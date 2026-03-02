Kaouther Ben Hania sobre “La voz de Hind Rajab”: “Necesitamos ser valientes”

“Sawt Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”), uno de los filmes nominados al Oscar a mejor película internacional, es una mezcla de documental y ficción que retrata la angustiante llamada telefónica de la niña Hind Rajab, atrapada en el fuego de Gaza y sin un adulto cerca para rescatarla.

Su caso se dio a conocer en los noticieros, pero para la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania había una urgencia para retratar la magnitud de su tragedia. El caso ocurrió en enero de 2024 cuando Hind Rajab, seis miembros de su familia y dos paramédicos fueron encontrados muertos 12 días después de la llamada telefónica.

“Necesitamos ser valientes para contar este tipo de historias. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?”, dijo Ben Hania en una entrevista por videollamada desde París. “No hacerlo no era una opción”.

El filme, que exhibe actualmente en cines mexicanos, debutó en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió el León de Plata y un premio de la Cruz Roja Italiana. También estuvo nominado en los Globos de Oro y los BAFTA.

En San Sebastián ganó el premio de la audiencia y en Morelia fue presentado por Alfonso Cuarón, uno de sus productores ejecutivos junto con Spike Lee, Jonathan Glazer, Rooney Mara, Joaquin Phoenix y Brad Pitt. Cuarón destacó el trabajo del grupo Forensic Architecture que se realizó a las grabaciones de la llamada de Hind Rajab con con varios operadores y una psicóloga, así como las evidencias del automóvil atacado de su familia para determinar la fecha y la locación en la que ocurrió su muerte.

“Identificaron, por ejemplo, qué tipo de arma, qué tipo de tanque y dónde se encontraba. Mediante imágenes satelitales. Así que todo esto es factual”, dijo Ben Hania. “Pensé que si necesitaba hacer una película, no sería una película sobre explicar, ya sabes, o dar pruebas, porque este trabajo ya estaba hecho. Sería una película que pueda provocar emociones”.

Una historia contada por teléfono

La cámara no está en la zona de guerra, sino dentro del centro de las oficinas de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, el equivalente a la Cruz Roja en Gaza. Utiliza el audio real de la llamada de Hind, mientras actores palestinos interpretan a los socorristas que atendieron su llamada. El elenco incluye a Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury y Amer Hlehel.

Según la sinopsis de la película, Hind tenía seis años, pero informes de la ONU indican que tenía cinco. Lo que sí está claro es que estaba sola, rodeada de los cadáveres de su familia y herida mientras hablaba.

Incluso para quienes llegaron a saber del caso, la película muestra detalles que pueden ser estremecedores, como el hecho de que la llamada telefónica se prolongó por horas o que una ambulancia estuviera casi a punto de rescatarla. Ben Hania buscó enfocarse en esa imposibilidad de actuar.

“Esa es una de las razones por las que quise contar la historia desde el punto de vista de la Media Luna Roja, porque cuando supe que había una ambulancia a ocho minutos y no podían enviarla, pensé que esto era imposible”, dijo la cineasta. “Soy una de esas cineastas que se interesa por la violencia silenciosa, no por la violencia estruendosa, tú, ya sabes, el arma y el tanque, eso lo tenemos en la película, en el sonido. Pero tienes todas esas normas impuestas por la ocupación israelí sobre los palestinos para hacerles la vida imposible”.

Una nominada al Oscar que busca al público en los cines

Ben Hania ya tiene dos nominaciones al Oscar a su nombre, por mejor documental por “Les filles d’Olfa” (“Las cuatro hijas”) y mejor película internacional por “The Man Who Sold His Skin” (“El hombre que vendió su piel”). La madre de Hind, Wissam Hamadah, le dio a Ben Hania su bendición y le contó todo sobre su hija, desde su amor por el mar hasta sus sueños de ser dentista.

Cuando Ben Hania comenzó su proceso de casting hizo mucho trabajo con las personas reales involucradas en la historia. Conoció sus testimonios y al elegir los actores les permitió estar en contacto con los operadores reales. Luego les hizo memorizar sus diálogos y ensayar sin escuchar la voz Hind.

“Requería que mis actores fueran fieles a cada línea dicha en la grabación porque necesitaba ser precisa”, dijo la directora. “Pero también necesitaba que escucharan la voz de Hind Rajab como si la escucharan por primera vez... Escucharon sus diálogos con la voz de Hind Rajab por teléfono por primera vez cuando estábamos rodando, por eso su actuación es tan auténtica”.

La nominación al Oscar es para Ben Hania el motivo perfecto para permitir que más personas conozcan esta historia.

“Necesito que los estadounidenses normales lo vean, no sólo gente interesada en este tipo de tema”, señaló.

Más de 72.000 palestinos han muerto durante la guerra que se desató tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza. Las estadísticas del organismo, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, son consideradas fiables por Naciones Unidas y expertos independientes.