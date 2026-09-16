Vallas rodean el edificio principal del Centro Kennedy tras voto de junta afín a Trump para cerrarlo

Se instaló una valla el miércoles alrededor del edificio principal del Centro Kennedy, un día después de que la junta alineada con Trump votara para cerrar la mayor parte del centro de artes escénicas para realizar reparaciones. Una congresista demócrata que es fideicomisaria solicitó rápidamente una audiencia judicial de emergencia para impedir lo que calificó como el “cierre ilegal”.

La votación de la junta el martes se produjo después de que un juez federal impidiera que la institución volviera a colocar el nombre del presidente Donald Trump en el edificio.

El presidente republicano había afirmado en una publicación en redes sociales que el cierre era necesario para realizar reparaciones de seguridad. Pero sostuvo que las reparaciones, para las que el Congreso ha asignado 257 millones de dólares, solo se llevarían a cabo si se permitía a la junta avanzar con los planes para añadir su nombre al edificio.

Activistas que se han opuesto al cierre dijeron que el miércoles no había acceso vehicular ni peatonal al edificio. Un reportero de The Associated Press que se acercó al edificio principal fue informado por un guardia de seguridad de que estaba cerrado.

La representante Joyce Beatty, demócrata de Ohio y miembro ex officio de la junta del Centro Kennedy, solicitó una audiencia judicial de emergencia el miércoles por lo que describió como el “cierre ilegal del Centro Kennedy” por parte de Trump. Beatty ha encabezado los esfuerzos para impedir que se añada el nombre de Trump al edificio, y tuvo un enfrentamiento verbal con Trump el martes durante una reunión virtual de la junta.

El juez de distrito Christopher Cooper ordenó al Centro Kennedy responder a la moción de Beatty a más tardar el jueves por la mañana, y señaló que programaría una audiencia rápida si fuera necesario.

Trump, a quien leales dentro de la junta nombraron presidente del Centro Kennedy el año pasado, afirmó el martes en redes sociales que había aportado 17 millones de dólares a un fondo patrimonial destinado a apoyar a la institución.

A un integrante del personal de un equipo legal que representa a Beatty se le negó la entrada al edificio el miércoles, según indicaron los abogados de Beatty en un escrito judicial. El documento señala que al empleado “varios miembros del personal de seguridad le informaron que el edificio actualmente está cerrado al público”.

“Dado el cierre inexplicable e ilegal, es posible que los demandados pretendan emprender medidas inmediatas para hacer que el acceso público sea prácticamente imposible en el futuro previsible, incluso demoliendo vías públicas de acceso al edificio, y así eludir la orden del tribunal”, indicó el escrito.

Laura Bligh, quien ha asistido a protestas con el grupo de defensa “Hands Off the Arts”, dijo que temía que parte o la totalidad del edificio pudiera ser demolida antes de que concluya el caso legal.

“El peor escenario es una bola de demolición”, manifestó, y añadió que no se puede confiar en la administración Trump porque “miren lo que le hicieron al Ala Este”.

La administración demolió el Ala Este de la Casa Blanca y la está reemplazando por un enorme salón de baile. Trump también planea construir un arco triunfal cerca del Cementerio Nacional de Arlington y está considerando una renovación de un campo de golf a lo largo del río Potomac.

El juez rechaza las solicitudes de Trump para añadir su nombre al edificio y a la plaza

La junta del Kennedy Center votó en agosto para inscribir su nombre en la fachada del Kennedy Center de modo que dijera: “El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump". Si el Fondo Trump del Centro Kennedy alcanzaba los 100 millones de dólares, se añadiría otra inscripción que diría: “Dotado por el Fondo Trump del Centro Kennedy”.

La plaza frente al Kennedy Center también sería renombrada en honor a Trump.

Todas esas propuestas fueron rechazadas el martes por Cooper, quien dictó que nada podía ocurrir “sin la aprobación del Congreso”.

Cooper resolvió en mayo que el Kennedy Center añadió ilegalmente el nombre de Trump al edificio y ordenó retirarlo. Los líderes de la institución cumplieron en junio, pero dejaron una lona y andamios en el lugar donde antes se exhibía el nombre de Trump.

Roma Daravi, portavoz del Centro Kennedy, no respondió a las solicitudes de comentarios. Pero escribió en redes sociales que el edificio debe cerrarse por razones de seguridad. A principios de este mes, un trozo de techo cayó dentro de un pasillo principal del edificio, que tiene 55 años. El derrumbe parcial intensificó los llamados a realizar renovaciones.

“Los fallos sistémicos de infraestructura, agravados por décadas de abandono, han dejado un edificio que se desmorona, y las preocupaciones de seguridad requieren un cierre inmediato del edificio principal de @TKCOfficial”, escribió el miércoles en X. “El presidente @realDonaldTrump sigue apoyando a esta gran institución estadounidense mientras las batallas legales detienen el avance para salvarla”.

Maria Shriver, sobrina de John F. Kennedy y ex primera dama de California, calificó el enfrentamiento por el nombre como “un triste estado de cosas” y una “tragedia”.

Afirmó en una publicación en X que parece que Trump “no descansará hasta que su nombre quede permanentemente conectado al nombre de un gran presidente, cuya memoria fue el motivo por el que se dedicó este edificio”.

“Imaginen pasar sus días enfocados en esto, mientras una guerra se desata bajo su liderazgo”, añadió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.