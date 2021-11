La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma recomendó tres a uno que se detuviera la próxima ejecución del condenado a muerte Julius Jones. La votación se produce pocas semanas antes de que lo mataran mediante inyección letal cuando el estado reinicia su controvertido programa de ejecución, seis años después de una serie de ejecuciones fallidas.

"Por lo general, durante una audiencia de libertad condicional, tenemos la responsabilidad de darles a los reclusos algunas opciones sobre su futuro", dijo el lunes el miembro de la junta Larry Morris, cuando el panel anunció su recomendación, que ahora pasará al gobernador de Oklahoma para una decisión final.

"En este caso en particular, se ha intensificado un poco", agregó y dijo que su voto decide "si este joven tiene o no un futuro".

El recluso de alto perfil, cuya ejecución está prevista para el 18 de noviembre, debería recibir una sentencia de por vida con posibilidad de libertad condicional por su condena por el asesinato en 1999 del empresario Paul Howell en los suburbios de la ciudad de Oklahoma, concluyó la junta. La junta hizo una recomendación similar en septiembre, la primera en la historia del estado, como parte del proceso de conmutación del corredor de la muerte.

Afuera de las oficinas de la Junta de Indultos y Libertad Condicional, partidarios de Jones, vistiendo camisetas y máscaras faciales de "Justicia para Julius", se abrazaron en celebración mientras escuchaban la transmisión de la audiencia.

“Siento que se tomó la decisión correcta. Después de que esto sucediera dos veces, eso debería obligar a nuestro gobernador a querer ir con la recomendación de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional”, dijo a The Independent Jabee Williams, un amigo de la familia Jones y activista de Justicia para Julius. “Todo el mundo está feliz, pero todavía somos conscientes de que hay una familia que probablemente esté pasando por un momento difícil en este momento. Todo el mundo definitivamente está orando y animando a toda la familia Howell ".

Los abogados de Jones también elogiaron el resultado. Julius no tiene apelaciones legales y el indulto es el último foro a través del cual podría salir del corredor de la muerte.

"La Junta de Indultos y Libertad Condicional ha votado dos veces a favor de conmutar la sentencia de muerte de Julius Jones, reconociendo los graves errores que llevaron a su condena y sentencia de muerte", dijo la defensora pública de Jones, Amanda Bass, en un comunicado tras la decisión. "Esperamos que el gobernador de Oklahoma Kevin Stitt ejerza su autoridad para aceptar la recomendación de la Junta y garantizar que Oklahoma no ejecute a un hombre inocente".

Madeline Davis-Jones, la madre de Jones, dijo que estaba agradecida por el fallo de la junta, pero que era necesario trabajar más para sacar a su hijo del corredor de la muerte.

"Me siento bien, pero aún tenemos más pasos por hacer", dijo a los periodistas fuera de la sala de audiencias. “Doy gracias a Dios y agradezco a la gente de Oklahoma. Doy gracias a Dios y bendigo a la Junta de Libertad Condicional y a Dios. Me siento bien, bien en todas partes".

Mientras tanto, la familia Howell condenó la elección de la junta.

“Nos entristece que nuestra tragedia haya sido utilizada por tantos que optan por asumir, sin ningún tipo de verificación de hechos, lo peor de los jurados, las fuerzas del orden y los fiscales, que valiente e incansablemente han buscado justicia para Paul y nuestra familia”, dijo a los periodistas el hermano de Paul Howell, Bill.

La oficina del gobernador de Oklahoma confirmó a The Independent que estaba al tanto de la recomendación del panel, pero Stitt aún no ha compartido una decisión en el caso políticamente cargado. Anteriormente dijo que esperaría hasta la audiencia de clemencia para decidir qué hacer con la ejecución de Jones.

La decisión de la Junta de Libertad Condicional marca el momento más importante hasta ahora para el creciente Movimiento Justicia para Julius, que busca liberar a Jones del corredor de la muerte, después de que el hombre ha pasado dos décadas proclamando su inocencia. La campaña, que alguna vez fue la preocupación silenciosa de un puñado de miembros de la familia y activistas locales, ahora ha atraído a un gran número de seguidores en todo el país, incluso de celebridades como Kim Kardashian y espectadores de un documental de ABC de 2018 ampliamente visto llamado The Last Defense, producido por la actriz. Viola Davis.

La decisión de la Junta de Libertad Condicional se produce pocos días después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, autorizara a Oklahoma a reanudar las ejecuciones después de seis años, a pesar de una apelación legal en curso de los reclusos, incluido Jones, que argumenta que el estado sigue utilizando el mismo protocolo de ejecución inconstitucionalmente cruel responsable de múltiples asesinatos fallidos en 2014 y 2015.

Jones ha sostenido durante años que no asesinó a Howell, mientras que la familia Howell y los agentes del orden estatal insisten en que la policía y una sucesión de juicios y tribunales de apelaciones determinaron correctamente que Jones cometió el crimen.

El caso de Jones ha sido revisado en numerosos foros que involucran a 13 jueces diferentes y procedimientos a nivel estatal, federal y de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que distinguió la audiencia del lunes fue quién pudo contar su versión de los hechos.

La familia Howell, hasta hace unos meses, se ha mantenido en gran medida fuera del alcance del público desde el asesinato de Paul Howell y Jones nunca ha compartido su versión de los hechos en persona en un foro legal ante funcionarios estatales, después de que su equipo de defensa pública lo aconsejara. que no testificara durante su juicio original.

Jones, que apareció en la audiencia a través de un video con un uniforme de prisión, describió cómo comenzó a robar cosas como productos electrónicos cuando era adolescente para pagar los lujos que su familia de clase media baja nunca tuvo, pero dijo esos errores y la multitud ruda con la que finalmente se enamoró, no lo convierte en un asesino.

"He experimentado un profundo dolor, incluso desesperación, como resultado de la muerte del señor Howell y me enfrento a la ejecución por algo que no hice", dijo a la pequeña audiencia, que incluía a su madre y su hermana. así como una pandilla de reporteros. “Realmente desearía que el señor Howell estuviera vivo hoy. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo. Ojalá hubiera tomado mejores decisiones en mi juventud. No puedo hacer nada de eso. Lo que puedo hacer es intentar mejorar el mundo".

Como dijo Jones, se enteró del asesinato después del hecho, una vez que comenzó el “torbellino” de las investigaciones policiales. Cuando finalmente fue acusado del asesinato, dijo que sus abogados, un par de abogados sin experiencia en casos de pena capital, le aconsejaron que no subiera al estrado, una decisión con la que no estaba de acuerdo pero que se sentía obligado a seguir. Tenía 19 años en el momento del asesinato.

"Pensé que iba a testificar y explicar exactamente al jurado dónde estaba, qué hice y qué no hice", dijo Jones. “Me sentí atrapado. Cuando un juez me preguntó si era mi decisión no testificar, le dije: Sí, fue mi elección, pero en realidad solo estaba siguiendo el consejo de mi abogado. Estoy aquí para decirles lo que nunca le diré al jurado durante mi juicio". Jones, ahora de 41 años, después de haber pasado la mitad de su vida en el corredor de la muerte, dice que si le ofrecen el indulto, espera ser un mentor para los jóvenes y ayudarlos a evitar el sistema legal penal.

Mientras tanto, los Howell dijeron que estaban seguros de que Jones había apretado el gatillo el 28 de julio, matando a Paul Howell frente a sus hijos pequeños durante un robo de auto en la entrada de la casa de sus padres.

"Todavía no siente vergüenza, culpa o remordimiento por sus acciones", dijo Megan Tobey, hermana de Paul Howell, en la sala de audiencias el lunes, comparando a Jones con un sociópata. “Es doloroso y continuamente estamos siendo revictimizados. Necesitamos que esto termine por nuestra familia. Necesitamos que Julius Jones sea responsable”.

Tobey también rechazó un argumento que el equipo de defensa de Jones hizo en varios foros: que a los miembros del jurado no se les mostraron fotografías contemporáneas de Jones y Chris Jordan, su coacusado en el asesinato del robo de auto, lo que habría ayudado. establecer qué joven con gorra de calcetín vio Tobey acercarse a la puerta del lado del conductor con una pistola en alto. En ese momento, Jordan tenía trenzas que sobresalían de su cabeza, mientras que Jones tenía el pelo muy corto.

“De lo que me di cuenta es que no hay forma de que las trenzas pudieran haber estado debajo de la gorra negra ajustada que llevaba el asesino, o me habría dado cuenta”, agregó.

Todo el proceso que envió a Julius Jones al corredor de la muerte estuvo plagado de "fallas sistémicas", desde una investigación policial que dependía de informantes comprometidos hasta un juicio con un jurado parcial y poco informado y una representación legal deficiente, argumentó el equipo de defensa de Jones durante la apelación.

“El sistema de justicia penal le falló a Howell”, dijo Bass, la defensora pública de Jones, durante sus argumentos de apertura. "También le falló a Julius Jones porque lo condenó a muerte por algo que no hizo".

Bass señaló una serie de fallas percibidas en el caso. Los miembros del jurado, por ejemplo, no sabían que dos de los testigos clave del estado tenían antecedentes de ser informantes profesionales de la policía de Oklahoma City, ni tampoco un miembro del jurado que supuestamente calificó a Jones como un insulto racial y dijo que deseaban que le dispararan y lo sacaran de la corte. , ni que varias personas dijeron haber escuchado a Jordan confesar el crimen en prisión. Y el abogado de Jones empeoró las cosas, argumentó Bass, al no llamar a un solo testigo en la defensa de Jones ni ofrecer la coartada de la familia Jones de que Julius estaba en casa durante el asesinato.

A pesar de estos supuestos problemas, los funcionarios de Oklahoma han seguido presionando por la ejecución de Jones, incluso cuando él y otros cuestionan la constitucionalidad del proceso que se utilizará para ejecutarlo.

"La oficina del fiscal general no tiene una buena respuesta a la evidencia de la inocencia de Julius Jones", dijo. "Simplemente ignoran cosas que no pueden explicar".

La oficina del fiscal general, sin embargo, argumentó que es Jones, su equipo legal y sus legiones de partidarios en todo el país los que están siendo selectivos con la información.

Señalan que no mucho antes del asesinato de Howell, Jones era sospechoso de varios robos violentos de automóviles, dispositivos electrónicos y joyas y se declaró culpable de varios delitos que incluyen ocultar propiedad robada, hurto y robo de auto a mano armada no mucho antes que Paul Howell fue asesinado. (Jones afirmó en la audiencia que no cometió el robo de auto, pero se declaró culpable porque sintió que era la mejor opción en ese momento, dado el consejo de sus abogados).

"Julius Jones miente cuando dice que nunca ha sido violento", dijo un funcionario de la oficina del Fiscal General de Oklahoma el lunes en la audiencia. "La narrativa que Jones y su equipo defensivo han alimentado a los medios de comunicación es absolutamente falsa".

Los fiscales también grabaron al abogado defensor original de Jones discutiendo cómo habría sido un "suicidio" poner a Jones en el estrado, dadas las inconsistencias percibidas con su coartada.

Un miembro de la Junta de Indultos y Libertad Condicional, el ex fiscal Richard Smothermon, se alineó con estos argumentos y votó en contra de recomendar el indulto y la conmutación de la pena de muerte.

"Hay que no creer en todas las demás pruebas del caso", dijo. “La policía, los testigos independientes y la evidencia física. Tienes que creer su versión sobre cualquier otra pieza de evidencia y me preocupa mucho que eso sea casi imposible".

El arma homicida, por ejemplo, se encontró en el ático de Jones, envuelta en un pañuelo que probablemente coincidía con el ADN de Jones. (Jones sostiene que Jordan, que se durmió después del asesinato por primera vez, colocó el arma y la envolvió en el pañuelo, lo que ha negado y que la evidencia de ADN no es concluyente).

Un tema final y clave de la apelación del lunes y de toda la campaña Justicia para Julius, es el supuesto papel que jugó el racismo sistémico en la acusación que puso a Julius en el corredor de la muerte. Oklahoma ha ejecutado a la tercera mayor cantidad de personas en la historia moderna de Estados Unidos y tiene una de las tasas de encarcelamiento de negros más altas del país y la Comisión de Revisión de la Pena de Muerte de Oklahoma bipartidista encontró en 2017 que el sesgo juega un papel en todo el proceso de ejecución en el estado. El asesinato, de un exitoso hombre blanco suburbano por adolescentes negros urbanos, fue una sensación en ese momento, el apogeo de la era “Duro contra el crimen” en la cultura y política popular de Estados Unidos.

La familia de Paul Howell dijo que no estaban siendo racistas al pedir la ejecución de Jones, sino que temían por su propia seguridad.

“No se trata de raza”, dijo Rachel Howell, la hija de Paul, durante la audiencia. “No se trata de blanco o negro ... ¿Y si este fuera el miembro de tu familia que fue asesinado, todo por un auto? Esto es aterrador ".

En última instancia, Morris, el miembro de la junta, dijo poco sobre cómo llegó a su decisión, pero señaló que el coacusado de Jones en el caso de asesinato, Chris Jordan, solo cumplió 15 años de prisión, lo que el miembro de la junta denominó un "inherentemente incorrecto”, faceta del caso que puso a Julius Jones en el corredor de la muerte.

Kelly Doyle, otro miembro de la junta, dijo que estaba de acuerdo, con aspectos cuestionables del caso que sugieren que “no se debe utilizar el castigo máximo” contra Julius Jones.

La decisión no es precisamente una sorpresa. La junta recomendó conmutar la sentencia de Jones en septiembre, la primera vez que lo había hecho para un preso condenado a muerte en la historia del estado.

Lo que es diferente ahora es lo que está en juego. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, que apoya la pena capital en su conjunto, dijo que quería esperar hasta la audiencia de clemencia más completa para tomar una decisión final sobre la ejecución de Jones. Otros funcionarios estatales, como el fiscal general de Oklahoma y el fiscal de distrito del condado de Oklahoma, hogar de la ciudad de Oklahoma, han presionado para la ejecución de Jones.

The Independent se ha comunicado con la oficina del gobernador, la oficina del fiscal general de Oklahoma y la oficina del fiscal de distrito de la ciudad de Oklahoma para obtener comentarios.

El caso Jones, en cierto nivel, depende de los funcionarios estatales y del público en general para determinar el valor de una vida humana. ¿Qué se puede hacer cuando uno es secuestrado por un asesinato? ¿Qué tan seguro debe estar Oklahoma de que tiene a la persona adecuada antes de que lleve a otra a la cámara de ejecución? ¿Un asesinato, luego otro, equivaldrá a verdadera justicia? ¿Qué vidas merecen redención y cuáles están más allá del perdón?

Los partidarios de Jones esperan que el gobernador Stitt, quien ha hecho mucho de su buena fe pro-vida en temas de aborto, extienda la misma sensibilidad a una concepción expansiva de la vida a Julius Jones.

"Estamos encantados con el resultado de la audiencia de indulto de hoy", dijo la NAACP de Oklahoma a The Independent . “Es imperativo que el gobernador Stitt cumpla con su parte del trato cuando dijo que tomará una decisión basada en la audiencia de indulto. Nos gustaría alentarlo a tomar una decisión informada sobre la base de la vida de Julius".

El caso ha dejado ahora el ámbito de los argumentos legales. Los hechos se han argumentado exhaustivamente. Ahora depende de un hombre decidir cuánto vale Julius Jones, su pasado y su futuro, para los demás.

The Independent y la organización sin fines de lucro Responsible Business Initiative for Justice(RBIJ) lanzaron una campaña conjunta para pedir el fin de la pena de muerte en Estados Unidos. La RBIJ ha atraído a más de 150 signatarios reconocidos a su Declaración de líderes empresariales contra la pena de muerte, con The Independent como el último de la lista. Nos unimos a ejecutivos de alto perfil como Ariana Huffington, Sheryl Sandberg de Facebook y el fundador de Virgin Group, Sir Richard Branson, como parte de esta iniciativa y nos comprometemos a resaltar las injusticias de la pena de muerte en nuestra cobertura.