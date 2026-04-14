Warner Bros. sube al escenario en CinemaCon en medio de protestas por compra de Paramount

Poco después de sus victorias el mes pasado en los Oscar a mejor película, mejor actor y mejor director, Warner Bros. presenta su próxima programación a los propietarios de salas de cine.

El histórico estudio ocupará el escenario principal en el Caesars Palace de Las Vegas el martes para la convención y feria comercial anual CinemaCon. Pero este año no es simplemente más de lo mismo, con su adquisición pendiente por otro estudio veterano, Paramount, que se cierne en el horizonte.

Se espera que cineastas como Denis Villeneuve y J.J. Abrams hagan apariciones para promocionar sus próximas películas con Warner Bros. Villeneuve tiene “Dune: Part Three” prevista para diciembre, y Abrams tiene una película de ciencia ficción con Glen Powell y Jenna Ortega, “The Great Beyond”, en noviembre. Los dos cineastas también comparten algo más allá de los estrenos de otoño para el mismo estudio: una oposición inequívoca a la fusión. Estuvieron entre los más de 1.000 firmantes de una carta abierta publicada el lunes en un sitio web llamado BlocktheMerger.com. Algunos asistentes a la convención también han estado usando prendedores con el hashtag #blockthemerger.

Greg Marcus, cuya empresa Marcus Theaters es el cuarto circuito de salas más grande de Estados Unidos, con 78 ubicaciones en 17 estados, dijo a The Associated Press el lunes que también estaba preocupado por lo que esto significa para los cinéfilos y el precio de las entradas.

“La concentración de poder a nivel de los estudios les ha permitido elevar de manera bastante significativa el costo de ir al cine para el consumidor”, afirmó Marcus. “Nuestros márgenes no son mejores. No estamos ganando más dinero. Y, sin embargo, el costo para el consumidor ha superado con creces la inflación”.

Michael O’Leary, presidente y director ejecutivo de la organización comercial de salas de cine, reiteró la mañana del martes la oposición de su grupo a la fusión.

“La consolidación da como resultado que se produzcan menos películas para las salas de cine”, sostuvo. “Creemos que esta transacción será perjudicial para la exhibición, los consumidores y toda la industria”.

O’Leary dijo a los periodistas que la decisión ahora está en manos de los reguladores.

No todos en el negocio de hacer y estrenar películas se oponen a que Warner Bros. sea propiedad de Paramount. James Cameron, de hecho, la apoya. También se opuso públicamente a la idea de que Warner Bros. fuera propiedad de Netflix por las posibles implicaciones para las salas. Pero no tiene los mismos temores con Paramount.

Al hablar con AP la semana pasada en representación de la próxima película-concierto para la gran pantalla “Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)”, que será estrenada por Paramount, Cameron señaló: “La apoyo; sé que es controvertida”.

Cameron trabajó estrechamente con el presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, en “Terminator: Dark Fate” ("Terminator: Destino oculto"). Ellison ha prometido ampliar las programaciones combinadas de Paramount y Warner Bros. hasta unas 30 películas estrenadas en salas al año.

“Conozco bastante bien a David. Y sé que realmente le importan las películas. Y es un narrador nato y piensa casi como un productor emprendedor de la vieja escuela, que era un narrador que ama contar historias y le encantaba montar espectáculos espectaculares”, manifestó Cameron. “Es el hombre indicado para el trabajo de dirigir un gran estudio, y ahora parece que va a tener dos de ellos, ya sabe, reunidos bajo su liderazgo, lo cual no me molesta en absoluto”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.