Melania Trump quería enviar espejos de cuerpo completo a los niños de África para que pudieran ver lo "hermosos" y "fuertes" que eran, afirma un nuevo libro con testimonio explosivo.

Stephanie Grisham, quien se desempeñó como directora de comunicaciones de la ex primera dama en el momento de su primer viaje en solitario al continente en 2018, hizo las afirmaciones en uncontundente libro de memorias titulado I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House.

La esposa de Trump se conmovió cuando visitó el país africano oriental de Malawi durante el viaje, según Grisham.

Mientras recorría la escuela primaria de Chipala, su equipo se "sorprendió" cuando los niños pidieron que les tomaran fotografías con sus teléfonos "para que pudieran ver cómo eran".

Si bien Melania insistió en tomar las fotografías, la solicitud fue rechazada por Lindsay Reynolds, quien se desempeñaba como su jefa de personal en ese momento.

La ex primera dama luego quiso enviar espejos a los niños, una solicitud que la oficina del abogado de la Casa Blanca determinó que era "una carga".

"Es solo mi opinión, por supuesto, pero nunca creí que eso fuera cierto, porque en más de una ocasión Lindsay compartió conmigo que pensó que sería una pesadilla de relaciones públicas: una modelo que envía espejos a niños africanos", escribió Grisham. .

“Todos en esa Casa Blanca pensaban que eran expertos en comunicaciones; fue la historia de mi vida”, agregó.

En el libro se han hecho varias otras afirmaciones sorprendentes sobre la Melania, de quien se dice que es una de las figuras políticas más privadas en la historia de EE.UU.

También afirmó que la ex primera dama pasó la mayor parte de su tiempo en la Casa Blanca, con sus padres o con su hijo Barron y fue apodada "Rapunzel" por el servicio secreto, "porque permaneció en su torre, sin descender nunca".

El libro alega que Melania se complacía en el cuidado personal y le gustaba trabajar en su álbum de fotos. Durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, se presume que la ex primera dama estaba ocupada con una sesión de fotos de una alfombra.

Un capítulo completo del libro gira en torno a la controversia generada por la chaqueta que Melania usó en 2018 y que decía "Realmente no me importa, ¿a ti?" escrito en la parte de atrás.

La oficina de la ex primera dama atacó el libro: en un comunicado, dijo que "la autora trata de forma deseperada de rehabilitar su reputación empañada al manipular y distorsionar la verdad sobre la señora Trump".

"La Sra. Grisham es una persona engañosa y problemática que no merece la confianza de nadie", dice el comunicado.

El libro de Grisham también abordó el supuesto romance del ex presidente Donald Trump con la estrella de cine para adultos Stormy Daniels.

Entre otras cosas, el libro afirma que el ex presidente, obsesionado con la forma de su pene, escuchó las melodías de shows para calmar su rabia y le advirtió a Vladimir Putin que estaba a punto de "actuar un poco más duro".

“Lástima que los despreciables editores aún reporten esta basura tan aburrida”, dijo el ex presidente a CNN.

“Nosotros y el movimiento MAGA estamos muy acostumbrados. Y algún día, en un futuro no muy lejano, recuperaremos nuestra voz y la prensa nos tratará con justicia”, agregó.

Durante los cuatro años que duró la administración Trump, Stephanie Grisham ocupó muchos puestos en la Casa Blanca, incluido el de secretaria de prensa, directora de comunicaciones y jefa de gabinete de la Melania.

Renunció el seis de enero después de los disturbios del Capitolio.