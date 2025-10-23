Un surfista en peligro y su rescatador mueren durante tormenta en Australia

Un surfista en apuros y un amigo que intentó rescatarlo fallecieron en plena tormenta frente a la costa de la ciudad australiana de Melbourne, informó la policía el jueves.

El incidente ocurrió el miércoles por la noche frente al muelle de Frankston, en el sur de Melbourne, mientras la ciudad era azotada por ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros/hora (81 mph), según las autoridades.

Una de las víctimas, un británico de 36 años que vivía en el suburbio de Frankston, decidió surfear en esas condiciones extremas, explicó la inspectora de la policía Melissa Nixon. La tabla del hombre se rompió, pero Nixon no sabía cómo ocurrió.

El amigo del surfista, un residente local de 43 años, intentó rescatarlo.

"El surfista estaba claramente en peligro. Luchaba en el agua después de que se le rompiera la tabla de surf. No tenía experiencia en el surf... Su amigo vio que estaba en apuros y se lanzó al agua para ayudarlo", dijo Nixon a reporteros.

Un helicóptero de rescate de la policía acudió a la zona y sacó a ambos hombres del agua, pero ninguno pudo ser reanimado.

Uno de los socorristas fue hospitalizado durante la noche tras ingerir "una gran cantidad de agua", pero recibió el alta el jueves, apuntó Nixon.

Los dos fallecidos aún no han sido identificados formalmente.

Nixon advirtió a las población que no entren en el mar en condiciones peligrosas.

Los fuertes vientos derribaron árboles y ramas e hicieron que miles de hogares y negocios se quedaran sin electricidad en Melbourne y en otras partes del estado de Victoria.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.