Se te perdonaría que nunca quisieras tener otra cita después de ver The Tinder Swindler, el nuevo documental de Netflix. Sigue la historia del estafador Simon Leviev, quien estafó a varias mujeres por millones de dólares a través de aplicaciones de citas.

Según The Times of Israel, se cree que Leviev estafó a sus víctimas por aproximadamente US$10 millones en todo el mundo solo entre 2017 y 2019. Leviev se ha convertido en una especie de estafador famoso por derecho propio; su cuenta de Instagram alcanzó los 100.000 seguidores cuando se emitió el documental.

Verlo te exaspera, pero lamentablemente es una historia demasiado familiar. Según Aviva, más de una de cada 10 personas ha sido víctima de una estafa romántica, y me aventuro a adivinar que muchas ocurrieron en aplicaciones y sitios web de citas.

Vi el documental con horror y sentí una profunda empatía por sus víctimas. Todos hemos estado allí, cegados por el enamoramiento con un apuesto extraño, haciendo cosas cuestionables mientras estamos atrapados en un torbellino romántico. Claro, no he recibido un préstamo en efectivo de un usurero, pero he hecho viajes impulsivos, he tomado viajes nocturnos en Uber y he tirado la precaución por la ventana muchas veces en un momento de debilidad (pasión). He dicho que sí a los viajes a París con perfectos desconocidos y he conducido durante la noche para ver a un novio que no era particularmente amable, atrapada en un delirio romántico.

Así que no estoy juzgando. Sin embargo, creo que debemos repensar nuestra relación con las aplicaciones de citas y, si me atrevo a decirlo, imaginar una ruptura. Crean una inestabilidad que solo puede provocar cosas malas.

Como persona soltera, es fácil quedar atrapada en la creencia de que necesitamos aplicaciones de citas y que no conoceremos a nadie sin ellas. Existe esta creencia perdurable de que “la persona indicada” está ahí fuera, si solo pasas el dedo sobre la pantalla lo suficientemente fuerte. Puedes encontrarte pensando que es la única forma de hacer una conexión romántica, incluso evitando oportunidades de la vida real para enviar mensajes de texto a tus parejas compatibles de Hinge. A menudo, tampoco tiene sentido: puedes pasar semanas enviando mensajes de texto a alguien, solo para descubrir que no hay una chispa en la vida real.

Las aplicaciones pueden ser la forma más popular hasta la fecha, pero me parecen problemáticas por varias razones. En primer lugar, crean una mentalidad de escasez: sentimos que estamos eligiendo entre un grupo cada vez más reducido, y las únicas personas disponibles para nosotros son las que aparecen en nuestro teléfono. Esto es especialmente cierto si estás saliendo con personas en un nicho o una comunidad en particular (soy judía, y las citas judías son todo un mundo en sí mismas). Puedes ver que tus personas compatibles son limitadas, lo que no ayuda al sentido de identidad o la creencia en la abundancia del mundo.

Estoy segura de que todos hemos recurrido a incrementar el radio geográfico o desmarcar algunas de las casillas que considerabas “principios no negociables” para coincidir con más personas, pero esta decisión en realidad se toma desde un lugar de miedo. Es dejar que nuestros estándares caigan. Esta mentalidad de escasez no le está sirviendo a nadie; te hace entrar en pánico por tu estado romántico y, a menudo, te deja un sentimiento desalentador por las citas, como si no hubiera suficientes parejas buenas para todos.

Creo que las aplicaciones también son bastante deshumanizantes; dejamos de tratar a las personas como personas, en su lugar vemos a todos como entidades sin rostro detrás de una pantalla, y deslizamos el dedo como si no hubiera un mañana. Recuerdo a un tipo que canceló la coincidencia en una aplicación cuando le pregunté si le gustaban los perros. Tal vez realmente odiaba a los perros. Nunca lo sabré. Pero es revelador de cómo nos tratamos unos a otros, descartando nuestro camino por la vida con base en un conocimiento limitado de los demás.

He decidido dejar las aplicaciones de citas en 2022. Bueno, al menos por ahora. Para mí, este año se trata de regresar a un lugar de creencia en el potencial y la posibilidad de la vida fuera de una pantalla.

Conocí a mi pareja más importante en un bar. Ambos pedimos un gin tonic al mismo tiempo, y el resto es historia. Estuvimos juntos durante cinco años, y a menudo paso por delante de ese bar y sonrío. Quién sabe si hubiera ido a ese bar, esa noche, si las aplicaciones de citas hubieran existido en ese momento; pude haber estado en casa, mirando mis parejas compatibles de Hinge.

La vida realmente se abre cuando le dices que sí al azar, y creo que al dejar de lado las aplicaciones, aunque sea por un momento, podríamos abrir oportunidades para conocer gente en la vida real y recordar exponernos. Estamos tratando de “hackear” nuestras vidas de citas a través de aplicaciones buscando personas que cumplan algunos criterios bastante limitados y evaluando solo en función de la apariencia, pero estamos perdiendo el potencial de la casualidad y los encuentros fortuitos.

La vida es más divertida cuando estamos conectados cara a cara, y tal vez todos necesitemos recuperar nuestra confianza para salir y acercarnos a personas en la vida real. Al menos así sabremos que no nos engañan.

Quiero recordarte que las aplicaciones de citas no son la única forma de tener citas y no tienes que usarlas si no te diviertes. Hay muchas formas de conocer gente en la vida real: inscríbete en un nuevo gimnasio, practica un pasatiempo, reúnete con algunos amigos solteros y asiste a un evento de citas. O simplemente sigue con tu vida y cree que tu pareja ideal se presentará cuando sea el momento adecuado.

Hagamos de 2022 el año en que dejemos de depender de las aplicaciones para hacer conexiones y recordarnos qué mundo tan grande y hermoso es el que existe. Tu persona perfecta podría estar tomando un café en la mesa de al lado en este momento, solo debes recordar levantar la mirada.