El exjefe de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) ha sido acusado de matar a tiros a un elefante y convertir sus patas en taburetes y otros artículos domésticos, según un informe.

Wayne LaPierre, quien se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la NRA, supuestamente regresó de un viaje de caza a Botswana en 2013 con su esposa, Susan y dispuso que las partes de un elefante fueran enviadas a su casa en los EE.UU., donde supuestamente fueron moldeadas en artículos para el hogar.

Como revelaron el jueves The Trace y The New Yorker, la pareja pidió que sus nombres no se incluyan en el envío de partes de animales "si es posible", supuestamente por temor a una reacción violenta de los defensores de los derechos de los animales y los críticos de la NRA.

El intercambio entre los LaPierre y los organizadores del viaje de caza fue obtenido por los dos medios después de que Lelita James, la fiscal general de Nueva York, quien tiene supervisión legal sobre la NRA, presentó una denuncia contra la pareja por tomar "beneficios privados y obsequios", por encima de los montos autorizados de conformidad con la política de la NRA”.

En un comunicado el jueves, la oficina de James dijo que los artículos valían miles de dólares y "superaban los montos autorizados de conformidad con la política de la NRA para LaPierre y su esposa". Los correos electrónicos parecían confirmar su denuncia legal anterior, presentada en agosto del año pasado.

Un portavoz de la NRA dijo a The Trace y The New Yorker que “la actividad en Botswana de hace más de siete años era legal y estaba totalmente permitida” y no estaba en contra de la política de la NRA. Agregaron que muchos de los artículos fueron obsequiados y figuran en el museo nacional de la NRA.

Según las reglas que rigen el grupo pro armas, los obsequios de los contratistas no pueden exceder los 250 dólares, una cifra que según se informa, estaba muy por debajo de la de los artículos de elefante que supuestamente fueron transportados a los EE.UU. A través de una empresa propiedad de Tony Makris, Under Wild Skies Inc.

Según los informes, la empresa fue criticada en ese momento por un episodio de un programa de caza "Under Wild Skies", en el que el presentador, Makris había matado a tiros a un elefante. Por eso LaPierre negoció con el taxidermista y Makris, para que sus nombres se eliminaran de la información del envío.

Últimamente, la NRA se ha enfrentado a sus propias controversias y James busca disolver la organización por una serie de presuntos abusos, incluida la corrupción entre ejecutivos.