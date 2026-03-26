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Un autobús se hunde en un río de Bangladesh y causa al menos 18 muertos

ASI-GEN BANGLADESH-BUS ACCIDENTE
ASI-GEN BANGLADESH-BUS ACCIDENTE (AP)

Al menos 18 personas fallecieron cuando un bus que transportaba a unas 50 personas se precipitó a un gran río en el centro de Bangladesh mientras subía a un transbordador, informaron las autoridades el jueves.

El vehículo cayó el miércoles por la tarde al río Padma, en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros (52 millas) de la capital, Daca, explicó el bombero Dewan Sohel Rana.

El autobús se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kushtia, coincidiendo con la vuelta de la gente a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Según Rana, muchos de los pasajeros nadaron para ponerse a salvo tras el accidente, pero otros quedaron atrapados.

Una embarcación de rescate se sumó a la operación a última hora del miércoles y sacó el bus del agua, indicó agregando que los rescatistas trabajaron durante la noche para recuperar cadáveres y hasta la mañana del jueves habían hallado 18.

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Las fuertes corrientes y las lluvias interrumpieron las labores de rescate durante la noche, apuntó.

No estaba claro si aún personas desaparecidas.

La lista de fallecidos incluía a 10 mujeres y dos menores, de acuerdo con el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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