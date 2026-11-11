Vehículo atropella a un grupo de personas en Hollywood, hay tres muertos

Tres personas murieron el martes y otras tres fueron hospitalizadas en estado crítico después de que un vehículo atropelló a un grupo de transeúntes en una concurrida intersección de North Hollywood, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Una camioneta de color blanco atropelló a por lo menos cinco personas a un costado de una estación del metro poco antes de las 6 de la tarde, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles. Por lo menos tres personas fueron trasladadas al hospital, incluido el conductor, indicaron las autoridades.

Fotos y videos que circulan en redes sociales muestran un vehículo de color blanco sobre la acera, así como a un gran número de personal de emergencias. En las publicaciones se puede ver el momento en que equipos de emergencia trasladan a una persona en camilla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.