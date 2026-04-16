Exvicegobernador de Virginia mata a su esposa y luego se quita la vida, dice policía

El exvicegobernador de Virginia Justin Fairfax, quien en su momento fue considerado una figura en ascenso dentro del Partido Demócrata antes de que su carrera se viera afectada por acusaciones de agresión sexual hace varios años, mató a su esposa y después se suicidó, según informó la policía el jueves.

Fairfax, de 47 años, y su esposa, la doctora Cerina Fairfax, de 49, fueron encontrados muertos en su vivienda de Annandale, en el norte de Virginia, después de que el hijo adolescente de la pareja llamara al 911 poco después de la medianoche, indicó el jefe de la policía del condado de Fairfax, Kevin Davis.

Las autoridades señalaron que la pareja estaba separada y en proceso de divorcio, aunque seguían viviendo en la misma casa junto a sus dos hijos, quienes se encontraban en la casa en el momento de los hechos. Documentos judiciales indican que se separaron en 2024 y presentaron la demanda de divorcio el año pasado.

open image in gallery Documentos judiciales indican que se separaron en 2024 y presentaron la demanda de divorcio el año pasado ( Reuters/Nathan Howard )

Davis dijo que a Justin Fairfax le habían entregado recientemente documentos que le indicaban cuándo debía comparecer nuevamente ante el tribunal. “Los detectives determinarán si eso condujo a esta tragedia aquí”, agregó.

“Es muy triste para esta comunidad”, manifestó Davis. “Mucha gente que conoce a la familia Fairfax, todos están conmocionados. Nosotros estamos conmocionados”.

Cerina Fairfax dirigía una clínica odontológica familiar en el norte de Virginia. Se graduó de la Universidad de Duke y de la Escuela de Odontología de la Universidad Commonwealth de Virginia, que la reconoció en 2015 como su exalumna más destacada de la última década.

Durante un breve periodo en 2019, Justin Fairfax parecía estar en posición de convertirse en el segundo gobernador negro de Virginia, mientras el gobernador demócrata Ralph Northam quedaba envuelto en un escándalo por una foto racista en su anuario de la escuela de medicina que provocó llamados a su renuncia.

Pero luego dos mujeres se presentaron y acusaron a Fairfax de haberlas agredido sexualmente años antes. Él negó rotundamente las acusaciones y nunca fue acusado formalmente.

Vanessa Tyson afirmó que Fairfax —en ese momento estudiante de la Facultad de Derecho de Columbia y asistente del candidato demócrata a la vicepresidencia John Edwards— la obligó a practicarle sexo oral en su habitación de hotel durante la Convención Nacional Demócrata en Boston en 2004. Dos días después de la declaración de Tyson, Meredith Watson acusó a Fairfax de violarla en 2000, cuando ambos eran estudiantes en la Universidad de Duke.

Por lo general, The Associated Press no revela el nombre de personas que dicen ser víctimas de agresión sexual, pero ambas mujeres se presentaron públicamente.

Fairfax aseguró que los encuentros fueron consensuados y rechazó los llamados a renunciar. Más tarde, intentó postularse para gobernador en 2021, según algunos para limpiar su nombre, pero fue en gran medida marginado por los demócratas de Virginia.

El decía que los votantes verían más allá de lo que describió como una campaña de difamación en su contra. Pero fue derrotado en las primarias demócratas.

Exfiscal federal y litigante civil, Fairfax primero buscó sin éxito la nominación demócrata para fiscal general en 2013, y luego ganó la contienda para vicegobernador en 2017.

Las muertes dejaron atónitos a líderes políticos en todo el estado.

Los senadores demócratas de Virginia, Mark Warner y Tim Kaine, dijeron en una declaración conjunta: “Tenemos a la familia de Cerina y Justin Fairfax —especialmente a sus dos hijos— en nuestras oraciones mientras todos procesamos esta noticia impactante y aterradora”.

Fairfax fue copresidente de la campaña de reelección de Warner en 2014.

Ghazala Hashmi, la actual vicegobernadora de Virginia, calificó las muertes de devastadoras.

“Mis pensamientos están con sus hijos, seres queridos y numerosos amigos”, expresó Hashmi en un comunicado. “Junto con tantos en la Mancomunidad, estoy llena de tristeza; espero conocer más detalles de nuestras autoridades”.

Esta historia aborda el tema del suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org