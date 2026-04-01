Trump planea asistir el miércoles a audiencia de la Corte Suprema sobre ciudadanía por nacimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea asistir a la audiencia del miércoles en la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento, lo que lo convertiría en el primer presidente en funciones en acudir a los alegatos orales ante el máximo tribunal del país.

El calendario oficial del presidente, enviado por la Casa Blanca, incluía una parada en la Corte Suprema, donde los magistrados escucharán la apelación de Trump contra un fallo de un tribunal inferior que anuló su orden ejecutiva que limita la ciudadanía por nacimiento.

La orden, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, declara que los niños nacidos de padres que están en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses. Es un giro abrupto respecto de la postura sostenida durante mucho tiempo de que la 14ta Enmienda de la Constitución y la ley federal desde 1940 otorgan la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense, con excepciones limitadas.

No es la primera vez que Trump ha considerado presentarse en una audiencia del máximo tribunal. El año pasado, Trump afirmó que tenía muchas ganas de asistir a una audiencia sobre si excedió su autoridad al imponer aranceles generales, pero finalmente decidió no hacerlo, señalando que habría sido una distracción.

Sin embargo, Trump parecía más seguro de que estará en el tribunal para la audiencia del miércoles mientras hablaba con periodistas en el Despacho Oval el martes.

“Voy a ir”, aseveró Trump cuando se mencionaron los próximos alegatos en el caso sobre la ciudadanía por nacimiento. Ante una pregunta de seguimiento para aclarar que planeaba ir en persona, Trump respondió: “Creo que sí, lo creo”.

Trump acudió a la Corte Suprema en su primer mandato para la ceremonia de juramentación del primer magistrado que nombró, Neil Gorsuch. Otros dos magistrados que nombró —Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— también integran el tribunal.

Otros presidentes han tratado directamente con el tribunal, pero no parece que lo hayan hecho mientras estaban en el cargo. Richard Nixon argumentó un caso entre su etapa como vicepresidente y la de presidente, y William Howard Taft se desempeñó como presidente de la Corte Suprema después de su presidencia.

Las restricciones a la ciudadanía forman parte de la ofensiva migratoria de Trump, pero aún no han entrado en vigor en ninguna parte del país después de que varios tribunales las bloquearan.

Se espera que la Corte Suprema emita un fallo definitivo a comienzos del verano boreal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.