entre el Reino Unido y la UE en alguna parte. Hemos estado tratando de encontrar un lugar apropiado para ello durante cinco años, incluso a través de esas elusivas "soluciones tecnológicas", o manteniendo a todo el Reino Unido en la unión aduanera de la UE y / o el mercado único. Desde 2016, las mejores mentes del continente han intentado abrirse camino a través del enigma, y el protocolo de Irlanda del Norte fue lo mejor que pudieron hacer. Todavía lo es, y los británicos deberían dejar de fingir que hay algo mejor ahí fuera. El protocolo es tan bueno como va a ser. Todo lo demás es simplemente un engaño y una fanfarronada peligrosa.