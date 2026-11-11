Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Skip to content

Vehículo atropella a un grupo de personas en Hollywood, hay tres muertos

LOS ÁNGELES-ATROPELLAMIENTO
LOS ÁNGELES-ATROPELLAMIENTO (AP)

Tres personas murieron el martes y otras tres fueron hospitalizadas en estado crítico después de que un vehículo atropelló a un grupo de transeúntes en una concurrida intersección de North Hollywood, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Una camioneta de color blanco atropelló a por lo menos cinco personas a un costado de una estación del metro poco antes de las 6 de la tarde, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles. Por lo menos tres personas fueron trasladadas al hospital, incluido el conductor, indicaron las autoridades.

Fotos y videos que circulan en redes sociales muestran un vehículo de color blanco sobre la acera, así como a un gran número de personal de emergencias. En las publicaciones se puede ver el momento en que equipos de emergencia trasladan a una persona en camilla.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in