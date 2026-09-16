Perú cambia jefe policial en medio de asesinatos a choferes del transporte público y alza del crimen

La presidenta peruana Keiko Fujimori nombró el miércoles a un nuevo jefe policial luego que el antecesor renunció tras las críticas de la oposición que exigía su relevo mientras siguen los ataques y asesinatos de transportistas frente a sus pasajeros pese a un plan de protección policial iniciado hace más de un mes.

El nuevo jefe policial, Fredy López, de 60 años, dijo en una ceremonia donde estaba Fujimori y funcionarios de la embajada de Estados Unidos que para combatir el crimen se necesita una policía que use tecnología e inteligencia. Señaló que no se puede responder “a los desafíos del presente con las herramientas del pasado”.

López, quien se graduó con una tesis que propone intensificar la formación especializada de agentes encubiertos para combatir el crimen organizado, añadió que dirigirá una "lucha incisiva" contra la corrupción policial por lo que perseguirán y capturarán a los policías que cometan delitos.

Fujimori anunció en la ceremonia que otorgaba a López “todo el respaldo político y económico”.

López reemplaza a Oscar Arriola quien la semana pasada anunció su salida en una conferencia junto al primer ministro Luis Galarreta y al ministro del Interior César Astudillo quienes le agradecieron por sus servicios.

La oposición política criticó a Arriola por su incapacidad para frenar los asesinatos, extorsiones y ataques contra transportistas en Lima pese al inicio el 8 de agosto del plan “Escudo” que iba a proteger a los choferes. Desde esa fecha han ocurrido 36 ataques armados, 11 asesinatos y 30 heridos, según reportes de la prensa.

A fines de agosto el gobierno de Fujimori declaró un régimen de excepción por 60 días en Lima y el puerto del Callao por el alza del crimen. La semana pasada Fujimori anunció la incorporación de Perú al Escudo de las Américas para combatir el crimen transnacional durante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Fujimori llegó al poder en julio tras prometer orden en un país azotado por las extorsiones y los asesinatos que convirtieron a la lucha contra el crimen como la primera preocupación de Perú, un país de 33 millones de habitantes. Las denuncias por extorsiones pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.