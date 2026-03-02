Twice cuenta su experiencia con la banda sonora de "KPop Demon Hunters"

Si hay algo más raro que el éxito en la industria global de la música pop es la longevidad. Pero el grupo femenino de K-pop Twice hace que la resiliencia parezca fácil.

El año pasado, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu celebraron su 10º aniversario con el lanzamiento de “TEN: The Story Goes On”. Está compuesto en su mayor parte por canciones en solitario de sus nueve integrantes, y se adentra en géneros muy alejados del pop chicle que ellas popularizaron: “Fix a Drink” es country, “Chess” incluye un sample de “Für Elise”, de Beethoven, y así sucesivamente.

Pero eso no es lo único que celebran: no hace mucho, Sony Pictures Animation se puso en contacto con el grupo para participar en un nuevo proyecto en el que estaban trabajando: “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”).

La película, que Netflix ha dicho que es su filme más visto de todos los tiempos, ha acumulado cientos de millones de horas de visualización en todo el mundo. También fue la banda sonora que más alto llegó en las listas en 2025, ocho de sus canciones entraron en la lista Billboard Hot 100. Además, causó sensación en los cines en agosto y tuvo un estreno posterior durante el fin de semana de Halloween.

La próxima semana, compite por dos premios Oscar en los Premios de la Academia. Nada mal para una llamada que decidieron atender.

A continuación, Twice habla sobre “KPop Demon Hunters”, sobre llevar una década de carrera y sobre definiciones cambiantes del éxito.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

AP: Para celebrar los 10 años del grupo, lanzaron “TEN: The Story Goes On”. Y por primera vez, todas tienen temas en solitario en un álbum de Twice.

MINA: En las canciones en solitario de Twice, parece que cada integrante eligió un concepto que le quedaba muy bien. Y en las canciones del grupo, como llevamos 10 años juntas, conocemos los colores y las fortalezas vocales de cada una, así que podemos asignar partes que resalten esas características individuales, lo que nos permite mostrar aún más nuestras personalidades.

AP: ¿Cómo ha cambiado en estos 10 años su definición de éxito?

JIHYO: Hemos trabajado increíblemente duro durante los últimos 10 años, pero, sinceramente, no estoy segura de cuáles son realmente los criterios del éxito. Simplemente hemos hecho de manera constante y diligente lo que venimos haciendo, y si el hecho de que muchas personas hayan escuchado nuestra música, la hayan amado y se hayan sentido animadas por ella constituye el éxito, entonces quizá sí hemos alcanzado el éxito. Sin embargo, todavía creo que hay mucho más que podemos hacer.

AP: Me da curiosidad cómo empiezan las conversaciones para ustedes cuando se trata de sacar un nuevo lanzamiento. ¿Cómo son esas charlas iniciales?

DAHYUN: Antes que nada, tenemos muchos chats grupales. Tenemos un chat grupal de la empresa, un chat grupal de las integrantes y varios chats grupales más. Cuando no podemos reunirnos en persona, lo hablamos ahí, y a veces incluso usamos una función de votación para tomar decisiones por mayoría, eligiendo entre varias opciones. También hacemos reuniones presenciales en la empresa. Tanto las integrantes como el personal de la compañía trabajan juntos, conversan y hacen su mejor esfuerzo para crear un gran álbum.

AP: ¿Cómo siguen avanzando?

JIHYO: Siento que también hay una tendencia generacional más amplia en juego, y al mirar lo que es popular hoy en día, solemos elegir cosas que encajen bien con Twice. Intentamos hacer lo que podemos en ese momento, y también tratamos de no repetir lo que ya hicimos antes. Consideramos muchas opiniones distintas y, aunque el proceso se vuelve más difícil con cada álbum, todavía lo estamos disfrutando.

AP: ¿Cuál es su relación con sus voces individuales ahora, en comparación con hace 10 años?

JEONGYEON: Creo que ahora la entiendo bien. Hace 10 años, mi voz era una que se esforzaba mucho por sonar bien, pero ahora grabo con la mentalidad de cantar con mi voz natural, siendo simplemente yo misma.

AP: ¿Y cuál es su relación con el perfeccionismo?

CHAEYOUNG: Al grabar, creo que hacemos nuestro mejor esfuerzo para interpretar bien nuestras partes, escuchándolo repetidamente y volviendo a grabar. Como hacerlo bien es nuestro trabajo, de manera natural sentimos que tenemos que hacerlo perfecto.

AP: Tenemos que hablar de “KPop Demon Hunters”. La versión de Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung de “Takedown” aparece en los créditos. Y la canción del grupo, “Strategy”, también se incluyó en la banda sonora. ¿Cómo las desafió creativamente formar parte de este proyecto?

JEONGYEON: La música de Twice es muy luminosa, tierna y, por lo general, requiere un estilo vocal refrescante, pero la canción “Takedown” en “KPop Demon Hunters” es una canción muy poderosa. De hecho, durante mis días como aprendiz, solo cantaba canciones poderosas. Así que me trajo recuerdos de esa etapa, y recuerdo que me divertí mucho grabándola.

AP: Ustedes son de las pocas personas que pueden identificarse con la narrativa de un grupo femenino en “KPop Demon Hunters”. ¿Hubo momentos específicos de la película que les resultaran muy cercanos?

CHAEYOUNG: Hubo varias escenas en las que Mira (una integrante del grupo femenino HUNTR/X de “KPop Demon Hunters”) estaba comiendo algo constantemente. Aunque la escena de comer se mostró de forma dramática en la animación, nosotras también comemos mucho después de los conciertos porque gastamos muchísima energía y necesitamos reponerla. Creo que esos aspectos se retrataron bastante bien. Esas partes realmente me llegaron. Los vestuarios también fueron geniales.

AP: ¿De qué tienen hambre en este punto del camino? ¿Qué es lo que quieren ahora mismo como grupo?

MOMO: Ya hemos hecho mucho, pero nuestro objetivo es encontrarnos con nuestros fans durante muchísimo, muchísimo tiempo, actuar juntas, probar cosas nuevas y seguir conectando con nuestros fans durante muchos años más.

AP: ¿Cómo equilibran, de alguna manera, sus metas personales, las metas en sus distintas partes y las metas del grupo?

JIHYO: Bueno, hasta ahora, sinceramente creo que en los últimos 10 años hemos puesto mucho énfasis en el grupo. Pero recientemente hemos mostrado algunas actividades de unidades, como la subunidad MiSaMo (integrada por Momo, Sana y Mina) y algunas integrantes actuando en el Victoria’s Secret Fashion Show, y creo que eso también forma parte de las actividades de Twice.

Por ejemplo, Dahyun está siguiendo una carrera como actriz, pero, en última instancia, creo que estas actividades no afectan negativamente a las actividades de Twice; de hecho, aportan muchos beneficios positivos, así que no siento que haya mucha diferencia.

La periodista de AP Maria Sherman en Nueva York y el periodista Juwon Park en Seúl contribuyeron a este despacho.