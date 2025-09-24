Un gran socavón en Bangkok interrumpe el tráfico y provoca evacuaciones

Una parte de una calle en Bangkok colapsó el miércoles y abrió un gran socavón que interrumpió el tráfico, dañó infraestructura y provocó evacuaciones en los alrededores.

No hubo víctimas, pero tres vehículos resultaron dañados por el suceso, señaló el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt. Las autoridades creen que el colapso fue causado por las obras en una estación de tren subterránea, señaló.

Videos del momento del colapso muestran cómo la superficie de la calle se hunde lentamente, derribando varios postes de electricidad y dañando tuberías de agua. Los coches intentan retroceder mientras el agujero se hace más grande y corta completamente la calle de cuatro carriles. Un borde del agujero se detiene justo frente a una comisaría, exponiendo su estructura subterránea.

Un hospital cercano informó que cerraría los servicios ambulatorios durante dos días. Los funcionarios de la ciudad de Bangkok dijeron que la estructura del hospital no se vio afectada, pero se ordenó la evacuación de la comisaría y otros edificios cercanos.

Las autoridades también cortaron la electricidad y el agua en el área. Chadchart señaló que las autoridades pertinentes trabajaban para reparar el agujero lo más rápido posible ante la preocupación de que una fuerte lluvia pudiera causar más daños, en plena temporada de monzones en la región.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.