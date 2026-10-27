Tribunal egipcio ordena cerrar uno de los últimos medios independientes del país

Un tribunal egipcio ordenó el martes el cierre de uno de los últimos medios de comunicación independientes del país tras condenar a su directora editorial por operar un sitio web sin licencia, en un duro golpe a la menguante libertad de prensa de esa nación de Oriente Medio.

La publicación, Mada Masr, informó que su directora editorial y fundadora, Lina Attalah, recibió la orden de pagar una multa equivalente a unos 53.400 dólares. Tras el veredicto, el juez ordenó detener a Attalah hasta que se pague la multa.

Mada Masr era uno de los pocos medios egipcios conocidos por investigar la corrupción, el papel cada vez mayor del poderoso ejército del país y las violaciones de derechos humanos, en un país donde los periódicos y las cadenas de televisión están estrechamente controlados por las autoridades. Antes de la audiencia del martes, Human Rights Watch calificó el procesamiento de Attalah como una escalada de un “escandaloso ataque contra los medios independientes”.

El principal abogado de Attalah, Hassan el-Azhary, señaló que Mada Masr planeaba apelar la orden de cierre.

“La decisión de hoy representa un golpe devastador a la libertad de prensa en Egipto y marca un día oscuro para el periodismo independiente en el país”, manifestó Amnistía Internacional en un comunicado. Al imponer una multa elevada, ordenar el cierre de Mada Masr y la incautación de sus bienes, además de “detener a Lina Attalah hasta que se realice el pago, las autoridades egipcias envían un mensaje claro e implacable: no se tolerará el periodismo crítico e independiente”.

Aunque la multa se pagó unas horas después del veredicto, se desconoce el paradero de la directora editorial, según un comunicado de Mada Masr en redes sociales.

Durante la sesión del martes en un tribunal de delitos menores de El Cairo, la primera de un juicio anunciado la semana pasada, el juez rechazó todas las solicitudes procesales de la defensa y ordenó a sus abogados que presenten de inmediato los alegatos finales, indicó Hossam Bahgat, director de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales, un grupo de derechos humanos, que asistió a la sesión.

Cuando los ocho abogados de Attalah se negaron, el juez incorporó a un abogado designado por el tribunal al que ninguno de ellos conocía, pese a las fuertes objeciones de la defensa y de la propia Attalah, explicó Bahgat. El juez se negó a dejar constancia en actas del rechazo de ella al abogado, agregó.

Fiscales de seguridad del Estado citaron a Attalah para interrogarla la semana pasada por cargos de publicar noticias falsas y operar sin licencia, y luego la remitieron a juicio por este último cargo.

Mada Masr afirma que solicitó por primera vez una licencia en 2018, pero nunca recibió respuesta. Las autoridades han bloqueado su sitio web dentro de Egipto desde 2017, y el medio sostiene que este es el sexto caso presentado contra él o contra sus periodistas en seis años.

Amnistía Internacional y otras 118 organizaciones de la sociedad civil y medios independientes de todo el mundo instaron a las autoridades egipcias a dejar de atacar a Mada Masr y a concederle una licencia.

Khaled Elbalshy, presidente del Sindicato de Periodistas Egipcios, el gremio de prensa del país, escribió en una publicación en Facebook que la organización acompaña y respalda el caso de Attalah, y lo calificó como “una llamada de atención” que “va en contra de las demandas” de eliminar las restricciones a la prensa y reformar los medios.

El caso se produce en medio de una ofensiva más amplia contra los medios independientes en Egipto. El martes, los fiscales egipcios prolongaron por 15 días más la detención preventiva de los seis periodistas de la plataforma de investigación Matsadaash, según un comunicado publicado en la página de Facebook de dicha plataforma.

“El plazo de su detención se extendió sin ningún nuevo interrogatorio, sin que se les pidiera responder a las acusaciones en su contra y sin que se presentara prueba alguna para sustentar esas acusaciones”, decía el comunicado.

A finales de septiembre, varios reporteros de Matsadaash fueron arrestados bajo acusaciones de integrarse y financiar a un grupo terrorista y difundir información falsa, una lista genérica de cargos presentada contra periodistas y críticos políticos en los últimos años.

Egipto ocupa el puesto 169 entre 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.