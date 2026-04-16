Tribunal de Benín confirma la elección del ministro de Finanzas como presidente electo

El Tribunal Constitucional de Benín confirmó el jueves la victoria electoral del ministro de Finanzas como próximo presidente del país, tras las elecciones del fin de semana.

Romuald Wadagni, de 49 años y protegido político del presidente saliente Patrice Talon, fue declarado ganador de las elecciones del domingo con el 94,27% de los votos, mientras que su rival, Paul Hounkpè, obtuvo apenas el 5,73%. La participación electoral fue del 63,57%, según el tribunal. El candidato de la oposición tiene cinco días para presentar cualquier recurso antes de que el tribunal anuncie los resultados definitivos.

Los analistas esperaban una victoria abultada de Wadagni, dado el respaldo de Talon, quien deja el cargo tras gobernar el país durante 10 años. A Talon se le ha acusado de restringir a la oposición en el periodo previo a las elecciones.

Renaud Agbodjo, líder de Los Demócratas, el principal partido opositor, no pudo competir en las elecciones después de no lograr el necesario aval parlamentario en virtud de una nueva ley que, según la oposición, fue diseñada para restringir el terreno de juego.

Wadagni tendrá que enfrentar una insurgencia creciente en la región norte del país. El año pasado, un grupo de soldados encabezó un fallido intento de golpe de Estado para derrocar a Talon.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.